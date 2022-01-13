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Автор Ирина Гусакова

Как ускорить метаболизм: лайфхаки от диетолога

Здоровье

Сбросить вес в зимнее время — задача не из легких. Организм всеми силами сберегает запасы энергии в виде жировой ткани и замедляет обменные процессы. Но если есть цель привести себя в форму к весне, тогда необходимо подстегнуть обмен веществ. Сделать это сложно, но можно. Что поможет расшевелить метаболизм и ускорить процесс похудения? Об этом читателям Pravda. Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог UltraNovation R&D Laboratory Наталья Голушко.

диета

Какое питание поможет ускорить обменные процессы

Чем больше в рационе будет белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее. Белок дает долгое ощущение сытости, да и психологически проще держать себя в тонусе. Белок одновременно поставляет организму материал для производства ферментов и гормонов, необходимых для интенсивных обменных процессов. Кроме того, организм много энергии тратит на переваривание белков — до 20-30%, таким образом, фактически снижая их калорийность.

При снижении веса количество белка повышается из расчета 1,2-2 г на кг желаемого веса, жиры снижаются в 2 раза (желательно не превышать 30-35 г в день), в качестве источника углеводов переключаемся на овощи и зелень, отмечает диетолог.

На завтрак в меню включаем:

  • омлет,
  • творог,
  • сыры типа фета, моцарелла.

Через день допустима углеводная пища (каши, фрукты), бобовые (фасоль, чечевица как источник белка с углеводами).

похудение без диет

После обеда - преимущественно белковая пища (нежирные сорта мяса, птица, рыба, морепродукты, яйца). Из углеводов выбираем овощи (кроме корнеплодов) и зелень.

Вечером можно оставить полноценный ужин из белкового блюда и овощей. Но лучше воздержаться от досаливания блюд, добавления соленого сыра, соевого соуса, то есть тех продуктов, которые будут держать воду в организме и замедлять потерю веса.

Полностью устраняем из рациона рафинированные углеводы:

  • хлеб,
  • макароны,
  • конфеты,
  • пирожные,
  • печенье.

Во время похудения главное правило — нельзя голодать. Если организм оставить голодным, то он будет замедлять обменные процессы.

Добавьте в рацион необходимые микронутриенты

Витамины и минералы особенно активно участвуют в регуляции метаболизма. Водорастворимые витамины — это коферменты, катализаторы всех обменных биохимических реакций.

Повысив активность, вы разгоняете метаболизм

"Хороши и аэробные, и анаэробные нагрузки. Отлично справляется с этой задачей интервальная нагрузка и дает хороший выброс адреналина, который заставляет организм терять вес. Чередуйте с силовыми занятиями для повышения активности и сжигания жира", — отмечает Наталья Голушко.

Что еще влияет на обмен веществ?

Вода является участником метаболизма жиров и помогает корректировать вес. Если организм недополучает жидкости, то он начинает накапливать ее в организме, как наиболее дефицитный, жизненно важный элемент. В зимний сезон лучше пить 1-1,5 литра, равномерно глотками в течение всего дня.

Устройте себе разгрузочный день на огурцах, яблоках, твороге, гречке или коктейле. Разгрузочный день 1 раз в неделю — это прекрасный ход, чтобы не дать организму сбавлять темпы снижения веса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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