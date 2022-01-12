Кошачьи бактерии могут излечивать кожные заболевания

С детства нас приучают мыть руки после того, как потрогали или погладили кошку. Мол, от животного можно заразиться всякими инфекциями. А может, зря мы так этого опасаемся? Недавно исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что бактерии, обитающие в организме кошек, способствуют защите от серьёзных кожных патологий. Результаты работы были опубликованы в eLife.

Страшные вредители

Многие люди в той или иной степени страдают дерматологическими недугами.

По словам сотрудников Медицинского колледжа имени отца Мюллера, у 68,7% населения земного шара встречается дерматит верхних конечностей. Также он присутствует у 92,6% медицинских работников.

Причина в том, что люди слишком часто моют руки. Мыло и моющие средства тоже служат фактором раздражения.

По логике вещей, человек с дерматитом даже не должен приближаться к кошкам. В чём только их ни обвиняют!

У одних аллергия на кошачью шерсть (хотя доказано, что как только в доме появляется четвероногий любимец, аллергия мгновенно проходит). Другие утверждают, что от кошек можно подхватить страшную болезнь токсоплазмоз, вызывающую симптомы наподобие малярии и способную внедряться в мозг. Как следствие, это приводит к снижению концентрации внимания, а порой даже к шизофрении и другим психическим расстройствам. Третьи — что от кошек и вообще домашних питомцев легко заразиться коронавирусом, и поэтому надо не то всех их вакцинировать, не то уничтожить (встречаются в Сети и такие призывы!).

Кошки защищают от коронавируса?

А ещё по каким-то исследованиям, те, у кого есть кошки, то ли вообще не заражаются коронавирусом, то ли намного легче его переносят.

Так как кошки постоянно болеют различными коронавирусными инфекциями и передают их хозяевам, у тех, мол, вырабатываются антитела.

Не знаю, есть ли тут какая-то связь, но у меня дома живут кот и кошка, и я оказалась в числе тех самых счастливчиков "с крепким иммунитетом, неофициально переболевших COVID-19 без обращения к врачам". Что подтвердил высокий уровень антител к вирусу после недавно сданного теста.

Целительные бактерии

Что же касается калифорнийских ученых, то они взяли лабораторных мышей, страдающих дерматитом в виде покраснений на коже, и поместили на них искусственно выращенные бактерии, которые обычно живут на представителях семейства кошачьих. Через какое-то время стало очевидным, что покраснения у грызунов уменьшились.

Авторы исследования считают, что бактерии, обитающие на коже здоровых кошек, способны вырабатывать вещества, которые служат естественными антибиотиками и эффективны против дерматитов.

А следовательно, можно использовать эти свойства для создания новых препаратов для лечения кожных заболеваний и у людей, ведь человек во многом близок по генотипу к тем же грызунам.

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