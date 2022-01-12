С детства нас приучают мыть руки после того, как потрогали или погладили кошку. Мол, от животного можно заразиться всякими инфекциями. А может, зря мы так этого опасаемся? Недавно исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что бактерии, обитающие в организме кошек, способствуют защите от серьёзных кожных патологий. Результаты работы были опубликованы в eLife.
Многие люди в той или иной степени страдают дерматологическими недугами.
По словам сотрудников Медицинского колледжа имени отца Мюллера, у 68,7% населения земного шара встречается дерматит верхних конечностей. Также он присутствует у 92,6% медицинских работников.
Причина в том, что люди слишком часто моют руки. Мыло и моющие средства тоже служат фактором раздражения.
По логике вещей, человек с дерматитом даже не должен приближаться к кошкам. В чём только их ни обвиняют!
А ещё по каким-то исследованиям, те, у кого есть кошки, то ли вообще не заражаются коронавирусом, то ли намного легче его переносят.
Так как кошки постоянно болеют различными коронавирусными инфекциями и передают их хозяевам, у тех, мол, вырабатываются антитела.
Не знаю, есть ли тут какая-то связь, но у меня дома живут кот и кошка, и я оказалась в числе тех самых счастливчиков "с крепким иммунитетом, неофициально переболевших COVID-19 без обращения к врачам". Что подтвердил высокий уровень антител к вирусу после недавно сданного теста.
Что же касается калифорнийских ученых, то они взяли лабораторных мышей, страдающих дерматитом в виде покраснений на коже, и поместили на них искусственно выращенные бактерии, которые обычно живут на представителях семейства кошачьих. Через какое-то время стало очевидным, что покраснения у грызунов уменьшились.
Авторы исследования считают, что бактерии, обитающие на коже здоровых кошек, способны вырабатывать вещества, которые служат естественными антибиотиками и эффективны против дерматитов.
А следовательно, можно использовать эти свойства для создания новых препаратов для лечения кожных заболеваний и у людей, ведь человек во многом близок по генотипу к тем же грызунам.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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