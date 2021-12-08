Вирусолог: в штамме “омикрон” пока ничего страшного

Насколько опасен штамм "омикрон", что не так с вакцинами от коронавируса, почему маски из ткани и одноразовые перчатки вредны для здоровья, а также почему вводить QR-коды не имеет смысла, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой вирусолог, академик РАН, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Новый штамм и новые вакцины

— Виталий Васильевич, в ЮАР появился новый штамм ковида — "омикрон". Расскажите, пожалуйста, насколько он опасен.

— Все РНК-содержащие вирусы имеют склонность к мутации. Например, вирус гриппа мутирует каждый год. Коронавирус мутирует не так быстро, но всё равно это происходит, тем более сейчас он под давлением вакцинации пытается приспособиться. Самые неприятные мутации — это те, которые изменят антигенную структуру, то есть структуру белков вируса настолько, что иммунная система, которая уже встречалась с предыдущими вариантами, не будет отвечать на новый вирус. То есть те, кто переболел, будут болеть снова, а у тех, кто привит, иммунитет не будет готов к встрече с новым вирусом. К счастью, пока так не происходит.

Мы пока ещё не знаем, как быстро он будет распространяться, заменит ли он дельту, или исчезнет из популяции. Например, в Японии произошла мутация в гене, который регулирует воспроизводство новых вирусных частиц, и вирус как бы сам себя убил и ушёл из популяции.

Поэтому я бы не стал поднимать панику. Пока ничего страшного не произошло. Старые вакцины тоже должны работать.

— Как вы оцениваете существующую систему QR-кодов в России и "зелёных паспортов" в Европе?

— Это не наша идея. Мы взяли то, что придумали на Западе. Она не влияет положительно никак. Тут вот какая опасность. Люди, которые получают QR-коды после прививок, забывают, что могут быть носителями вируса. Они забывают о правилах безопасности, соблюдении дистанции, ношении масок в транспорте. И могут передавать вирус. Учёные сейчас высказывают опасения, что следующая волна может быть усилена за счёт тех, кто привился. Потому что они сами не болеют, но вирус могут переносить.

Поэтому я не сторонник QR-кодов. Большого смысла в них нет. Главный показатель — есть вирус сейчас у человека или нет — это ПЦР-тест.

— У нас три вакцины, но наибольшая популярность у "КовиВака", люди даже в очередях стоят, чтобы привиться именно ею. Хотя "Спутник V" — это более эффективная прививка. Что из них стоит выбрать?

— Все вакцины, которые используем мы, американцы, китайцы, стимулируют только выработку антител, то есть гуморальный иммунитет. А память иммунологическую клеточный иммунитет не вырабатывает. Поэтому все их надо применять каждые полгода. А в Америке уже говорят, что Pfizer нужно делать через 2-4 месяца. Потому что антитела со временем исчезают, и иммунитет уходит. Поэтому нужно опять стимулировать выработку антител.

"КовиВак" — это немного другая платформа. "Спутник V" основан на S-белке, на поверхностном белке, который не может давать клеточного иммунитета. А здесь цельный вирус, хоть и убитый (есть проблемы с его очисткой), и клеточный иммунитет может формироваться. Потому что вирус сохранил все свои белки, все структуры.

Мы пока не можем говорить об "ЭпиВаке" и "КовиВаке", потому что ещё не закончили третью фазу клинических испытаний. Она заканчивается в конце этого года. Тогда мы можем сказать, какая эффективнее. Но нужно авторам уже публиковать данные, для какой популяции какая лучше:

для молодых,

пожилых,

людей с хроникой,

здоровых.

Таких данных очень мало. Поэтому люди ориентируются на слухи. И получилась хорошая PR-кампания для "КовиВака": все ждали, а его не было, не было, и потом вдруг появился. Это психология: раз нет, дефицит, значит, это то, что надо.

— Очень быстро разработали вакцину для пожилых людей. Тут же, месяца не прошло, разработали вакцину для подростков — с 12 до 17 лет. Теперь — для детей. Вакцины действительно так легко делать?

— Я не считаю, что разработали. Мол, если "развели в 5 раз" — это детская вакцина. У нас такого в практике не было. Мы, например, коревую вакцину и детям до года, и пожилым людям делаем одну и ту же — из той же упаковки, с той же дозировкой. Она так рассчитана. Поэтому я очень осторожно отношусь к детской вакцине.

Сделать вакцину можно за короткое время. Если ты знаешь, как делать, если есть готовая платформа — за месяц можно сделать. Но насколько тщательно мы её сможем проверить на клетках, животных, а потом только на людях — первая, вторая, третья фазы.

Сокращение сроков проверок мне тоже не нравится: с вакциной мы не имеем права рисковать. Мы должны быть уверенными, что точно не нанесём вреда пациенту, потому что мы её вводим здоровым людям.

Иммунитет — это важно

— Мы немного забыли, что необходимо поднимать собственный иммунитет, пить витамины, полоскать горло, нос промывать, руки мыть. Я говорю не про маски и перчатки, а про совсем простые вещи. Например, очень дешёвая оксолиновая мазь. Помогут ли такие простые средства?

— Вы абсолютно правы. Мало кто задумывается о средствах защиты, которые мы применяем против всех респираторных вирусов каждый год. Есть препараты, которые стимулируют местный иммунитет, то есть слизистую, на которую потом вирус попадёт. Это общеукрепляющие препараты. Ими надо обязательно пользоваться.

Но вы зря сказали про перчатки, потому что они совершенно бессмысленны. Раньше за них штрафовали в метро — это просто было безумие. В некоторых регионах этот "административный восторг" продолжается.

Я видел продавцов в Подмосковье в перчатках. Зачем? Собирать всякую грязь? Не говоря уже о кожных заболеваниях, которые у них у всех возникают рано или поздно.

— Маски всё-таки защищают от тех, кто чихает. Но ведь мало кто меняет маски каждые 2 часа. У кого-то в кармане по полгода валяется: куда-то зашёл, надел.

— Лучше было бы маски раздавать, как делают во многих учреждениях. В самолётах каждые 2 часа подходит стюардесса и предлагает заменить маску на новую.

Маски нужно носить правильные. Декоративные, с вышивкой, не защищают: там защита 0,1%. Должны быть настоящие медицинские маски.

Их должны носить и здоровые, и больные. Носить нужно в транспорте — там, где мы не можем соблюдать социальную дистанцию.

— Коллективный иммунитет — это что такое? И каким он должен быть?

— Это количество людей, которые иммунны к вирусу. Как показывает опыт, если коллективный иммунитет 80%, то не бывает серьёзных вспышек заболеваемости. Когда будет 80%, мы можем никаких серьезных мер уже не предпринимать.

Как он создаётся? Это переболевшие люди, даже бессимптомно. Дети болеют бессимптомно. У нас в некоторых регионах 80% детей, иммунных к вирусу. Плюс привитые, если они сохраняют иммунитет. В странах, где привито 76-80%, уровень заболеваемости падает. Но они поддерживают иммунитет повторными прививками.