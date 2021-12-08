ВОЗ: "омикрон" может стать доминантным штаммом COVID-19 в Европе в январе

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый омикрон-штамм может стать доминантной разновидностью коронавируса в Европе уже в начале января.

Как сообщается в еженедельном бюллетене ВОЗ, эксперты из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний предварительно спрогнозировали, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван "омикроном", то он станет доминантным в европейских странах, составляя свыше 50% от общего числа новых заражений, передаёт РИА Новости.

"Основываясь на нескольких предположениях роста, сроках распространения "омикрона" в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры профилактики, можно сделать вывод, что к 1 января 2022 года штамм станет доминантным", — сказано в документе.

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции выявлен уже в 57 странах мира. Его обнаружили в Южно-Африканской республике в конце ноября, предположительно, у человека, заражённого ВИЧ или СПИД. Учёные считают, что "омикрон" может распространяться быстрее, чем "дельта".

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