Топ-9 продуктов для снятия стресса

Стресс испытывают время от времени все. Многим знакомо это состояние, близкое к панике, когда надо в срок сдать проект или подготовиться к важному событию. Очень легко запустить реакцию "бей или беги", и это не обязательно плохо. Стресс может стать отличным помощником, когда надо сосредоточиться.

Чем чреват стресс

Однако если стресс продолжительный, то он может помешать вашей повседневной деятельности, нарушая внутреннюю гармонию. Продолжительное воздействие стресса на организм приводит к

истощению,

повышению давления,

учащённому сердцебиению,

мигрени.

Есть много способов справиться со стрессом, например:

медитация;

йога;

специальные упражнения и дыхательные гимнастики.

Многие люди начинают заедать стресс, но эта нездоровая привычка приводит к набору веса и проблемам со здоровьем, таким как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Однако есть и полезные продукты, которые помогут уменьшить тревожность и не нанесут вреда.

Суперфуд в борьбе со стрессом

Горький шоколад

Плитка шоколада — прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают значительно снизить уровень стресса. Кроме того, какао может укрепить иммунную систему и великолепно справляется с контролем артериального давления. Горький шоколад также является хорошим источником энергии.

Миндаль

Миндаль содержит большое количество витамина В2 или рибофлавина. Витамин В2 — один из восьми витаминов группы В, которые играют важную роль в пищеварении и обмене веществ. Витамин В2 также помогает поддерживать здоровье нервной системы. Кроме того, миндаль богат витамином Е, который тоже помогает уменьшить чувство тревоги.

Шпинат

Как и большинство листовых зеленых овощей, шпинат богат фолиевой кислотой — витамином, который играет важную роль в регулировании уровня дофамина — одного из "гормонов счастья". Шпинат также богат магнием, который помогает расслабить напряжённые мышцы и замедлить тахикардию.

Грудка индейки

Этот продукт богат белком и содержит большое количество триптофана. Триптофан — незаменимая аминокислота, играющая важную роль в регуляции настроения и сна. Триптофан приводит к выработке серотонина, делая вас менее подверженными перепадам настроения. Триптофан также содержится в

яйцах,

рыбе

и арахисе.

Овсянка

Цельнозерновая овсянка богата пищевыми волокнами, которые могут оказывать успокаивающее действие. Овсянка способствует выработке серотонина.

Йогурт

Йогурт без наполнителя поможет снизить уровень стресса благодаря содержащимся в нем пробиотикам. Пробиотики — это живые бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Эти полезные микробы также оказывают успокаивающее действие на мозг.

Спаржа

Если вы страдаете от продолжительного стресса, возможно, вам не хватает фолиевой кислоты. К счастью, пополнить её запасы поможет спаржа.

Авокадо

Авокадо содержит жирные кислоты Омега-3, которые помогают снизить стресс. Жирные кислоты также предотвращают частые перепады настроения.

Черника

Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, могут помочь справиться со стрессом. Черника богата витамином С, который помогает регулировать количество гормонов стресса в организме.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.