Как выглядят идеальные роды?

Что такое "идеальные роды", толком не знает никто. Можно, наверное, охарактеризовать их как роды, в которых отсутствуют страх, боль и травмы. Но сегодня существуют научные и медицинские критерии, по которым можно оценить как подготовку к родам, так и сами роды.

Подготовка к родам

Многие медики советуют готовиться к родам заранее — и физически, и психологически. Так, операции по хирургическому рассечению промежности, без которой сейчас часто не обходятся роды, можно избежать, если выполнять массаж промежности. Эту процедуру следует начать с 34-36-й недели беременности. Делать массаж нужно дважды в день по 5-10 мин. Подробности можно легко отыскать в Сети.

Следует подготовить также родовые пути, так как во влагалище могут иметься очаги воспаления и инфекций. С 34-й недели беременности нужно в течение месяца или до самых родов смазывать влагалище противовоспалительными препаратами.

Половая жизнь при беременности, вопреки существующим мифам, вовсе не противопоказана. Напротив, в мужской сперме содержатся вещества простагландины, которые способствуют размягчению шейки матки, что существенно облегчает роды.

Перед родами необходимо соблюдать диету. С 35-й недели беременности нужно обязательно сократить употребление солёной, сладкой и белковой пищи. Врач также может дать вам индивидуальные рекомендации по питанию.

"Предвестники" родов

В норме беременность не должна быть недоношенной или переношенной, то есть родовая деятельность должна в идеале начаться на сроке от 37 до 42 недель.

За две недели до родов или позднее у будущей матери опускается живот. В отдельных случаях это происходит уже в начале родов. За пару дней до родов могут появиться выделения в виде густой слизи, иногда с кровавыми прожилками. Это отходит слизистая пробка, закрывающая шейку матки. Но порой это происходит тоже только во время родов.

Чем ближе срок рожать, тем чаще у женщины возникают спазмы. Вначале они должны быть безболезненными: их функция — подготовить матку к родовой деятельности. В последнюю неделю беременности вес женщины снижается примерно на килограмм. Все эти явления называют "предвестниками" родов.

Процесс родов

Процесс родов может начаться прямо со схваток, но иногда сначала отходят околоплодные воды. По идее, плодный пузырь должен порваться, когда шейка матки уже раскрыта на 6-8 см. Тогда околоплодные воды будут защищать головку плода от сдавливания в родовых путях. Нормальные околоплодные воды имеют прозрачный или беловатый цвет.

Первая фаза родов обычно длится 6-8 ч. Ехать в роддом необходимо, когда схватки стали слишком сильными или когда начался отход околоплодных вод. До этого момента женщина может спокойно заниматься своими делами.

От страха и стресса перед родами помогут эфирное масло лимона и масло чайного дерева, а также смесь лаванды и лимона. Их можно просто втереть в кожу.

Обезболить роды поможет массаж поясницы, спины, бёдер и ног. Акушерки обычно умеют его делать. Может это делать и помощник или партнёр по родам — например, муж роженицы. Обезболиванию способствуют также дыхательные упражнения.

Чтобы ребёнок мог появиться на свет, шейка матки должна раскрыться на 10-12 см. Раскрытие идет быстрее, если женщина не лежит и не сидит, а ходит. Во время самих родов женщина должна находиться в позе, которая будет для нее максимально комфортной. Кстати, многие роженицы, если им разрешают самим выбирать позу, садятся на корточки или принимают вертикальное положение. Ранее в наших родильных домах признавался только вариант — рожать лежа на спине. В такой позиции плод страдает от гипоксии. Происходит сильное сдавливание головки, ведь роженице приходится интенсивно напрягать мышцы, действуя вопреки силе тяжести.

Роды в воде — весьма спорный вариант. Одни специалисты считают его оптимальным, другие — опасным для ребёнка. Прежде чем решаться на такие роды, желательно проконсультироваться с профессиональными врачами и с теми, кто уже имел такой опыт.

Желательно, чтобы во время родов не применялись инструментальные и медикаментозные методы вмешательства.

"К таким нежелательным спутникам родов можно отнести амниотомию, эпизиотомию, введение окситоцина, проведение эпидуральной анестезии, наложение вакуума, выдавливание плода или кесарево сечение", — рассказывает врач-остеопат Владимир Животов.

Специалист считает, что подобные манипуляции можно проводить только при наличии несомненных медицинских показаний, так как во многих случаях они отрицательно влияют на родовой процесс.

А психологи говорят, что на процесс и исход родов очень влияет настрой женщины. Если будущая мать уверена, что обязательно будут проблемы, скорее всего, так оно и случится. А вот если она вполне спокойна и ждёт, что всё будет хорошо, то шансы, что роды пройдут удачно, куда выше.

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