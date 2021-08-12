Российский врач ответил на заявление британского учёного о непобедимом штамме "дельта"

Российский врач Андрей Кондрахин полагает, что популяционный иммунитет от COVID-19 формируется, так как снижается количество перехода вируса от организма к организму.

Штамм "дельта" — непобедим?

Руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, Эндрю Поллард заявил, что штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19.

С таким мнением он выступил на встрече с британскими депутатами, сообщает The Guardian.

"Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился", — сказал профессор.

Как отметил Поллард, те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет.

Агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых указывает, что эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.

Надо разобраться, что такое популяционный иммунитет

В комментарии для Pravda. Ru к. м. н., клинический врач, фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что есть такое понятие "выскальзывание вируса". Вирус "выскальзывает" именно туда, где нет иммунного ответа в организме: либо человек не привит, либо не переболел. Эти люди, по словам специалиста, в большей опасности, чем те, которые уже переболели и привиты.

Если имеется в виду, что популяционный иммунитет — это тот иммунитет, который позволяет снизить количество переходов вируса от организма к организму, то он вырабатывается, отметил Андрей Кондрахин.

А если имеется в виду, что популяционный иммунитет — это тот иммунитет, который исключает повторные заражения новым штаммом коронавирусной инфекцией, то вероятность заболевания сохраняется, но снижается.

"Если он (Поллард) имеет виду, что мы, имея антитела к коронавирусной инфекции, продолжаем болеть, то мы прекрасно понимаем, что, да, вероятность заболевания сохраняется, но снижается. Если мы говорим в целом о популяционном иммунитете, то он в любом случае сформироваться должен. В противном случае мы имели бурную прогрессивную шкалу развития болезни по всем регионам в мире. А сейчас мы имеем обратную тенденцию — снижение количества заболевших, что говорит о том, что уже количество иммуннозащищенных людей выше, чем те, которые ещё иммунно не защищены ничем", — сказал Андрей Кондрахин.

Штамм "дельта" — не уникален, он будет слабеть

Штамм "дельта", по его словам, будет заражать и тех, кто привился, но количество тяжело заболевших, кому требуется специализированная медицинская помощь, будет выше среди тех людей, которые не получили прививку и не болели ни разу.

Они попадают в "серую зону", где могут и не выжить. А те люди, которые уже переболели или вакцинировались, они в эту "серую зону" не попадут.

"Как только мы эту защиту через иммунизацию, в том числе, получим, снизится вероятность того, что вирус будет приобретать новые свойства, ему тяжело будет зацепиться. А если ему тяжело будет зацепиться, соответственно, он потихонечку начнёт терять свои возможности переходить от одного человека к другому, потому что каждый раз он будет встречаться с новым сильным иммунитетом, который уже встречался с ним, и его будет побеждать. Поэтому, в этом контексте, популяционный иммунитет нам нужен", — отметил Андрей Кондрахин.

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