Почему не нужно спешить с ревакцинацией! Рассказывает вирусолог

Сегодня стало известно, что клинические испытания вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет начались в Москве. Как сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра российской столицы по социальному развитию, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование.

Также в России существуют еще две вакцины — "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".

Какая из этих вакцин лучше?

Своим мнением в студии программы "Точка зрения" поделился вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

— Было бы хорошо, если каждый мог бы выбирать ту вакцину, которая ему больше подходит или больше нравится. Оценивать я не могу. И никто не может. Просто потому, что не было никаких сравнительных экспериментов.

— А как выбирать? Прививают же тем препаратом, который есть в пункте вакцинации…

— Ситуация везде такая. Поэтому говорить о выборе, наверное, бессмысленно.

— С вашей точки зрения, правильное ли мы направление взяли? Ведь все вакцины, насколько я понимаю, векторные?

— Нет. Векторная только одна: вакцина "Спутник V" — это аденовирус, в геном которого вставлен ген S-белка коронавируса. Такие вакцины впервые широко применяются для вакцинации людей. До этого были вакцины на такой основе в Гамалеи от Эболы. Ее никто до сих пор не признал.

Что же касается того, что сделал "Вектор" — "ЭпиВакКорона" — это вакцина на обычной платформе, то есть это синтетические белки, точно такие, как мы прививаем от гриппа.

— Но говорят, что она не настолько эффективна.

— Это сарафанное радио говорит. А слушать надо авторов. Я сразу должен сказать, что у нас в распоряжении не было ни одной вакцины, ни от одной болезни, которая была бы на 100% эффективна. Таких не бывает. И что касается COVID - здесь та же самая ситуация.

Недобросовестная конкуренция не дремлет

Самое неприятное, что люди с конкурирующих институтов начинают поливать грязью "чужую" вакцину, говорить, что она вообще не работает.

Такие заявления делаются после сравнительных экспериментов. Пока их не провели, никто не может ничего говорить, ведь иммунитет эти вакцины вызывают на те белки, которые используют авторы. Соответственно, оценивать:

сработала она — не сработала, появились антитела — не появились антитела — могут только они.

Потому что, в отличие от людей, которые переболели, у которых полноценный иммунный ответ продолжительный, после вакцины эффект короче и иммунный ответ получен на определенные белки. Не на все возможные.

Из этого следует вывод: по одним антителам нельзя судить об эффективности вакцины; есть еще такое понятие, как "клеточный иммунитет".

Нечаянный эксперимент

У меня самого получился природный эксперимент. Я переболел коронавирусом больше года назад — в мае прошлого года — переболел легко. Антитела появились через месяц с небольшим в титре не очень высоком. Через полгода они исчезли вообще, и весной их не было.

А тут мы ухаживали за близким человеком, который болел COVID в достаточно тяжелой форме. Поскольку не захотели отдавать в больницу, вылечили дома. И я сдал анализ на антитела — они у меня выросли в 7 раз по сравнению с первым разом.

И в этом нет ничего удивительного, потому что иммунная система сработала тогда, когда нужно, когда вирус попал в организм.

— То есть вы заразились, но не заметили, как перенесли эту болезнь, титры поднялись?

— Конечно. У меня не было никаких симптомов вообще. И так должно быть. Иммунологи об этом знают.

И я считаю, что тех, кто переболел, не надо прививать. Повторная вакцинация — это совершенно ненаучный подход.

Например, после заболевания корью иммунитет пожизненный. Кто переболел полиомиелитом, у него иммунитет пожизненный.

Кто переболел дифтерией, на многие годы сохраняется иммунитет. И так далее.

Грипп — это другая история, потому что грипп меняется каждый год, но от того варианта, которым человек переболел, он застрахован на несколько лет.

Все забывают, что COVID-2019, еще четыре буквы впереди — SARS. То есть это такой же похожий вирус, который вызвал атипичную пневмонию. Так вот наблюдение за этими пациентами, которые уже живут 17 лет, те, кто переболел и выжил, у них до сих пор иммунитет сохраняется к этому вирусу.

И здесь, я думаю, такая же история. Поэтому эти люди, как говорится, наше богатство, они создают этот самый коллективный иммунитет. Я не призываю всех переболеть. Ни в коем случае. Поверьте. Конечно, нельзя одними переболевшими создать нужный коллективный иммунитет. Но просто мы должны понимать, что после болезни он гораздо более полноценный и продолжительный.