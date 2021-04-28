В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Однако число ее противников меньше не становится, несмотря на заявления ученых об отсутствии побочных эффектов.
Почему люди боятся делать прививки? И есть ли повод для беспокойства на самом деле?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.
Читайте начало интервью:
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— Что касается коронавируса, вы бы как отец сами насчет прививки что сказали? Какую бы Вы предпочли?
— Я считаю, что надо относиться с осторожностью, поскольку, как мы уже говорили, временной люфт не дал достаточного времени, чтобы проводить доклинические исследования так, как полагается, а по-хорошему это действительно требует довольно большого времени для всестороннего изучения.
— Сколько в среднем?
— Доклиника может идти от года (это, собственно, довольно интенсивная работа) до 3 лет, а дальше клинические исследования также имеют довольно значительный временной люфт.
Вообще традиционно на лекарственный препарат от момента синтеза или момента его извлечения из какого-то растительного объекта до реализации в розничной сети через аптеки уходили десятилетия.
А что касается доклинических исследований, то, конечно же, всё-таки они должны проведены быть в полном объеме.
"Зеленые" иногда вставляют палки в колёса экспериментальной медицине в плане защиты животных и так далее, но здесь вопрос такой:
Что более этично — это большой вопрос: либо животные, либо человек.
В данном случае, конечно же, если брать аналоги вакцин противогриппозных, то у них был большой изъян.
То есть постоянно нужно работать над формулой в плане ее модификации, чтобы препятствовать резистентности вируса.
Как следствие, тут уже будет идти целая линейка препаратов на базе уже разработанных, то есть постоянная разработка, постоянная модификация, постоянные исследования безопасности — это очень сильно может ударить по бюджетам как раз стран, которые, собственно, разрабатывают, и тех стран, которые закупают, поскольку цена такого препарата на выходе (нетрудно догадаться) будет весьма значительной.
— Приходилось слышать, что животные могут болеть коронавирусом, а сами не способны заразить.
— Что касается животных, то здесь есть несколько работ, но в достаточном количестве исследований, дающих исчерпывающий ответ на этот вопрос, мне найти в отечественной и зарубежной литературе не удалось.
Видимо, эта тематика стала острой только в последнее время, то есть ещё не наработан объем фактического материала. Работы, конечно, интенсивно ведутся, но, к сожалению, конечно, в авральном порядке, то есть человечество не готово было к такому стечению обстоятельств.
— Я увидел в британском издании, что обыкновенная простуда способна защитить от коронавирусной инфекции. Можете прокомментировать?
— Вполне. Поскольку простуда сопровождается гибелью соматических клеток организма, связанных с термальным повреждением и так далее, что запускает иммунный механизм организма.
То есть организм должен убрать поврежденные клетки из своих глубин, и на этапе ликвидации собственных повреждённых клеток запускается активная иммунная реакция, соответственно, и ведется борьба с вирусом, который может поступить уже извне.
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