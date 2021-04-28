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Автор Игорь Буккер

В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса

Здоровье

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Однако число ее противников меньше не становится, несмотря на заявления ученых об отсутствии побочных эффектов.

В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса

Почему люди боятся делать прививки? И есть ли повод для беспокойства на самом деле?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Читайте начало интервью:

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— Что касается коронавируса, вы бы как отец сами насчет прививки что сказали? Какую бы Вы предпочли?

— Я считаю, что надо относиться с осторожностью, поскольку, как мы уже говорили, временной люфт не дал достаточного времени, чтобы проводить доклинические исследования так, как полагается, а по-хорошему это действительно требует довольно большого времени для всестороннего изучения.

— Сколько в среднем?

— Доклиника может идти от года (это, собственно, довольно интенсивная работа) до 3 лет, а дальше клинические исследования также имеют довольно значительный временной люфт.

Вообще традиционно на лекарственный препарат от момента синтеза или момента его извлечения из какого-то растительного объекта до реализации в розничной сети через аптеки уходили десятилетия.

  • У нас же получается проведение испытаний в боевых условиях, и медицинская этика здесь немного страдает.

А что касается доклинических исследований, то, конечно же, всё-таки они должны проведены быть в полном объеме.

"Зеленые" иногда вставляют палки в колёса экспериментальной медицине в плане защиты животных и так далее, но здесь вопрос такой:

  • либо это домашние животные, которые, собственно, помогают разработчикам определить токсичность и безопасность,
  • либо это сразу люди.

Что более этично — это большой вопрос: либо животные, либо человек.

В данном случае, конечно же, если брать аналоги вакцин противогриппозных, то у них был большой изъян.

  • Во-первых, короткий срок действия, что, собственно, и показывают аналоги современных препаратов.
  • Во-вторых — это быстрая скорость мутирования, что влечет за собой резистентность.

То есть постоянно нужно работать над формулой в плане ее модификации, чтобы препятствовать резистентности вируса.

Как следствие, тут уже будет идти целая линейка препаратов на базе уже разработанных, то есть постоянная разработка, постоянная модификация, постоянные исследования безопасности — это очень сильно может ударить по бюджетам как раз стран, которые, собственно, разрабатывают, и тех стран, которые закупают, поскольку цена такого препарата на выходе (нетрудно догадаться) будет весьма значительной.

— Приходилось слышать, что животные могут болеть коронавирусом, а сами не способны заразить.

— Что касается животных, то здесь есть несколько работ, но в достаточном количестве исследований, дающих исчерпывающий ответ на этот вопрос, мне найти в отечественной и зарубежной литературе не удалось.

  • Есть публикации о том, что от диких животных есть возможность передачи к человеку.
  • Есть публикации из раздела ветеринарии о патогенезе аналогов ковидной инфекции.

Видимо, эта тематика стала острой только в последнее время, то есть ещё не наработан объем фактического материала. Работы, конечно, интенсивно ведутся, но, к сожалению, конечно, в авральном порядке, то есть человечество не готово было к такому стечению обстоятельств.

— Я увидел в британском издании, что обыкновенная простуда способна защитить от коронавирусной инфекции. Можете прокомментировать?

— Вполне. Поскольку простуда сопровождается гибелью соматических клеток организма, связанных с термальным повреждением и так далее, что запускает иммунный механизм организма.

То есть организм должен убрать поврежденные клетки из своих глубин, и на этапе ликвидации собственных повреждённых клеток запускается активная иммунная реакция, соответственно, и ведется борьба с вирусом, который может поступить уже извне.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы вакцинация коронавирус евгений абизов
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