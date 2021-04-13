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Автор Игорь Буккер

Биологи уверены: грибы могут быть эффективны против коронавируса

Здоровье

Появилась информация, что российские учёные из Южно-Уральского университета совместно с зарубежными коллегами разработали новый препарат против коронавирусной инфекции. Он основан на плесневых грибках рода Aspergillus, содержащих вещества, которые способны останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2.

Биологи уверены: грибы могут быть эффективны против коронавируса

Какие есть у него преимущества?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

— Как правило, препараты растительного происхождения отличаются большей биодоступностью и меньшими побочными эффектами, по сравнению с синтетическими аналогами.

Однако, конечно же, есть и минус, связанный с более замедленным действием. То есть действие у них щадящее, но по времени уступает синтетикам.

Что же касается микотоксинов, это действительно большая группа соединений, они могут обладать противовирусной активностью, препятствовать синтезу вирусного белка и репликации либо ДНК, либо РНК, в зависимости от систематического положения вируса, его устройства.

Собственно, что касается грибов плесневых, то вполне возможно, что ряд соединений может обладать подобной активностью. Но это должны подтвердить уже дальнейшие исследования.

— Поскольку известный уже более полувека пенициллин — тоже плесень, людей не должно пугать, что в основе новой вакцины грибки?

— Абсолютно. Кстати, что интересно, в Институте Гамалеи, который "подарил" нам "Спутник V", в 1942 году разработали отечественный пенициллин.

Конечно же, пенициллиновые антибиотики довольно хорошо себя показали в свое время. Что касается антибиотиков, они постоянно должны быть в развитии, поскольку у бактерий к ним возникала резистентность, то есть устойчивость, соответственно, антибиотикотерапия не стоит на месте, постоянно необходимо актуализировать контент.

Но что касается современных разработок, то здесь есть большая перспектива, поскольку большие проблемы возникают в мировой науке именно с группой противовирусных препаратов.

Это связано с молекулярно-генетическим аспектом их действия, и, конечно же, это могут себе позволить исследователи далеко не из всех стран, поскольку все, конечно, упирается в первую очередь в приборную базу, в оборудование, в подготовку специалистов в области молекулярной биологии. В настоящее время это активно развивается, но развивается в экономически развитых странах. Соответственно, здесь круг исследователей довольно узкий.

Что мешает российской фармакологии стать мировым флагманом

— Можно сказать, что всё-таки российские ученые в этом впереди планеты всей?

— К сожалению, так оптимистично я бы не сказал, поскольку у нас проблемы заключаются именно в оборудовании. Оборудование в нашей стране вынуждены закупать. Поэтому и своих разработок крайне мало.

И разработки входят в стоимость создания препарата, то есть на начальном жизненном цикле это как раз вызывает большую проблему.

  • Что касается разработчиков, то, конечно, в условиях, о которых мы только что говорили, ещё что-то создавать — это сродни героизму.

— Но всё-таки экономические сложности нам не помешали "Спутник-V" выпустить. И вот этот продукт, который ещё без названия…

— Что касается противовирусных препаратов, то их, если простым языком говорить, чем больше, тем лучше, поскольку вирус также подвержен изменениям.

Соответственно, один препарат может не помочь, и тогда врач может назначать другой, ну и так далее до позитивного результата.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы грибы коронавирус евгений абизов
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