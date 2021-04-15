Ждать ли весной или летом третьей волны пандемии

Китайские ученые выяснили, что оптимальная температура для распространения COVID-19 находится в пределах от 5 °C до 8,72 °C. Они утверждают, что когда столбик термометра достигает отметки 8,72 °C, активность коронавируса идет на спад, а при 30 °C полностью исчезает.

В то же время ВОЗ заявляет, что нет причин считать, что коронавирус по-разному ведет себя в разных климатических условиях. И в качестве аргумента приводит пример Мексики. То есть, по мнению специалистов организации, отсутствие передачи COVID-19 в районах с жарким и влажным климатом — один из самых распространенных мифов.

В Роспотребнадзоре также придерживаются позиции, что COVID не зависит от погодных и климатических условий.

Тем не менее в СМИ появилась информация о том, что с наступлением тепла ученые прогнозируют в Северном полушарии активизацию пандемии.

Насколько эта теория соответствует действительности и почему?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

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— С одной стороны, да, солнечный свет имеет довольно обширную гамму волн, в том числе и тех, которые обладают бактерицидным действием, да и вообще в целом иссушающее действие оказывают на многие агенты. А повышение температуры способствует активному метаболизму.

Это всё позитивный момент, ведь активный метаболизм запускает и иммунные процессы, соответственно, иммунитет должен восстанавливаться после холодных зимних месяцев.

Однако к весне, как правило, организм истощается в плане поступления ряда веществ, в том числе и витаминов. И пока организм будет ждать момента естественного появления растительных витаминов и других веществ, которые укрепляют его функции, здесь будет как раз большая уязвимость.

Поэтому весной как раз рекомендовалось использовать витаминные заготовки (это что-то вроде традиционной российской квашеной капусты), различные свежие овощи, фрукты по возможности.

И если нет возможности пополнить запас витаминов из экзотических фруктов (например, киви, как известно, - чемпион по содержанию аскорбиновой кислоты), соответственно, тут придется использовать синтетические препараты, такие как аскорбиновая кислота и прочие витаминные комплексы.

— А потом, наверное, ещё и осенью?

— Поздней осенью всплеск заболеваний связан с изменением температуры и недостаточной подготовкой организма человека к этим холодным, экстремальным месяцам.

Выглядит это примерно так:

вчера было жарко — человек ходил в футболке и в коротких штанишках, а на следующий день столбик термометра упал, а человек не успел подготовиться, соответственно, охлаждение организма, падение иммунитета и простуда, которая плавно потом перерастает в острое респираторное заболевание или грипп.