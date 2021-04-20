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Автор Игорь Буккер

Грибы как лекарство против коронавируса

Здоровье

Сообщение о том, что в российском Южно-Уральске разработан новый препарат для борьбы с COVID-19, в котором активное вещество — плесневелые грибки, было встречено неспециалистами с изрядной долей скепсиса и недоумения.

Грибы как лекарство против коронавируса

Почему ученые уверены в эффективности новой разработки?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Читайте начало интервью:

Биологи уверены: грибы могут быть эффективны против коронавируса

Членкор РАЕН рассказал, как работают противовирусные препараты против COVID

Ждать ли весной или летом третьей волны пандемии

— Интерес к фитопрепаратам противовирусного действия вообще повышенный.

Может быть, тоже когда-то могло шокировать использование экстракта листа облепихи при борьбе с вирусными инфекциями, в частности с гриппом, либо эхинацеи, которая напоминает скорее декоративное растение, нежели лекарственное.

Но клинические исследования и длительность применения показали их эффективность.

  • Что же касается грибов, то это объекты, довольно богатые различными соединениями.

В частности, такая группа соединений, как микотоксины, характерные для плесневых грибов.

Большинство из них имеют гетероциклическое строение, если рассматривать их с точки зрения химического строения, и многие гетероциклы способны к так называемой ДНК-интеркаляции и РНК-интеркаляции, то есть встраиванию в структуры вирусных геномов. А встраивание в структуры ведет за собой ошибки копирования как на уровне белкового капсида, так и самокопирования генетической информации вирусов.

А вот что касается побочных эффектов... Есть противовирусные антипротозойные — это уже препараты против простейших.

Что касается последних, то это весьма токсичные препараты при назначении и лечении.

С ними схожи малярийные препараты, возможны побочные эффекты, довольно сильные. Это не только головокружение и головная боль, это и потливость, и общая слабость, длительное недомогание.

  • Но, конечно же, они убирают этот агент, повреждающий организм.

Что же касается противовирусных, то также существуют побочные эффекты, особенно на этапе воздействия на вирус, не исключено и воздействие на ядро клетки человека соматической, что приводит, конечно же, к негативным моментам.

  • То есть побочные эффекты также должны исследоваться. И должны быть довольно длительными.

В этом как раз в настоящее время заключается проблема.

Нет времени на всеобъемлющие исследования

Возникла пандемия, нужно срочно прибегать к инструменту ее предотвращения, а чтобы его создать, нужно время, а за это время могут быть большие потери среди населения разных стран.

  • То есть разработка требует не только средств больших, но и временных затрат именно на определение эффективности и безопасности, а как практика показывает, природа нам такого временного люфта не даёт.

И учёным пришла в голову мысль, что разработка противовирусных препаратов должна идти на опережение.

  • Только тогда человечество может себя обезопасить на долгосрочную перспективу. И то не полностью.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы коронавирус евгений абизов противовирусные препараты
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