Грибы как лекарство против коронавируса

Сообщение о том, что в российском Южно-Уральске разработан новый препарат для борьбы с COVID-19, в котором активное вещество — плесневелые грибки, было встречено неспециалистами с изрядной долей скепсиса и недоумения.
Почему ученые уверены в эффективности новой разработки?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.
Читайте начало интервью:
Биологи уверены: грибы могут быть эффективны против коронавируса
Членкор РАЕН рассказал, как работают противовирусные препараты против COVID
Ждать ли весной или летом третьей волны пандемии
— Интерес к фитопрепаратам противовирусного действия вообще повышенный.
Может быть, тоже когда-то могло шокировать использование экстракта листа облепихи при борьбе с вирусными инфекциями, в частности с гриппом, либо эхинацеи, которая напоминает скорее декоративное растение, нежели лекарственное.
Но клинические исследования и длительность применения показали их эффективность.
В частности, такая группа соединений, как микотоксины, характерные для плесневых грибов.
Большинство из них имеют гетероциклическое строение, если рассматривать их с точки зрения химического строения, и многие гетероциклы способны к так называемой ДНК-интеркаляции и РНК-интеркаляции, то есть встраиванию в структуры вирусных геномов. А встраивание в структуры ведет за собой ошибки копирования как на уровне белкового капсида, так и самокопирования генетической информации вирусов.
А вот что касается побочных эффектов... Есть противовирусные антипротозойные — это уже препараты против простейших.
Что касается последних, то это весьма токсичные препараты при назначении и лечении.
С ними схожи малярийные препараты, возможны побочные эффекты, довольно сильные. Это не только головокружение и головная боль, это и потливость, и общая слабость, длительное недомогание.
Что же касается противовирусных, то также существуют побочные эффекты, особенно на этапе воздействия на вирус, не исключено и воздействие на ядро клетки человека соматической, что приводит, конечно же, к негативным моментам.
В этом как раз в настоящее время заключается проблема.
Возникла пандемия, нужно срочно прибегать к инструменту ее предотвращения, а чтобы его создать, нужно время, а за это время могут быть большие потери среди населения разных стран.
И учёным пришла в голову мысль, что разработка противовирусных препаратов должна идти на опережение.
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