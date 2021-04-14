Членкор РАЕН рассказал, как работают противовирусные препараты против COVID

Для создания лекарства против коронавирусной инфекции ученые всего мира используют весь арсенал средств: опробованы и синтетические компоненты, и биологические, и растительные.

О препаратах противовирусного действия в эфире программы "Точка зрения" рассказал биолог, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Читайте начало интервью:

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— Препараты противовирусного действия делятся преимущественно на две большие группы:

первая группа — это вакцины, направленные на мобилизацию внутреннего иммунитета организма человека;

вторая группа, нацеленная на деструкцию самого вирусного агента.

Это и атака на его белковую оболочку, и работа с его кинетической составляющей: либо это молекула ДНК, то есть либо препятствование ее репликации, либо препятствование ее редупликации.

Собственно, это препятствование копированию или удвоению, если брать ДНК вируса. Что касается РНК вирусов, то здесь встраивание в структуру этого ДНК (или так называемая интеркаляция) либо препятствование его увеличению, то есть самокопированию.

Это две большие группы, которые, собственно, имеют и разную технологию на этапе создания и производства, соответственно, разный эффект.

Что касается иммунных препаратов, в нашей стране есть довольно большой раздел.

Без синтетики — никак

Что касается препаратов, направленных на деструкцию вирусного агента, то здесь это преимущественно синтетические препараты.

Что же касается препаратов природного происхождения, то в нашей стране их можно буквально по пальцам посчитать:

это экстракт эхинацеи, различные другие лекарственные формы на ее основе, препарат "Гипорамин".

А дальше идет уже большая группа синтетических препаратов ("Анаферон" и так далее).

Что же касается лекарственных средств на грани народной медицины, наверное, помните такой препарат "Антигриппин". Он относился к группе препаратов, которые использовала гомеопатия.

В настоящее время РАН весьма скептически относится к этому направлению, и вообще ставится под сомнение научность этого раздела, но тем не менее есть еще такое понятие, как фактор плацебо, его никто не отменял.

И дальше если углубляться в эти псевдонаучные и весьма, возможно, конспирологические методы борьбы с вирусами, здесь действительно может сработать даже облучение какой-нибудь ультрафиолетовой лампой (человек ощущает, что ему это помогает) либо потребление витаминов.

Собственно, так фактор плацебо работает.

Но что касается рациональной составляющей, то, конечно, ряд вирусных частиц при высокой температуре замедляют своё размножение в организме.

И конечно же, на Руси была издревле культура посещения бань, а там высокие температуры. При этом, что интересно, в банях использовались, да и используются по сей день, традиционные эфиромасличные растения, такие как веники эвкалипта, берёзовые, которые испускают эфирные масла.

И здесь как раз есть рациональное звено, поскольку эфирные масла обладают такой способностью, как бы создавая барьер проникновению вируса в организм.

Масочный режим — в чем слабость

Но вот что касается сейчас масочного режима, сейчас ведется активная дискуссия.

Существуют и защитники подобной формы по предотвращению пандемии, и противники этого.

Вот если бы маски можно было бы пропитывать агентом (например, тем же самым пихтовым маслом), возможно, противников стало бы меньше.

Поскольку эфирные масла могут воздействовать на белковый капсид, который является защитой вируса, и либо его помечать (так называемые маркерные эффекты), либо частично разрушать его, что может привести, конечно, к гибели самого вируса.