Бань разных много. Как выбрать ту, что не навредит, а исцелит

Баня — колдунья в глубокоуважаемом возрасте, обладающая мощнейшей магией. Эзотерики утверждают, что в парильне царствует мистическая сила, поскольку с людьми в этом месте происходят настоящие чудеса.

Что выбрать: иметь свою баньку или все-таки ходить к мастерам-банщикам, которые правильно попарят?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорь Буккер побеседовал с основателем и руководителем школы банного мастерства Василием Ляховым.

Читайте начало интервью:

Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет

Кому нельзя ходить в баню

— Если вернуться лет на 15 назад, то на мои курсы приходили, в основном, профессионалы, которые хотели стать ещё более профессиональными, повысить свой чек, быть более умелыми.

Сейчас процентов 80 моих курсантов — люди, которые приходят учиться, чтобы в семье своей, своим деткам, своим близким и друзьям сделать процедуру и не навредить.

Я считаю своей миссией — вернуть нашему народу мастерство банное в каждую семью. Потому что важно иметь свою баньку.

Ведь на Руси испокон веку лечебницей первой была баня. До революции земский врач прискачет на двуколке или на лошадке или не прискачет, доедет — не доедет, а банька была всегда.

Любые простудные ощущения, ощущения ломоты в суставах, напряжения физические или психосоматические — люди снимали банькой.

С дороги возвращались и куда шли? Они шли сразу в баню. Парились, грелись, смывали все дорожное. Потому что это было необходимо для здоровья.

А посему, конечно, хорошо иметь свою баню…

Разные бани в разное время года

— А есть разница, когда принимаешь баню? От времени года: летом, зимой, осенью, весной? Есть какие-то нюансы?

— Да, конечно, есть нюансы. Смотрите. Мы сейчас касаемся разницы разных бань у разных народов.

Почему турецкие хамамы влажные такие? Да потому что люди жили всегда в сухом климате. Песок. Первый на жеребце скачет — ему счастье. Остальные за ним пыль глотают. И если они из легких выводить ее не будут, то они погибнут от заболевания легких. Поэтому им нужно что? Ингаляция. Продышаться влажным паром, чтобы в бронхи это все стекло, бронхи отхаркались, откашлялись.

А те, кто севернее живут, там, где снег белый совершенно, там, где пыли нет, им зачем это? Им это нужно в меньшей степени. Поэтому финская баня, которую называют "сауна", она условно считается сухой.

Почему? Потому что у финнов, которые живут по побережью холодных морей и Балтики, туманов, дождей, снега — море. Сырости — море. Они заходят в баню и не спешат поддавать на камни, ждут, когда из них самих лишняя вода уйдет. Напотеются всласть, а потом достают веники, поддают на камни, парятся вениками, прыгают в Финский залив. И снова идут в баньку или в теплую купель. То есть наши бани родственные, близки.

Если говорить о нашей бане, о русской бане, то, что получается? Весной, зимой и осенью у нас туманов, дождей и снегов не меньше, чем у финнов. И нам хочется, чтобы баня была поярче, пожарче, потеплее.

А летом и ближе к осени, когда жара стоит, на покосах мы тоже пылью надышимся всласть. И тогда нам нужна баня более влажная, более мягкая, чтобы поры все раскрыть, чтобы убрать как раз вот эти слои пото- и жировыделения на теле. И когда мы в жару выходим после бани, дышит тело. Все вокруг потеют, а ты идешь и кайфуешь от того, что ты не потеешь, у тебя все тело дышит, и тебе легко дышать. Это летняя баня.

А зимняя баня она более яркая, больше воздействия вениками, чтобы на периферию притащить как можно больше крови, чтобы эту кровь согреть, чтобы в ледяную купель нырнуть, чтобы спазм создать, чтобы эта кровь вовнутрь ушла, ядро согрелось.

Когда температура ядра — даже если краткосрочно — поднялась на 1,5-2 градуса (38-38,5), какой механизм включается? Включается механизм вырабатывания интерферона. А он провоцирует наш организм убивать вирусы, бактерии и микробы. И наши предки каким-то образом знали об этом.

Еженедельно использовали возможность наполниться, снять напряжение с себя и задушить вирусы, бактерии, которые там, внутри, накопились.

— Не могу удержаться и не спросить. В период пандемии баня выручала?

— Баня помогает в любом случае. Даже когда наш локдаун случился, когда нас стали закрывать, какие видеоролики появились в сети первые?

Включайте чайник, делайте пар, дышите над паром, делайте ингаляцию, очищайте легкие за счет ингаляции. А баня — это та же самая ингаляция. Баня — это тот же самый пар.

Баня

Что пить в бане?

— Еще один такой вопрос, связанный с употреблением растительных напитков. "Фиточаи" разные. Это хорошо?

— Чай для бани — очень правильное питье.

Когда мы в баню приходим и пьем холодные напитки, у нас желудок начинает работать бойлером. Он начинает нагревать эти напитки. Потому что вода усваивается в основном в кишечнике. А желудок не пустит в кишечник холодное. Поэтому мы наполняем желудок холодной жидкостью, а организм испытывает жажду, потому что в кишечнике воды нет. Это очень важно понимать.

В бане мы чаще всего нарушаем основной закон, исконно русскую формулу здоровья: содержи ноги в тепле, голову в холоде, желудок в голоде, руки в труде, а ум в тишине, и счастье будет тебе.

Так вот, когда мы в баню заходим, садимся, и ноги у нас находятся внизу, то есть в холоде, а голова в жаре. И возникает ощущение жажды, чтобы голову охладить.

Если вы чувствуете жажду к холодному в парной, просто наберите холодную воду в рот и сплюньте. Наберите и сплюньте, наберите и сплюньте. Голова остыла — уже пить не хочется.

А пить теплый чай, горячий чай — очень правильно. Тогда у вас всё через желудок проходит в кишечник, организм получает влагу. Ведь пота уходит много.

За сеанс — полтора-два часа, проведенных в бане — мы можем до трех литров пота вылить из себя.

чай

Соответственно, нам жидкость надо пополнять. Иначе кровь становится вязкой. А нам нужно, чтобы процессы все шли нормально. Поэтому пополнять жидкость важно.

Пить надо теплое, близкое к температуре тела. Тогда вы получаете здоровье. А с холодной водой вы создаете проблемы для себя, потому что желудок будет ледяной, и он не пустит, пока не согреет. И если вы не удержались, холодной воды хлебнули, налейте чайку горяченького и добавьте. Оно совместится, нейтрализуется, и организм получит то, что надо.

Поэтому чаи… Если вы изучаете травы, тогда составляйте чай, который нужен вам и вашей семье. Если вы об этом ничего не знаете, заварите какую-нибудь одну травку. Одну какую-нибудь травку заварите и попейте ее. Это будет правильно, это будет здорово.