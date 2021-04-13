Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет

Время от времени париться в бане — это древняя традиция, дошедшая до наших дней и не утратившая свою популярность.
За что люди так любят баню и почему она полезна?
Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер побеседовал с основателем и руководителем школы банного мастерства Василием Ляховым.
— Если мы говорим о бане, то понимаем, что во всех северных странах развита культура бань. Она была испокон веков, потому что человеку всегда в холодное время года нужно тепло.
Очень многие считают, что баня нужна, чтобы попотеть. И они абсолютно правы. Но попотеть правильно.
В старые добрые времена, например, кузнец стоял у горна, махал кувалдой и потел целую неделю. А потом шел в баню потеть.
Или пахарь, дровосек, лесоруб — да кто угодно — на селе любая работа вызывает потоотделение. Человек физически когда работает, он потеет. Зачем они шли в баню потом, еще опять потеть?
Надо понимать, что физиология потения несколько разная:
Вот это очень важно понять. Нам важно прогреться, но не напугать тело избыточной температурой. Тогда наше тело будет выделять вредные вещества и соединения.
Медики говорят, что с потом уходит до 184 вредных веществ и соединений, а через почки — только до 84.
То есть вот эта сотня другим способом из организма не выводится. И очень важно потеть при разумной температуре, чтобы это выведение было.
Но здесь надо помнить, что дело не только в температуре. Мы в бане находимся в особом микроклимате, где важно все:
Веник в бане — это инструмент. Как продолжение рук, которым мы берем пар и приносим к телу.
Он может обмахивать, создавать вибрационные ощущения, поглаживать, похлопывать, поколачивать, разминать. То есть веник — это массажный инструмент.
Веник несет в себе фитонциды, полезные вещества и соединения:
То есть веник несет в себе еще и такую дезинфицирующую функцию.
А еще веником можно укрыть голову. Холодным, мокрым веником укрыть голову лежащему на полочке, которого парят. И тогда он будет находиться в очень комфортных условиях и сможет продержаться дольше. И тело примет максимум тепла, которое ему необходимо.
Кстати, наши предки считали, что есть еще одно важное воздействие веника — это его музыкальное звучание по телу, темпоритмика. Веник издает определенный звук. И лежащий под веником человек ощущает эти вибрации, ощущает тысячные касания листиками тела, игру температурную, ароматы и все прочее.
Наш мозг просто не справляется со всем этим и отключается. Отключается и человек: уходит в состояние медитации. На полочке на 10-15-20 минут "улетает". Причем он не спит, он находится здесь и сейчас, он чувствует, где работают веники: пятки греют, икры, бедра, поясницу… Чувствует, но не анализирует. И перезагрузка происходит.
В нашем мире, когда стресс, когда человек все время все контролирует, очень важна баня. Когда человек навязчивый, раздражает близких, то что ему что говорят? "Иди ты в баню". То есть там произойдет эта перезагрузка, и он оттуда выйдет спокойный, уравновешенный, нормальный.
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