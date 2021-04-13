Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет

Время от времени париться в бане — это древняя традиция, дошедшая до наших дней и не утратившая свою популярность.

За что люди так любят баню и почему она полезна?

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер побеседовал с основателем и руководителем школы банного мастерства Василием Ляховым.

— Если мы говорим о бане, то понимаем, что во всех северных странах развита культура бань. Она была испокон веков, потому что человеку всегда в холодное время года нужно тепло.

Очень многие считают, что баня нужна, чтобы попотеть. И они абсолютно правы. Но попотеть правильно.

В старые добрые времена, например, кузнец стоял у горна, махал кувалдой и потел целую неделю. А потом шел в баню потеть.

Или пахарь, дровосек, лесоруб — да кто угодно — на селе любая работа вызывает потоотделение. Человек физически когда работает, он потеет. Зачем они шли в баню потом, еще опять потеть?

Надо понимать, что физиология потения несколько разная:

когда мы работаем, когда мы на беговой дорожке, когда мы в фитнес-зале тренируемся — мы потеем, но при этом активизируем внутренние процессы метаболизма, вследствие чего у нас появляются токсины и прочие продукты распада;

когда мы в парной, мы находимся в покое, а наш организм с потом избавляется от лишнего.

Вот это очень важно понять. Нам важно прогреться, но не напугать тело избыточной температурой. Тогда наше тело будет выделять вредные вещества и соединения.

Медики говорят, что с потом уходит до 184 вредных веществ и соединений, а через почки — только до 84.

То есть вот эта сотня другим способом из организма не выводится. И очень важно потеть при разумной температуре, чтобы это выведение было.

Но здесь надо помнить, что дело не только в температуре. Мы в бане находимся в особом микроклимате, где важно все:

температура, влажность и движение воздуха.

Зачем в бане веник?

Веник в бане — это инструмент. Как продолжение рук, которым мы берем пар и приносим к телу.

Он может обмахивать, создавать вибрационные ощущения, поглаживать, похлопывать, поколачивать, разминать. То есть веник — это массажный инструмент.

Веник несет в себе фитонциды, полезные вещества и соединения:

дуб — дубильные вещества;

береза — деготь;

пихта — в 80 раз больше фитонцидов, чем любой лиственный;

можжевельник — в 160 раз больше.

То есть веник несет в себе еще и такую дезинфицирующую функцию.

А еще веником можно укрыть голову. Холодным, мокрым веником укрыть голову лежащему на полочке, которого парят. И тогда он будет находиться в очень комфортных условиях и сможет продержаться дольше. И тело примет максимум тепла, которое ему необходимо.

Кстати, наши предки считали, что есть еще одно важное воздействие веника — это его музыкальное звучание по телу, темпоритмика. Веник издает определенный звук. И лежащий под веником человек ощущает эти вибрации, ощущает тысячные касания листиками тела, игру температурную, ароматы и все прочее.

Наш мозг просто не справляется со всем этим и отключается. Отключается и человек: уходит в состояние медитации. На полочке на 10-15-20 минут "улетает". Причем он не спит, он находится здесь и сейчас, он чувствует, где работают веники: пятки греют, икры, бедра, поясницу… Чувствует, но не анализирует. И перезагрузка происходит.

В нашем мире, когда стресс, когда человек все время все контролирует, очень важна баня. Когда человек навязчивый, раздражает близких, то что ему что говорят? "Иди ты в баню". То есть там произойдет эта перезагрузка, и он оттуда выйдет спокойный, уравновешенный, нормальный.