Кому нельзя ходить в баню

Баня помогает в лечении многих заболеваний, также является местом отдыха души и тела. Для некоторых — она вообще нечто сакральное. Но так ли она полезна, как мы привыкли считать?
Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер побеседовал с основателем и руководителем школы банного мастерства Василием Ляховым.
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Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет
— Вопрос у меня простой: кому-то, может быть, не следует ходить в баню? Понятно, что когда человек болен, температура… Мы это за скобками оставляем. А вот для относительно здорового человека какие-то противопоказания есть?
— Конечно. Баня — это место, несовместимое с жизнью. Для любого человека… Подоприте дверь в бане, и он оттуда не выйдет, если там нет форточки.
— То есть тут не играет роли даже температура?
— Мы живем на планете Земля. И если посмотрим внимательно, мы живем от -60 до +60.
+60 в тени уже ничего не растет. Уже это пустыня, где весь животный мир прячется в землю, в песок и только ночью выползает на охоту. Или ранним утром, поздним вечером ящерицы погреются на солнышке, на заходящем или восходящем, чтобы потом спрятаться.
Поэтому раз мы живем до +60 градусов, наша физиология устроена так, что температура выше 60 — стресс для нашего организма, опасность возникновения теплового удара. И мы этой температуры боимся.
Реакция на эту температуру — выброс не пота, а межклеточной жидкости, чтобы как можно больше испарить, как можно быстрее охладиться.
Потеть в бане при разумной температуре полезно, при температуре избыточной мы не потеем, мы просто себя мучаем.
— А правда, что не стоит в бане употреблять алкоголь?
— Категорически. В старой медицинской энциклопедии алкоголь трактуется как протоплазматический наркотический яд.
Яд, который влияет в первую очередь на протоплазму, то есть на кровь. Красные кровяные тельца начинают слипаться, появляются тромбики.
А мы разогреваем свои сосуды в бане, а потом идем в контраст. И у нас спазм сосудов. Если где-то этот тромбик что-то закрыл и лопнул сосуд, в теле это не очень страшно — рассосется, а вот если это в голове или в сердце, то это либо микроинсульт, либо микроинфаркт. А это не нужно никому.
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