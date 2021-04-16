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Автор Игорь Буккер

Кому нельзя ходить в баню

Здоровье

Баня помогает в лечении многих заболеваний, также является местом отдыха души и тела. Для некоторых — она вообще нечто сакральное. Но так ли она полезна, как мы привыкли считать?

Кому нельзя ходить в баню

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер побеседовал с основателем и руководителем школы банного мастерства Василием Ляховым.

Читайте начало интервью:

Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет

— Вопрос у меня простой: кому-то, может быть, не следует ходить в баню? Понятно, что когда человек болен, температура… Мы это за скобками оставляем. А вот для относительно здорового человека какие-то противопоказания есть?

— Конечно. Баня — это место, несовместимое с жизнью. Для любого человека… Подоприте дверь в бане, и он оттуда не выйдет, если там нет форточки.

  • То есть любой яд в микродозе — лекарство, в передозе — летальный исход. Вот и к бане нужно относиться именно так.
  1. Если у человека есть болезни крови, если у него предрасположенность к образованию тромбов, то такому человеку надо сначала решить свои проблемы, а потом идти в баню.
  2. Есть болезни, которые внутри могут вызывать кровотечение. Это язвы: желудка, 12-перстной и так далее. Если в активной фазе, человек вроде бы здоров, но побаливает сезонно, он подлечивает. Но при активном прогреве может быть спровоцировано кровотечение. Не стоит идти в баню.
  3. Постоперабельный период. Казалось бы, всё зажило. Надо поосторожничать и не торопиться бежать в баню, потому что внешние швы вроде бы заживают, а что внутри — неясно.
  4. Предрасположенность к эпилептическим каким-то историям. Да, случаются нечасто, но случаются. Ни в коем случае в баню нельзя идти, потому что если в парной случился этот удар, можно упасть, об печку удариться. И погибнуть.
  5. Если есть психические нарушения или координационные. Конечно, надо поостеречься.
  6. Если у человека онкологическое заболевание, и у него активный рост опухоли, ему тоже в баню не стоит идти, потому что от тепла это прогрессирует. Если человек где-то на начальной стадии, и он понимает, что разумное тепло в бане создает условия очищения, то ему будет это помогать. Но если он он боится, что от тепла опухоль будет расти, то лучше ему тогда туда не ходить. Потому что сработает эффект плацебо, и этот рост начнется. Потому что то, что мы думаем, что мы произносим, то с нами и происходит.

— То есть тут не играет роли даже температура?

— Мы живем на планете Земля. И если посмотрим внимательно, мы живем от -60 до +60.

+60 в тени уже ничего не растет. Уже это пустыня, где весь животный мир прячется в землю, в песок и только ночью выползает на охоту. Или ранним утром, поздним вечером ящерицы погреются на солнышке, на заходящем или восходящем, чтобы потом спрятаться.

Поэтому раз мы живем до +60 градусов, наша физиология устроена так, что температура выше 60 — стресс для нашего организма, опасность возникновения теплового удара. И мы этой температуры боимся.

Реакция на эту температуру — выброс не пота, а межклеточной жидкости, чтобы как можно больше испарить, как можно быстрее охладиться.

  • А баня должна быть разумной температуры, до 60 градусов.

Потеть в бане при разумной температуре полезно, при температуре избыточной мы не потеем, мы просто себя мучаем.

— А правда, что не стоит в бане употреблять алкоголь?

— Категорически. В старой медицинской энциклопедии алкоголь трактуется как протоплазматический наркотический яд.

Яд, который влияет в первую очередь на протоплазму, то есть на кровь. Красные кровяные тельца начинают слипаться, появляются тромбики.

А мы разогреваем свои сосуды в бане, а потом идем в контраст. И у нас спазм сосудов. Если где-то этот тромбик что-то закрыл и лопнул сосуд, в теле это не очень страшно — рассосется, а вот если это в голове или в сердце, то это либо микроинсульт, либо микроинфаркт. А это не нужно никому.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы баня василий ляхов сердечно-сосудистые заболевания
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