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Автор Игорь Буккер

Политики и бизнесмены мешают победить коронавирус

Здоровье

С момента начала эпидемии коронавирусной инфекции пошел счет на десятки вакцин против COVID-19, прошедших клинические испытания в разных странах мира. В представленном обзоре рассказываем о двух наиболее распространенных и действенных вакцинах.

Политики и бизнесмены мешают победить коронавирус

Тозинамеран

Согласно результатам исследования, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при взаимодействии с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma вакцина BNT162b2 (получившая международное непатентованное наименование tozinameran и продаваемая под торговой маркой Comirnaty) обладает эффективностью на 95%. В декабре прошлого года ее одобрили Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Особое беспокойство у специалистов вызывают разрушенные матричные рибонуклеиновые кислоты (мРНК), которые уже не годятся для синтеза белка, но чьи последствия при попадании в организм человека пока трудно предсказуемы.

Спутник V

"Спутник V", зарегистрированный как "Гам-КОВИД-Вак", был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован 11 августа 2020 года Минздравом РФ. Это была первая в мире вакцина против коронавируса. Несмотря на политическую ангажированность ряда западных политиков, честные медики как в Западной Европе, так и в США признали не просто эффективность российской вакцины, но отметили такое важное свойство, как способность хранить ее в обычном холодильнике.

Помимо таких важных преимуществ, как хранение и транспортировка, с 13 декабря 2020 года началась массовая вакцинация этим уникальным препаратом. В промышленных масштабах выпускать вакцину способны лишь немногие концерны по производству лекарственных средств. Еще одним преимуществом российской вакцины является ее низкая стоимость.

Официально готовность приобрести данный препарат для экстренного использования выразили Белоруссия, ДНР и ЛНР, Казахстан, Армения, Сербия, Иран, Аргентина и Парагвай. Всего заявку на приобретение вакцины "Спутник V" подали более полусотни государств.

Без разрешения Европейского агентства по лекарственным препаратам закупает "Спутник V" член Евросоюза Венгрия, проявляют повышенный интерес Чехия и Германия.

В авторитетном научном журнале Lancet эпидемиологическая эффективность "Спутника V" по промежуточным результатам фазы III клинических испытаний составила 91,6 %. Эффективность вакцины против средней или тяжелой степени COVID-19 — все сто процентов.

Побочные эффекты после вакцинирования "Спутником V" маловероятны, хотя не исключены вследствие сравнительно малой изученности.

Сборная солянка из вакцин

Консорциум по оценке национального календаря профилактических прививок Великобритании, а также ученые Оксфордского университета приступили к рассчитанному на 13 месяцев исследованию по проверке действенности коктейля (состоящего из смеси разных вакцин) против COVID-19.

В настоящее время исследования не выявили пользу от введения разных препаратов против коронавируса. По данным Associated Press, серьезные ученые рассматривают в этом контексте российскую вакцину "Спутник V", которая намного лучше всех своих ближайших конкурентов. Если не вмешаются тупоголовые политиканы, то человечество обречено на успех победы над недугом.

К еще одной популярной вакцине AstraZeneca, особенно в государствах ЕС, до сих пор относятся с настороженностью.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы спутник v коронавирус тозинамеран вакцина от коронавируса всемирная организация здравоохранения
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