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Автор Инна Новикова

Факты про эпидемию "испанки" сильно преувеличены

Здоровье

Мы уже привыкли жить в условиях пандемии коронавируса. COVID-19 стал частью нашей повседневности.

Но в последнее время этот вирус всё чаще стали сравнивать с "испанкой", лютовавшей на Земле в 20-х годах прошлого века.

Тогда, как рассказывают нам сегодня, 500 миллионов заболело, 100 миллионов умерло. Люди, как и сейчас, ходили в масках, которые мало спасали…

Во избежание спекуляций на эту тему — а они уже расцветают в соцсетях, сопровождаемые жуткими фотографиями — главред "Правды.Ру" пригласила в студию программы "Точка зрения" Валерия Новосёлова, врача-гериатра, председателя секции геронтологии МГУ.

- Валерий Михайлович, недавно вышла ваша новая книга. И она как раз об "испанке".

Расскажите, что же это такое было? Откуда взялось и почему унесло так много жизней?

— Поскольку я врач-гериатр, то все мои пациенты очень возрастные — 75+. Когда в нашу жизнь начал входить коронавирус, я попросил всех удалиться на теплые дачи. И большинство людей благополучно переждали "первую волну".

Хотя, конечно, никакая это не первая волна, а просто развитие эпидемического процесса.

За время самоизоляции мне удалось изучить архивные документы 1918-1919 годов.

Испанский грипп

Доподлинно непонятно до сих пор, откуда "испанка" взялась:

  • связано ли название с Испанией, куда приходили корабли во время Первой мировой войны, или с Мексикой, или с Калифорнией — вариантов масса.

То есть точный источник проследить нельзя. Для нас интересно то, что болезнь пришла в революционную Россию в октябре 1918 года. Это подтверждается документами.

Тогда врачи собрали много информации. Это проходило все на базе лечебного факультета Московского императорского университета, Первого медицинского потом. 1500 врачей собралось. Были сделаны доклады. Это очень важные вещи для нас, это документальные свидетельства непосредственных участников тех событий.

Например, сегодня говорится, что "испанка" поражала молодых людей.

Нет, просто среди населения было больше людей молодого и зрелого возраста.

Действительно, если обратиться к статистике смертности того времени: 55% — детская смертность до 5 лет, а до старости доживало только 5% населения. Поэтому, конечно, основной костяк, кого поражала "испанка", — это были люди молодого и зрелого возраста в возрасте 20-40 лет. Тем более они постоянно перемещались.

И сейчас, опять возвращаюсь к текущей пандемии, задача какая? Всем изолироваться. Чтобы не чувство локтя было, как у советских людей, а чтобы рядом никого не было.

Чтобы иммунитет формировался не скачком, а постепенно — вот задача изоляции.

Почему "испанка" "косила" молодых?

А тогда молодой человек был в шинели, он голодал, он болел другими инфекциями. В основном это был сыпной тиф, который тогда называли "военным". Сложно было найти человека, который этой болезнью бы не переболел.

  • Кстати, тифом болел и Ленин, в 1892 году (это самарский период), и Сталин, и Николай Александрович Романов даже болел.

То есть в самой по себе "испанке" не было особой смертоносности.

Эффект сокрушительный получился потому, что организмы людей были донельзя ослаблены из-за известных всем событий в стране.

Плюс тиф поражал сосуды. Как и сегодня, кстати, коронавирус.

Так вот суть в чем? Что этот вирус пришел на определенную благодатную среду.

То есть мы живем в среде, где живут вирусы, вирусы постоянно мутируют. В чем проблема борьбы с вирусом гриппа? Мы прививаемся, но в следующий раз приходит немножко изменённый вирус.

Но и мы сами эволюционируем. Смотрите, 100 лет назад планета была молодая, а сегодня она резко постарела, населения стало почти в пять раз больше. Тогда было миллиард 750 миллионов человек, сегодня 7 миллиардов 900 миллионов человек, и колоссальное количество людей пожилого возраста.

"Испанка" не была чем-то "особенным"

Почему-то у населения создается такое мнение, что "испанка" — это что-то новое. Нет, это была 18-я пандемия за 4 последних века.

А эпидемии гриппа были каждый год.

Итак, на большом собрании врачей определили, что свалившаяся на страну напасть — это постоянное явление.

Следующий вопрос, сколько же этих больных было?

  • Сегодня мы слышим из каждого фактически утюга, что было 50-100 миллионов погибших.
  • В 1926 году говорили — 18,5 миллионов.

Ничего так — разрыв в подсчётах, да?

Я лично удивлён теми "данными", которыми нас сейчас про "испанку" пичкают.

Читая классическую литературу, Ремарка, Пастернака, периодически натыкаешься на картины, описывающие потери Гражданской войны, конца Первой мировой войны. Почему в них нет "гор трупов" от "испанки"?

То есть фактически свидетели тех лет, которые описаны в литературе, такого количества не дают.

Отсюда вывод: истерия раздута много позже. Остаётся понять — зачем?

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы испанка валерий новосёлов
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