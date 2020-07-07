Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе

Здоровье » Здравоохранение

Политикам надо запретить вмешиваться в "дела медиков", иначе с коронавирусом мы никогда не разберемся, считает врач-эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

"Коллективного иммунитета к коронавирусу нет"

После начала пандемии коронавируса ученые и другие эксперты спорят о том, поможет ли так называемый коллективный (популяционный) иммунитет бороться с инфекцией, вызываемой SARS-CoV-2.

Результаты, опубликованные медицинским журналом Lancet, показывают, что 95 процентов испанцев по-прежнему подвержены риску заболеть коронавирусом, так как только один из 20 человек имеет антитела к нему. И это, по мнению ученых, подтверждает гипотезу о том, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2, по существу, недостижим.

В свете этих выводов, планы "достичь коллективного иммунитета путем естественного погружения (инфекции) не только крайне неэтичны, но и недостижимы", пишет Lancet.

Кроме того, врачи до сих пор не знают, может ли заболеть вновь тот, кто имеет антитела к коронавирусу.

По России нет данных

Роспотребнадзор в июне провел исследование на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу в трех пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Было обследовано 8,2 тыс. человек. Его результаты не сообщаются.

"Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"В Москве сформировался коллективный иммунитет"

В Москве иммунитет к SARS-CoV-2 обнаружили у 12% из 50 тыс. обследованных жителей, сообщил 23 мая глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил в понедельник, что в Москве второй волны коронавируса, скорее всего, не будет. По словам вирусолога, в мегаполисе сформировался коллективный иммунитет.

"Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, можно смело прибавить к этой цифре еще 20-40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют, сказал Волчков.

Разброс мнений впечатляет.

Политикам надо запретить вмешиваться в дела медиков

Как сказал "Правде.Ру" эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров, "мы вертимся в хаосе во многом потому, что в процесс вмешиваются политики, например, непонятно, что происходит в Казахстане, который закрылся на повторный карантин.

"Политики настолько вмешались в этот процесс и замутили воду, что медики не могут сейчас разобраться, кто тестирует, какими тестами", — отметил эпидемиолог.

"И доходит до маразма. Тесты не выявляют, а ставят COVID, так как есть пневмония. На каком основании? Более того, говорят, если у совершенно здорового человека обнаружены следы коронавируса, то это называют "бессимптомный больной". Для меня как для врача непонятно, что это такое. Мы все ходим с вирусом герпеса. Мы больные, что ли?" — добавил Игорь Гундаров.

COVID-19 — респираторное заболевание или подобие "испанки"?

По его словам, коллективный иммунитет — явление, свойственное респираторным сезонным заболеваниям. Сейчас коллективный иммунитет к коронавирусу нового типа должен быть, потому что когда люди переболевают этими заболеваниями, у них появляются антитела к определенному вирусу, отметил врач.

"Мы стали изучать, что такое волны. Оказалось, что каждый год приходит три волны: октябрь, январь, март. Мы пришли к следующему выводу, просмотрев эти циклы за 10-15 лет и в разных странах: везде одно и то же. Везде по времени эта волна длится примерно 2-2,5-3 месяца. И закрывайся-не закрывайся, а два месяца волна длится.

Это касательно респираторных сезонных инфекций. Они сезонные, в отличие от гриппа "испанки" или чумы приходят в любое время и длятся, пока их не остановят", — сделал вывод Игорь Гундаров.

Читайте по теме:

Александр Литвин: "Коронавирус закончится без вакцины"

60% врачей не верят официальной статистике по коронавирусу

Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid–19 ковид-19 казахстан коронавирус игорь гундаров коллективный иммунитет
Новости Все >
Адвокат Сафронова проходит свидетелем по его делу
Лидер "Ночных волков" Хирург много лет не платит своим детям алименты
Диетолог: употребление клубники может быть опасно для здоровья
Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать долги по зарплате
Названо условие для сокращения срока заключения Сафронова
В США впервые в мире узаконили "групповой брак"
Стоматологи объяснили, как по языку определить серьезные заболевания
Мужчина в Нижнем Новгороде сжёг сожительницу
Соратница Зеленского: на Украине скоро забудут русский язык
Иван Сафронов не признает вину в госизмене
Последние материалы
Мужчина в Нижнем Новгороде сжёг сожительницу
Соратница Зеленского: на Украине скоро забудут русский язык
Иван Сафронов не признает вину в госизмене
Коммунист Дарья Митина: "Люди думают, что голосуют за стабильность"
ОБСЕ не будут отправлять наблюдателей на выборы в Белоруссии
Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе
Онколог объяснила, как правильно очистить организм от шлаков
Эксперт: отменять пенсионную реформу не надо
Кино, меланхолия и татуировки: Лане Дель Рей 35 лет
60% врачей не верят официальной статистике по коронавирусу
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Андрей Разин согласился выполнить просьбу Михаила Горбачева
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин согласился выполнить просьбу Михаила Горбачева
Новости спорта
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
Общество
Александр Литвин: "Коронавирус закончится без вакцины"
Наталия Красовская Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам Наталия Красовская Игорь Буккер Как изоляция не спасла цивилизацию Игорь Буккер Василий Амирджанов В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту Василий Амирджанов
Комментарии
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиянам начнут прививать американские ценности
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Преодолевая травму: либералы решают, как быть дальше
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
В Кремле не следят за скандалом вокруг опального отца Сергия
Рогозин: Сафронов не имел доступа к секретной информации
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Россия находится на пороге тяжелейшего периода кризиса
Россиянам начнут прививать американские ценности
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Василий Уткин встал на защиту Елены Малышевой
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Россиянам начнут прививать американские ценности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ