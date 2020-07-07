Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе

Политикам надо запретить вмешиваться в "дела медиков", иначе с коронавирусом мы никогда не разберемся, считает врач-эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

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"Коллективного иммунитета к коронавирусу нет"

После начала пандемии коронавируса ученые и другие эксперты спорят о том, поможет ли так называемый коллективный (популяционный) иммунитет бороться с инфекцией, вызываемой SARS-CoV-2.

Результаты, опубликованные медицинским журналом Lancet, показывают, что 95 процентов испанцев по-прежнему подвержены риску заболеть коронавирусом, так как только один из 20 человек имеет антитела к нему. И это, по мнению ученых, подтверждает гипотезу о том, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2, по существу, недостижим.

В свете этих выводов, планы "достичь коллективного иммунитета путем естественного погружения (инфекции) не только крайне неэтичны, но и недостижимы", пишет Lancet.

Кроме того, врачи до сих пор не знают, может ли заболеть вновь тот, кто имеет антитела к коронавирусу.

По России нет данных

Роспотребнадзор в июне провел исследование на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу в трех пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Было обследовано 8,2 тыс. человек. Его результаты не сообщаются.

"Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"В Москве сформировался коллективный иммунитет"

В Москве иммунитет к SARS-CoV-2 обнаружили у 12% из 50 тыс. обследованных жителей, сообщил 23 мая глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил в понедельник, что в Москве второй волны коронавируса, скорее всего, не будет. По словам вирусолога, в мегаполисе сформировался коллективный иммунитет.

"Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, можно смело прибавить к этой цифре еще 20-40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют, сказал Волчков.

Разброс мнений впечатляет.

Политикам надо запретить вмешиваться в дела медиков

Как сказал "Правде.Ру" эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров, "мы вертимся в хаосе во многом потому, что в процесс вмешиваются политики, например, непонятно, что происходит в Казахстане, который закрылся на повторный карантин.

"Политики настолько вмешались в этот процесс и замутили воду, что медики не могут сейчас разобраться, кто тестирует, какими тестами", — отметил эпидемиолог. "И доходит до маразма. Тесты не выявляют, а ставят COVID, так как есть пневмония. На каком основании? Более того, говорят, если у совершенно здорового человека обнаружены следы коронавируса, то это называют "бессимптомный больной". Для меня как для врача непонятно, что это такое. Мы все ходим с вирусом герпеса. Мы больные, что ли?" — добавил Игорь Гундаров.

COVID-19 — респираторное заболевание или подобие "испанки"?

По его словам, коллективный иммунитет — явление, свойственное респираторным сезонным заболеваниям. Сейчас коллективный иммунитет к коронавирусу нового типа должен быть, потому что когда люди переболевают этими заболеваниями, у них появляются антитела к определенному вирусу, отметил врач.

"Мы стали изучать, что такое волны. Оказалось, что каждый год приходит три волны: октябрь, январь, март. Мы пришли к следующему выводу, просмотрев эти циклы за 10-15 лет и в разных странах: везде одно и то же. Везде по времени эта волна длится примерно 2-2,5-3 месяца. И закрывайся-не закрывайся, а два месяца волна длится. Это касательно респираторных сезонных инфекций. Они сезонные, в отличие от гриппа "испанки" или чумы приходят в любое время и длятся, пока их не остановят", — сделал вывод Игорь Гундаров.

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