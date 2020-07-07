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Автор Наталия Красовская

Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам

Общество

Эпидемия коронавируса подняла огромное количество вопросов — не только очевидных: социальных и экономических, но и тех, которые, на первый взгляд, точек пересечения с проблемой борьбы с последствиями пандемии не имеют. И тем не менее обеспечение информационной безопасности стало одним из приоритетных вопросов государства. За распространение заведомо ложной информации было введено наказание вплоть до ограничения свободы. Почему фейки касаются каждого, зачем и как с ними бороться — беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

Эпидемия коронавируса вывела фейк на новый уровень

— Бесспорно, то, какие масштабы приобрело распространение фейков в отношении пандемии, стало беспрецедентным явлением. Однако сам феномен исследуется не первый год. И выводы, к которым приходят эксперты, заставляют задуматься, ведь они говорят о том, что существующие сегодня подходы в борьбе с дезинформацией и теориями заговора об эпидемиях и вспышках заболеваний имеют обратный эффект.

Бразильские ученые на примере эпидемии лихорадки Зика доказали, что люди, получив доступ к достоверным сведениям в кризисный период, не только продолжают верить в мифы, но и более того — многие перестают верить официально подтвержденной информации. И феномен этот распространяется на все фейки, а не только на те, что касаются эпидемий.

Сегодня те люди, которые меньше всего разбираются в сложных вопросах (экономических, политических, государственных), более всего убеждены, что знают о них предостаточно. И любые попытки донести до этих людей достоверные сведения дают прямо противоположный результат.

Такая ситуация сложилась в результате сочетания двух факторов.

  • Первый — это взрывной рост объемов информации, в которой истинные знания просто тонут, отделить правду от вымысла непросто даже специалистам.
  • И второй — последние изобретения в области массовых коммуникаций и информационных технологий, созданные для облегчения доступа человека к нужной информации, на самом деле подсовывают ему информацию удобную.

Как человеческому мозгу проще воспринять факт, вписав его в привычную картину мира, так и созданной человеком машине "проще" предоставить ту информацию, которую тот чаще запрашивает. Общеизвестный факт: поисковики и социальные сети фильтруют выдачу в зависимости от вашего профиля, то есть на один и тот же новостной̆ запрос у вас и, например, вашей мамы будет разная подборка новостей.

Сама технология фейка как оружия информационной войны строится на природном свойстве человеческого мозга принимать новые знания с большей охотой, если они подтверждают или дополняют уже известное. То есть если вы ожидаете от пандемии ужасных последствий, то вы скорее поверите в фейк о том, как государство под покровом ночи военной техникой вывозит из города сотни трупов, чем достоверной информации о количестве выздоровевших.

Почему люди предпочитают доверять фейку

— Можно сказать, что мы биологически не приспособлены к тем объемам информации, с которыми вынуждены сталкиваться ежедневно. В результате не только растет интеллектуальная слепота масс, но и профессионалы все чаще предпочитают следовать преобладающим направлениям всеобщих заблуждений. Ситуация обостряется тем, что на человеческой глупости и страхах проще зарабатывать, поэтому количество фейка растет лавинообразно.

Простой пример: рядом с интересной и скандальной информацией, которая часто имеет мало общего с действительностью, но отвечает вашим ожиданиям от новости про коронавирус, располагается реклама средства, которое поможет вам защитить себя и близких. Вероятность, что вы этот товар или услугу при такой подаче приобретете, весьма высока. А большое количество негатива со всех сторон постоянно держит общество в состоянии постоянного стресса, что истощает нервную систему и снижает как способности к познанию, так и уровень критического мышления. Люди делаются еще более внушаемыми. И это возвращает нас к одному из постулатов ведения информационных войн:

"Нет необходимости побеждать соперника — достаточно убедить его, что он повержен".

— Допустим, экономически в разработке противофейковых мер никто не заинтересован, однако проблема носит еще и острый политический характер. То есть финансированием поисков противофейкового оружия должно заниматься государство?

— Многие страны уже ввели в свое законодательство наказания за распространение фейков. Правительство Китая с 1 января 2020 года ввело уголовное наказание за изготовление и распространение политических фейков. В России за распространение фейков грозит штраф до 700 тыс. рублей и ограничение свободы до трех лет. Однако эти меры очевидно далеки от эффективности. Все понимают, что на законодательном уровне можно с некоторым успехом бороться с фейками отечественного производства, но не с иностранными корпорациями, откуда к нам и поступает основная часть недостоверного контента.

Масштабы фейковых новостей каждый год практически удваиваются: если с апреля по сентябрь 2018 года "Фейсбук" удалил 1,55 млрд фальшивых аккаунтов, то за аналогичный период 2019 года — уже 3,2 млрд. На мой взгляд, нельзя возлагать надежду на борьбу с фейками только на государство Я вижу выход в объединении усилий государства, общества и производителей технологий.

Главной и наиболее сложной задачей сегодня является создание технологий распознавания фейков. Здесь требуется активное участие всех инновационных компаний, работающих в сфере повышения эффективности применения искусственного интеллекта, которое станет препятствием для изготовления и распространения фейков теми силами, которые находятся вне договорных отношений или нарушают их. Те, кто продумывает технологии и затем их внедряет, должны осознано объединиться для формирования корпоративной этики, которая препятствовала бы созданию и распространению фейков. Роль СМИ и образования также никто не отменял. Журналистская этика и ответственность медиа за распространение фейковой информации должны выйти на новый уровень.

Но самое главное, нужно помнить, что информационные войны происходят среди людей. И к сожалению, на данный момент у большинства из нас нет осознания ответственности за распространение ложных сообщений, изображений и видео. Поэтому ключевым вопросом является воспитание обществом информационной культуры — очевидно, начинать надо с того возраста, когда в руки ребенка попадает его первый гаджет или даже когда он получает доступ к телевидению. В наших реалиях — это с детского сада. Однако не нужно забывать и о старшем поколении, на пожилых людей часто приходится серьезный удар в ходе ведения информационных кампаний. И в этом необходима активная просветительская работа средств массовой информации и органов социальной поддержки населения.

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Темы фейк коронавирус информационная война
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