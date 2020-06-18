Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность

Медики, представители властей большинства стран и эксперты уверены - мир и Россию ждет вторая волна коронавируса с причитающимися карантинами, ограничениями, закрытием границ. Вопрос лишь в том, какова будет смертность в этом новом цунами - по соцсетям хотят различные цитаты с прогнозами от 1% и 35% до чуть ли не 90% заболевших.

При этом главных вопросов всего три - не случится ли убийственной мутации (например, совместно с гриппом, заражающим десятки миллионов жителей Земли), как дальше быть экономикам разных стран и какое поведение выбрать обычным людям в случае "легкой" и "тяжелейшей" второй волны коронавируса.

Известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавирусной инфекции составляет около 90%.

Похожее мнение разделяют и представители мирового медицинского сообщества, и власти в РФ и за рубежом, и вирусологи - в том числе, военные. Более того, некоторые СМИ предполагают, что "вторая волна" коронавируса уже стартовала в Китае и ряде европейских государств.

Когда ждать вторую волну коронавируса

Общее мнение - эта напасть может придти в Россию (даже в случае закрытых границ) с конца июля-августа до конца осени.

"Один из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период", - ранее сказала глава Роспотребназдзора, добавив - по ее мнению, "течение болезни во второй волне будет тяжелым".

О том, что новую вспышку "короны" страна встретит осенью заявлял и Владимир Путин.

"В США прогнозируют пришествие второй волны на зиму, во время сезонной вспышки гриппа. И последствия второй вспышки могут быть сильнее, чем при первой, так как это приведет к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения",- предупреждал директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Спасение, по сути, лишь одно - вакцина, которая сможет победить и нынешний COVID-19, и его мутировавшие (возможно) формы - причем вакцины должны принимать все граждане всех стран мира.

Какова же может быть смертность от второй волны коронавируса?

Вариантов немного:

Минимальная смертность, сравнимая с COVID-19 или меньше (1-5%%)

Смертность повыше, чем у Covid-19, но не сильно (3-10%%)

Высокая смертность - до 35% заболевших

Трагическая пандемия - смертность более 50%

"После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия. Эта пандемия - только учения" - заявил СМИ главврач 71 ГКБ Александр Мясников, добавив "Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться - являются больницы".

По его мнению, до появления гриппа с высокой смертностью - всего две мутации. Первая мутация, когда вирус от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку.

Также пресса напоминает, что в ноябре 2019 в университете Джона Хопкинса был проведен закрытый семинар, на котором "разбирали" и моделировали будущую эпидемию.

По первым прикидкам, новой "Испанкой" может стать комбинация "свиной грипп + коронавирус", который в эксперименте возникает в условной Бразилии и поражает две трети человечества.

"Потеря - 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался",- отмечают журналисты.

При этом стоит заметить, что верить в панические посты и цитаты из соцсетей - нельзя.

Так, например, по мессенджерам ходит фейк о том, что врачи якобы ждут коронавирус второй волны со смертностью в 90%. Это - слух, возникший из ошибочного восприятия прогноза "вторая волна возникнет с вероятностью в 90%" и широко распространившегося видео из боевика, в котором искусственно выведенный коронавирус-оружие может убить 90% наслеения Земли.

Также телеграм-канал "СМИ_ли" сообщает - данные о том, что смертность от мутировавшего коронавируса COVID-19 достигает 45% абсолютно не подтверждены никакими исследованиями и (пока) являются лишь опасениями ряда китайских экспертов. Авторы ссылаются на китайский мессенджер WeChat.

"Вторая волна будет точно, причем во многих странах, в отдаленных регионах не закончилась еще первая. Не верьте тому, кто предсказывает смертность заранее, это люди, которые хотят хайпа, внимания. Никто не знает, как поведет себя "корона" под вакциной, какие мутации возможны, как будет комбинироваться коронавирус с сезонными заболевания типа гриппа и ОРВИ",- заявил вирусолог-инфекционист Александров.

"Мы очень надеемся, что вакцины будут быстро разработаны, всеобще применены и не дадут "побочек", что выработается и популяционный иммунитет, и выдержат системы здравоохранения разных стран. Но этот вирус с нами надолго, если не навсегда", добавил он.

Также медик отказался советовать какие-либо стратегии, заявив, что не готов взять на себя такую ответственность - но пояснил, что слышал о трех вариантах спасения от второй волны "даже в случае высокой или трагической летальности".

Главный способ - это вакцинирование, которое поможет пройти пик заболеваемости с минимальными потерями. Второй способ - это карнатинирование городов, регионов и стран, с жесткими "как в Китае" мерами ограничения на контакты населения.

"Можно как угодно относиться к СССР, но в советское время жесткими и даже жестокими мерами была остановлена эпидемия холеры, черной оспы, тифа. В частности, даже Москва закрывалась и контакты по оспе прочесывались и обсервировались КГБ. В итоге страшной эпидемии не случилось",- делится эксперт.

Вариант с "побегом на дачу, в деревню, в анклавы" медик считает неоднозначными. "Допустим, человек уехал в Крым или Калининград, которые легко закарантинить, ограничив авиа-, авто и ж/д-сообщение. Там - меньше возможности заразиться, если успеют подавить первые очаги, но давайте признаем - столичная медицина пока лучше, хотя везде уже все "наготове",- считает он.

"Жизнь на даче или в деревне хороша, но что если выйдет из строя насос - чинить его приедет ремонтник, который может быть носителем, да и встречаться все будут в одном и том же продмаге, сельмаге, который может стать точкой распространения вируса. Так что если человек не выживальщик с руками откуда надо, запасом продуктов и товаров на год и приусадебным хозяйством - куры, картошка, коровы, и т. п., то он окажется достаточно далеко от городской медицины и в непривычных, хотя и более комфортных (чем в маленькой городской квартире) условиях", -отметил специалист.

"Вывод. Как бы это глупо не звучало, но слушать специалистов, медиков и власти. Соблюдать санитарные нормы. Быть готовыми к карантину материально и морально. И знайте, сейчас не Средние века с чумой, медицина умеет много гитик, мы стараемся обезопасить и себя, и всех",- заключил врач.

При этом экономисты и финансисты, что называется, "хватаются за голову" - представляя, какой удар вторая волна коронавируса с любой смертностью нанесет российской (и мировой) экономике. Как по бизнесу, экономике и обычным россиянам уже ударила "первая волна" - все мы видим, причем многие - увы - на своем кошельке.

Но, что называется, это уже совсем другая история....﻿