День рожде﻿ния — важная координата человека

Как трудно порой бывает нам себя понять. Почему так происходит? Биполярное расстройство — просто модная болезнь, или в одном человеке реально могут уживаться несколько? Что важнее — гены или воспитание? Можно ли пойти против генетики и воспитать себя самого и передать потомкам улучшенный генетический набор? Почему плясать надо от Дня рождения — личного Нового года? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

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— Александр Богданович, от пользователей поступает очень много вопросов про биполярное расстройство.

— Очень модная тема.

— Катерина, которая родилась 28 апреля 1994 года, написала уже 50 сообщений про то, что со ней что-то не так. Очень просит вас объяснить, что и почему с ней происходит.

— Да, здесь есть проблема реальная. Если бы я рисовал образ этого человека, то нарисовал бы каменную вазу — красивую очень, прямо с флёр-де-лис - такими знаками королевской власти. И в этой вазе прямо из камня (там нет земли) растет такой цветок. В этом — диссонанс и разлом. Подобным образом ломали камни в Древнем Египте. Сверлили отверстие в камне, забивали туда деревянный клин и поливали его водой. Из-за этого камень лопается.

Так же и здесь. Этот человек рожден в достаточно серьезном диссонансе, у него — внутренний дисбаланс в организме плюс колоссальная энергия власти. Этот человек не будет подчиняться, он отзывчив только на просьбу. Но главное — не это. 94-й год — в одном человеке реально два человека. Один — власть, второй — слуга.

И все зависит от времени суток: власть проявляется в 8-9 утра, слуга — в районе 20 часов вечера. Эти перепады очень сильно влияют. Этот вопрос касается и окружающего мира. Но тут лучше, конечно, с ее окружением говорить.

— Что ей-то с этим делать?

— Она точно понимает, что я говорю. Сейчас ее мозг воспринимает информацию, что в ней два человека, один — это принцесса (может быть, ее так и звали, она, кстати, очень симпатичная, очень интересная), а с другой стороны, это человек, который готов всегда оказать услугу.

Нужно просто четко распределить время суток, дневное время разделить на две половины. Первая половина — на волевом усилии, она — реальная принцесса и не должна никому помогать. А где-то с 14 часов, она должна реально помогать людям, спрашивать, как у них дела, как они себя чувствуют.

Потому что в первой половине у нее — эмпатия нулевая, она не чувствует людей, а вот во второй сочувствие сильно повышается. И когда она будет очень хорошо делить это время, ей будет намного легче справиться с этой задачей.

У каждого есть вектор развития относительно места рождения, кому-то хорошо двигаться на север, другим — на юг, восток или запад. Подобное и и здесь.

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— Уже по нашему эфиру видно, что на самом деле у очень многих людей есть биполярные расстройства, и очень много страхов за детей и других близких.

— В этой ситуации реально есть такой факт. Но чаще всего я вижу, что только фантазии по поводу биполярного расстройства. Просто это стало модным. Очень модным стала дислексия, сразу все вдруг начали вспоминать, что у них была дислексия. Это — когда человек долго не может научиться читать, писать и говорить.

— Очень много людей пишут про свои проблемы, спрашивают, что делать. Кто-то ее может устроить личную жизнь, другие — карьеру, люди боятся выступлений, страх темноты и многого другого. Каких-то универсальных рецептов нет?

— Универсальных советов, к сожалению, нет. Есть только один метод, который улучшает нашу генетику.

Вообще наша задача — улучшить генетическое наследие, то есть — сделать лучше наших детей. А для этого нужно стараться правильно себя вести. Мы зависимы от эмоций, которые мы получаем в свой адрес. А эмоция — это излучение и очень серьезное излучение, которое реально меняет нас, метилирует гены в определенной степени. Поэтому надо сдерживать гнев и излучать больше позитива.

— Улыбаться, радоваться, помогать людям. Но вы сами сказали, что помогать людям не всегда можно.

— Вот этому человеку точно не всегда. Но у каждого для этого есть определенное время.

Также есть время, когда мы нравимся людям, и время, когда мы не нравимся.

Есть время, когда у нас очень высокий творческий потенциал, и есть, когда очень низкий.

Есть время, когда мы — мультизадачны, мы можем пять дел одновременно сделать, иногда мы сами себе удивляемся, как так мы успели — и там, и там, и все у нас получилось. А иногда вот просто хоть тресни, а даже одно не выходит.

День рождения — персональный Новый год

— Как нам узнать это время? Как можно понять, что когда делать?

— Каждый из нас может четко рассчитать свой график, изучая генетику родителей, бабушек и дедушек, и проследить свои этапы развития. Мы можем увидеть определенную корреляцию, понять направление и степень своей успешности, другие важны вещи. Если вам — уже тридцать лет, это сделать очень легко.

Вы можете рассчитать годы и месяцы подъема, когда вы нравитесь людям. Открыв вашу больничную амбулаторную карту вы можете посмотреть, когда у вас низкий иммунный статус. Это все совпадает, нужно просто заниматься аналитикой своей жизни. Ничего, ни одно обстоятельство не возникает просто так — все достаточно контролируемо, и контролируемо циклами. День рождения — это персональный Новый год.

— И плясать нужно от персонального Нового года? День рождения — это пик энергии?

— Да, это — всегда пик энергии. И плясать надо отсюда. Нужно четко помнить, спустя 6 месяцев вы будете находиться в самой низкой фазе иммунитета и интуитивного статуса. Так у нас происходит каждые полгода.

Мы родились и находимся на пике, потом пошел сброс энергии, а через полгода снова начинается рост энергии.

Поэтому я не советую, допустим, детям ставить прививки в полгода или в полтора. В год — пожалуйста. В три месяца или в девять месяцев тоже можно, но только не в шесть.

— Мы поговорили только о малой части того, о чем хотели. Думаю, всем будет интересно продолжить.

— Хорошо. Вообще для того, чтобы лучше понять, зайдите на мой "Фейсбук" или на мой сайт. Там я ставлю много информации по этим вещам. Еще я читаю лекции по очень узкому направлению, но даже за шесть часов всего не скажешь, потому что — это огромный объем информации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев