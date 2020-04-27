Александр Литвин: не "повезло" или "невезуха", а реализация справедливости

Что есть истина? Нужно ли всегда говорить правду? Правда у каждого своя или все-такие есть некая единая истина? Почему мы не замечаем торжество справедливости? Насколько влияют на человека его предки? И какие предки? Почему бывает, что даже близнецы характерами совсем не похожи? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой ответил военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

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Александр Литвин: генетическая кодировка прошита в датах

Не бывает людей "я сам себя сделал" — у каждого кто-то есть за спиной

— Александр Богданович, вы говорите, что только по дате рождения уже можете очень много сказать про человека, в том числе — сколько он проживет, потому что — это координаты, локация и так далее. Но ведь у знаменитых сиамских близнецов Зиты и Гиты Резахановы не было совсем никакого интервала в рождении — обе появились на свет одновременно. Их генетика — от одних и тех же предков.

В 2003 году путем хирургической операции их успешно разделили. Зита Резаханова скончалась несколько лет назад после тяжелой болезни. Гита жива и здорова. А до этого они страшно ссорились, ругались, у каждой было свое мнение, они никогда не могли договориться ни по какому поводу.

— Потому что мы наследуем генетику разных людей. У всех нас есть две бабушки и два дедушки. Вы же — не копия своей сестры? Нет, конечно. Даже если вы рождены в одно время, даже если вы внешне очень похожи, вы наследуете генетику совершенно разных людей, и могут быть совершенно различные варианты генетических сочетаний.

Чьи копии наши дети?

Я как-то читал лекцию в Кишиневе. Там я узнал, что слово "дети" в переводе на молдавский и румынский звучит также как "копии".

Но обычно мы — совсем не точные копии кого-то. Мы — копии сразу шестнадцати человек, четырнадцати из трех колен и еще двух человек из четвертого колена. Мы можем скопировать не папу и маму, а дедушку или бабушку по линии папы, также дедушку или бабушку по линии мамы.

Чем люди — более поздние копии, то есть если они копируют прадедушку или прабабушку, тем больше их восприятие мира отличается от восприятия ровесников, потому что они — старше по восприятию мира. Они точно знают, куда им двигаться, они знают, почему им надо учиться.

Если же мы — копия первого поколения, то есть — точно похожи на маму или папу, мы очень четко соответствуем каким-то их критериям, а чаще всего мы даже бываем очень долго инфантильны. Нам нужно более длительное время на то, чтобы стать успешными.

— А даты рождения работают, указывают координаты или пути только для тех, кто родился естественным путем? К родившимся через кесарево сечение или как-то еще это тоже относится?

— У меня — кесарево, однозначно, то же самое. Вот все работает одинаково. Единственное, у меня нет статистики по суррогатному материнству. Вот это меня самого очень интересует.

— А что там может быть? Возможна большая разница?

— Во всяком случае, если бы у меня были точные характеристики ребенка, дата рождения суррогатной матери, даты доноров, то есть — людей, чьи яйцеклетка и сперма, тогда я мог бы точно определить, влияет ли суррогатная мать на этого ребенка, есть ли перенос генетики или нет. Это — действительно интересно.

Как в мире реализуется справедливость?

— Вы обращаете особое внимание на то, что нужно говорить правду. Это, конечно, одно из самых важных показателей личности. Но очень много людей, которые добились больших успехов, как раз потому что не говорили правду, а говорили то, что от них хотели услышать. И ведь правда же может быть у каждого своя.

— Она, безусловно, у каждого своя. Но мы должны помнить о том, что в мире существует справедливость, которую увидеть невозможно. Чаще всего мы не замечаем даже наступление этой справедливости.

Слово "справедливость" мы часто воспринимаем с таким отрицательным вектором и с неким налетом некоей сатисфакции. А справедливость — это не исключительно отрицательное понятие.

Бывает, допустим, что девушка, так скажем, не очень внятная и не очень интересная с точки зрения большинства людей выходит замуж за очень симпатичного, красивого, успешного, хорошо зарабатывающего парня, который становится хорошим семьянином, верным и преданным, замечательным отцом. И тогда говорят, вот девчонке повезло.

Но это не повезло — это реализация справедливости, потому что за ее спиной три поколения приложили максимум усилий для хорошего партнерства в отношениях своих современников. И поэтому она понравилась человеку с хорошими характеристиками. Бывает и наоборот.

Очень часто мы видим, как девочка из хорошей семьи вдруг оказывается с парнем не из очень хорошей семьи, с хулиганом каким-то.

Почему так происходит? — Это компенсация — мы друг друга дополняем, мы друг друга делаем либо лучше чаше всего, но бывает, что и хуже. У нас есть свои орбиты. Наше счастье ведь зависит от того, какую модель счастья нам дают.

Счастье зависит от того, какую модель счастья нам дают

Существует американская мечта, так она в корне отличается от российской мечты. А все это восприятие формируется исключительно в семье.

Я достаточно неплохо чувствую людей, у которых была неполная семья. С одной стороны, у такого ребенка — больше степени свободы, потому что нет такой гравитационной зависимости от одного из родителей, как от двух, а с другой стороны, такие дети очень часто подвержены колоссальному сомнению.

То есть — им не хватает энергии одного из родителей сформировать четкое понимание цели и задач.

Даже оптимист не может быть перманентно счастливым. Так не бывает. И не могут быть на планете одномоментно все счастливые, а потом — все несчастные. Принцип цикличности обеспечивает смену.

— Мне кажется, что если человек знает настоящее горе, то он знает и счастье, и наоборот. Те, кто пережили Великую Отечественную войну, были счастливы практически всю оставшуюся мирную жизнь.

— Да, безусловно, потому что они видели самый ужас, самую катастрофу. Это было очень тяжелейшее время. Но не все, конечно, были счастливы даже после войны, поверьте. Это зависит от самого человека, от его восприятия.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев