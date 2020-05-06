Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Инна Новикова

Онкологи Хрупало и Банников: профилактические осмотры крайне важны

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология

Руководитель онкологического диспансера Московского международного онкологического центра Ольга Хрупало и заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского международного онкологического центра Михаил Банников в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой рассказали о необходимости блюсти свое здоровье не только во время пандемии, но и регулярно обследоваться, как бы чего не вышло.

Что нужно знать о профилактике и лечении РМЖ?

Читайте начало интервью:

Профилактические осмотры и онкомаркеры

— Любой уважающий себя человек должен каждые полгода ходить к онкологу?

— Нет, чтобы себя обезопасить, нужно пройти диспансеризацию. Нужно пройти тех специалистов, те обследования, которые включены по дате рождения именно для раннего выявления рака. Судя по жалобам пациента, врач может осмотреть кожные покровы, пропальпировать лимфоузлы, молочную железу, можно посмотреть ректально, потому что прямая кишка тоже хорошо выявляется. А дальше уже направить на обследование.

Ольга Владимировна говорила, что любая себя уважающая женщина должна раз в полгода ходить к гинекологу. Это самое простое — стоматолог, гинеколог. Это то, что должна делать раз в полгода любая себя уважающая женщина. На приеме у гинеколога он осмотрит молочные железы. Каждая женщина должна знать основные признаки наличия опухоли.

Это легко:

  • встать после душа перед зеркалом,
  • поднять руки вверх,
  • развести руки в стороны,
  • осмотреть внешний вид своих молочных желез.

Если контуры ровные, нигде нет западений, прерываний, нет какой-то площадки, какой-то сморщенности, отека, покраснения молочных желез. Под душем, когда вы моетесь с мылом или с гелем, легко себя пропальпировать. Не глубоко, без боли, методично, начиная от подмышки, по кругу, нет ли каких-то уплотнений. Не втянуты ли соски, не появляется ли втяжение, когда руки поднимаются вверх, опускаются вниз. Нет ли каких-то эрозий или язвочек на сосках. Такая внимательность к себе позволяют выявить образование на ранней стадии. Ну и, конечно, дополнительные методы исследования.

Ольга Владимировна сказала, что каждая женщина должна сделать УЗИ, маммографию. Существует определенный критерий, что после тридцати пяти лет раз в год сделать маммографию. УЗИ доступно всем. УЗИ безопасно.

— Есть же онкомаркеры груди. Не проще ли сдать кровь?

— Специфичных онкомаркеров для определения рака молочной железы груди нет. Только для яичников, для рака печени. Для некоторых заболеваний есть маркеры, но для рака молочной железы специфических маркеров не существует. Только внимательность к себе и посещение гинеколога. Рак молочной железы замечательно лечится современными средствами химиотерапии, хирургическими методами. Буквально 20-25 лет назад делалась травматичная операция Холстеда, когда убиралась молочная железа вместе с большой и малой грудной мышцей. Для женщины не только психологическая, но и большая физическая травма. Верхние конечности не работали.

Сейчас это органосохраняющее лечение. Это реконструктивно-пластические операции, которые позволяют женщине не только сохранить функциональность верхних конечностей, но еще и эстетически не получить ущерба, чувствовать себя потом женщиной.

Статистика онкологических заболеваний в РФ
Название Процент
Меланома 63,7%
Саркома молочной железы 11,4%
Поражение легких 10,6%
Новообразования ЖКТ 7,1%
Саркома предстательной железы 5,6%
Опухоль прямой кишки 5,1%
Рак крови 4,7%
Опухоль матки 4,2%
Новообразование почек 3,8%
Образование поджелудочной железы 2,9%
Цервикальный рак 2,9%
Опухоль мочевого пузыря 2,8%
Опухоль яичников 2,6%

Безопасна ли биопсия?

Рак молочной железы — орган-то один, а болезни, наверное, все разные?

— Безусловно, для этого мы делаем биопсию. В любом онкологическом учреждении осуществляется биопсия опухли молочной железы.

— Это безопасно?

— Это безопасно. Это единственный метод, который информативен. Мы можем миллион раз смотреть руками, глазами, делать УЗИ, маммографию, но все это является косвенными методами. У нас есть гистологическое исследование, мы женщину можем направить на позитронно-эмиссионную томографию от надбровных дуг и заканчивая верхней третью бедра. То есть мы просматриваем практически все зоны: грудную клетку, брюшную полость, забрюшинное пространство, малый таз, кости. Это для стадирования и для исключения каких-то отдаленных метастазов. Мы смотрим первичное стадирование. Здесь мы уже можем хотя бы предположить, что дальше будем делать в плане лечения пациентки.

Говоря обывательским языком, существует четыре вида опухоли молочной железы. Для этого мы делаем гистохимическое исследование, чтобы понимать рецептурный статус опухоли, степень злокачественности, пролиферативную активность, наличие мутаций эпидермального факта роста.

На первом этапе проводим несколько курсов химиотерапии. Потом обязательно идет коллегиальная оценка эффекта. Когда заканчивается системная терапия, опять собирается консилиум и коллегиально принимаем решение, что делать дальше.

В первую очередь придерживаемся рекомендаций Министерства здравоохранения. Существуют определенные клинические рекомендации, которые каждый человек может прочитать. Если мы хотим быть, скажем так, в тренде современных методов лечения, мы все следим за решениями Американского и Европейского обществ клинических онкологов, где всегда есть самые перспективные методы лечения, которые применяются в Европе и Соединенных Штатах Америки. Допустим, на метастатических опухолях молочной железы не показано введение такого препарата как Фазлодекс. Но если посмотреть клинические рекомендации Американского и Европейского обществ, оказывается, введение этого препарата улучшает пожилым пациентам в постменопаузе при положительных эстроген прогестин рецепторах течение заболевания. То есть опухоль уменьшается. Но в современных клинических рекомендациях этого препарата вы не найдете. В первую очередь мы стараемся, чтобы наши пациенты получали самое современное, самое передовое, самое лучшее лечение онкологических заболеваний.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы онкология маммография гинекология ольга хрупало михаил банников профилактика рака рак молочных желез
Новости Все >
Саакашвили об экономике Украины: пожар, цунами и землетрясение
Посольство России о Пулицеровской премии: очередной русофобский акт
Итальянская Сицилия очень ждет туристов и готова их субсидировать
Nissan планирует покинуть Европу
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР и Россия должна заплатить
Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику
В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса
США и Великобритания начали торговые переговоры
В ОАЭ загорелся 49-этажный небоскреб. Есть жертвы
МИД Чехии - России: Ребята, давайте жить дружно
Последние материалы
Итальянская Сицилия очень ждет туристов и готова их субсидировать
Эдгар Запашный: "Подарить слона зоопарку получилось только через Лужкова"
Nissan планирует покинуть Европу
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР и Россия должна заплатить
Русская диаспора за рубежом может стать важным союзником России
Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику
Нефтяная игла коварно скрывалась в организме бюджета
Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы
В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса
США и Великобритания начали торговые переговоры
Популярное
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом

В белорусском сегменте интернета и социальных сетей начали ходить слухи о том, что сын президента республики Александра Лукашенко заразился коронавирусом.

Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Появились новые подробности о здоровье Мишустина
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Как справиться с тревогой в заточении и зачем нужна цель
Тайное китайское звуковое оружие: что о нем известно
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Исследование: кофе не влияет на креативность
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Время смотреть правде в глаза
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Исследование: кофе не влияет на креативность
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ