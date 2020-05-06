Онкологи Хрупало и Банников: профилактические осмотры крайне важны

Руководитель онкологического диспансера Московского международного онкологического центра Ольга Хрупало и заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского международного онкологического центра Михаил Банников в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой рассказали о необходимости блюсти свое здоровье не только во время пандемии, но и регулярно обследоваться, как бы чего не вышло.

Что нужно знать о профилактике и лечении РМЖ?

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Профилактические осмотры и онкомаркеры

— Любой уважающий себя человек должен каждые полгода ходить к онкологу?

— Нет, чтобы себя обезопасить, нужно пройти диспансеризацию. Нужно пройти тех специалистов, те обследования, которые включены по дате рождения именно для раннего выявления рака. Судя по жалобам пациента, врач может осмотреть кожные покровы, пропальпировать лимфоузлы, молочную железу, можно посмотреть ректально, потому что прямая кишка тоже хорошо выявляется. А дальше уже направить на обследование.

Ольга Владимировна говорила, что любая себя уважающая женщина должна раз в полгода ходить к гинекологу. Это самое простое — стоматолог, гинеколог. Это то, что должна делать раз в полгода любая себя уважающая женщина. На приеме у гинеколога он осмотрит молочные железы. Каждая женщина должна знать основные признаки наличия опухоли.

Это легко:

встать после душа перед зеркалом,

поднять руки вверх,

развести руки в стороны,

осмотреть внешний вид своих молочных желез.

Если контуры ровные, нигде нет западений, прерываний, нет какой-то площадки, какой-то сморщенности, отека, покраснения молочных желез. Под душем, когда вы моетесь с мылом или с гелем, легко себя пропальпировать. Не глубоко, без боли, методично, начиная от подмышки, по кругу, нет ли каких-то уплотнений. Не втянуты ли соски, не появляется ли втяжение, когда руки поднимаются вверх, опускаются вниз. Нет ли каких-то эрозий или язвочек на сосках. Такая внимательность к себе позволяют выявить образование на ранней стадии. Ну и, конечно, дополнительные методы исследования.

Ольга Владимировна сказала, что каждая женщина должна сделать УЗИ, маммографию. Существует определенный критерий, что после тридцати пяти лет раз в год сделать маммографию. УЗИ доступно всем. УЗИ безопасно.

— Есть же онкомаркеры груди. Не проще ли сдать кровь?

— Специфичных онкомаркеров для определения рака молочной железы груди нет. Только для яичников, для рака печени. Для некоторых заболеваний есть маркеры, но для рака молочной железы специфических маркеров не существует. Только внимательность к себе и посещение гинеколога. Рак молочной железы замечательно лечится современными средствами химиотерапии, хирургическими методами. Буквально 20-25 лет назад делалась травматичная операция Холстеда, когда убиралась молочная железа вместе с большой и малой грудной мышцей. Для женщины не только психологическая, но и большая физическая травма. Верхние конечности не работали.

Сейчас это органосохраняющее лечение. Это реконструктивно-пластические операции, которые позволяют женщине не только сохранить функциональность верхних конечностей, но еще и эстетически не получить ущерба, чувствовать себя потом женщиной.

Статистика онкологических заболеваний в РФ Название Процент Меланома 63,7% Саркома молочной железы 11,4% Поражение легких 10,6% Новообразования ЖКТ 7,1% Саркома предстательной железы 5,6% Опухоль прямой кишки 5,1% Рак крови 4,7% Опухоль матки 4,2% Новообразование почек 3,8% Образование поджелудочной железы 2,9% Цервикальный рак 2,9% Опухоль мочевого пузыря 2,8% Опухоль яичников 2,6%

Безопасна ли биопсия?

— Рак молочной железы — орган-то один, а болезни, наверное, все разные?

— Безусловно, для этого мы делаем биопсию. В любом онкологическом учреждении осуществляется биопсия опухли молочной железы.

— Это безопасно?

— Это безопасно. Это единственный метод, который информативен. Мы можем миллион раз смотреть руками, глазами, делать УЗИ, маммографию, но все это является косвенными методами. У нас есть гистологическое исследование, мы женщину можем направить на позитронно-эмиссионную томографию от надбровных дуг и заканчивая верхней третью бедра. То есть мы просматриваем практически все зоны: грудную клетку, брюшную полость, забрюшинное пространство, малый таз, кости. Это для стадирования и для исключения каких-то отдаленных метастазов. Мы смотрим первичное стадирование. Здесь мы уже можем хотя бы предположить, что дальше будем делать в плане лечения пациентки.

Говоря обывательским языком, существует четыре вида опухоли молочной железы. Для этого мы делаем гистохимическое исследование, чтобы понимать рецептурный статус опухоли, степень злокачественности, пролиферативную активность, наличие мутаций эпидермального факта роста.

На первом этапе проводим несколько курсов химиотерапии. Потом обязательно идет коллегиальная оценка эффекта. Когда заканчивается системная терапия, опять собирается консилиум и коллегиально принимаем решение, что делать дальше.

В первую очередь придерживаемся рекомендаций Министерства здравоохранения. Существуют определенные клинические рекомендации, которые каждый человек может прочитать. Если мы хотим быть, скажем так, в тренде современных методов лечения, мы все следим за решениями Американского и Европейского обществ клинических онкологов, где всегда есть самые перспективные методы лечения, которые применяются в Европе и Соединенных Штатах Америки. Допустим, на метастатических опухолях молочной железы не показано введение такого препарата как Фазлодекс. Но если посмотреть клинические рекомендации Американского и Европейского обществ, оказывается, введение этого препарата улучшает пожилым пациентам в постменопаузе при положительных эстроген прогестин рецепторах течение заболевания. То есть опухоль уменьшается. Но в современных клинических рекомендациях этого препарата вы не найдете. В первую очередь мы стараемся, чтобы наши пациенты получали самое современное, самое передовое, самое лучшее лечение онкологических заболеваний.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер