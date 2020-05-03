Онколог Михаил Банников: о пневмонии, химиотерапии и раке груди

Заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского международного онкологического центра Михаил Банников не столько о пандемии, сколько о раке молочной железы. Корона не отменила прочие недуги и хвори.

Что нужно знать о профилактике и лечении РМЖ?

Коронавирус и пневмония

— Поговорим об онкологии, ее диагностике, профилактике. Такое ощущение, что сейчас у нас только одна беда — коронавирус. Все остальные болезни куда-то отодвинулись.

- Серьезная проблема с коронавирусом в первую очередь для системы здравоохранения по причине того, что заболевает одновременно большое количество людей. Надо понимать, что коронавирус — это респираторное вирусное заболевание. С подобными заболеваниями мы встречаемся ежесезонно осенью-весной: заболеваем гриппом, ОРВИ, аденовирусной инфекцией. Все это происходит не в таком большом количестве, не в такой степени тяжести. Данная инфекция вызывает тяжелые пневмонии. В принципе любая вирусная пневмония протекают тяжело. Они были в прошлом и в позапрошлом году. Коронавирус приводит к тяжелым последствиям, которые вызывают одномоментное заболевание большого количества людей. Это как раз проблема, которая привела к большой нагрузке на систему здравоохранения во всем мире и послужила причиной большой смертности в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах Америки. Большое количество людей одномоментно заболели тяжелой пневмонией, что потребовало определенного участия системы здравоохранения, не только лечебных, но и реанимационных, интенсивных мероприятий. Надо понимать, что в любой больнице, если мы возьмем любую среднюю московскую больницу, в ней существует определенное количество реанимационных коек. Как правило, в среднем двадцать реанимационных коек. Все остальное — обычные общесоматические отделения.

— Стационар?

— Да. И когда возникает тяжелая ситуация, пациенту требуются реанимационные интенсивные мероприятия — искусственная вентиляция легких. Ее возможно провести только в условиях отделений интенсивной терапии. Эти отделения достаточно ограничены в любом стационаре. Сейчас в московских стационарах развернули дополнительные койки интенсивной терапии. В любом случае это огромная нагрузка на систему здравоохранения.

Нам придется смириться с этим вирусом. Переболеть или привиться для того, чтобы сформировался популяционный иммунитет.

— Вирусная пневмония, о которой все говорят, очень быстро развивается?

— Есть бессимптомные и с симптомами. Нет, нет никаких сильных. Опять же нет, сильные симптомы или тяжелые симптомы у тех, у кого уже затянулось течение заболевания. А в основном-то у кого кашель, у кого одышка, у кого температура, то есть у всех все разное.

Вирус легко проникает через слизистые.

Про онкологических больных

— Как быть больным онкологией?

— Если у человека нет симптомов заболевания, почему он не может получить лечение? Он его должен получить, потому что это жизненно необходимое лечение для данной когорты пациентов. Но если у него вдруг появились какие-то симптомы, он обязан остаться дома и вызвать к себе терапевтическую службу.

— Для онкологических больных какой-то особый риск, либо он так же высок и для всех остальных категорий населения?

— Риск, безусловно, высок для всех категорий населения. Мы говорим о том, что пациенты, имеющие сопутствующую патологию и ослабленный иммунитет, могут приобрести тяжелые формы заболевания. Прежде всего больные:

бронхиальной астмой,

хронической обструктивной болезнью легких,

сахарным диабетом,

онкологическими заболеваниями.

Химиотерапия воздействует на быстроразмножающиеся онкологические клетки, так как препарат достаточно токсичен, он воздействует на иммунную систему, от чего она страдает. Вирусные заболевания есть всегда. Если сейчас абстрагироваться от коронавируса, этот вирус может вызывать определенные осложнения, и само заболевание может протекать тяжело по причине того, что у людей ослаблен иммунитет. Онкологическое заболевание — риск для пациента. Если мы прекратим введение химиопрепарата, прекратим лечение у пациентки с раком молочной железы на месяц-два, все предыдущее лечение мы сведем на нет, и рискуем получить другую стадию прогрессирующего заболевания.

— Женщины должны проходить гинеколога хотя бы раз в шесть месяцев. Любой специалист, смотря на возраст женщины, обязан направить ее на маммографию.

— Некоторые онкологические заболевания связаны с определенными жизненными факторами, например, достоверно установлено, что употребление красного мяса увеличивает вероятность развития рака толстой кишки. Например, курение достоверно увеличивает вероятность рака легких. Но есть заболевания, например, рак молочной железы, которые имеют полифакторную причину, то есть множество факторов, которые повышают вероятность возникновения рака молочной железы. Они не вызывают, но повышают вероятность.

Например, женщины, которые делали аборты, чаще болеют раком молочной железы, чем женщины, которые не делали. Или женщины, которые родили трое или больше детей и кормили их грудью, болеют раком молочной железы реже остальных женщин. Женщины с избыточным весом страдают от рака молочной железы чаще, чем женщины, не имеющие избыточный вес. Например, женщины, имеющие недостаток витамина D, болеют раком молочной железы чаще.

Достоверно установлено, что рак молочной железы в мегаполисах встречается гораздо чаще, чем в провинции: темп жизни, стресс, загрязнения. Существует достоверный фактор, который увеличивает вероятность рака молочной железы — это генные мутации так называемые BRCA1, BRCA2. Если мы говорим о раке молочной железы, то не столько важна профилактика, сколько ранняя диагностика, здоровый образ жизни, физическая нагрузка, кормление грудью. Женщины должны понимать: рак груди — еще не приговор. К сожалению, так устроена психология человека, что он обращается к врачу только тогда, когда у него болит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер