Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Немецкий врач дал характеристику двум препаратам от нового коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

В мире лихорадочно ищут лекарство, которое способно победить COVID-19. Немецкий врач дает характеристику двум из них: хлорохину и ремдезивиру.

Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса - Россия 24

Франция и США одобряют хлорохин

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что средство от малярии хлорохин, по неподтвержденным пока данным, эффективно против COVID-19, в стране его используют в экспериментальном порядке только для лечения тяжелобольных.

"Высокий совет общественного здравоохранения высказался за то, чтобы не использовать хлорохин без рекомендаций, за исключением госпитализированных в тяжелой форме и по коллегиальному решению врачей под строгим медицинским наблюдением", — приводит сайт телеканала BFMTV слова Верана.

Министр подчеркнул, что совет "исключил любое назначение хлорохина для нетяжелых форм заболевания ввиду отсутствия убедительных доказательств" эффективности.

В свою очередь, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование хлорохина для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время в американских больницах начнется его применение для лечения коронавируса и это "изменит правила игры.

В Германии критически относятся к хлорохину

Немецкий телеканал ntv. de на своем сайте опубликовал интервью с доктором Кристофом Шпехтом (Christoph Specht), который подтвердил, что в мире тестируют лекарства против коронавируса SARS-Cov19, которые уже проверены на безопасность.

Но он критично относится к хлорохину. О его противовирусном действии стало известно только в последнее время, отмечает Шпехт, но "было изучено только много или мало осталось вирусов после лечения, а не то, что действительно помогло пациенту, и как он себя чувствовал после этого".

"Это, конечно, решающий вопрос. Я не думаю, что хлорохин станет большим хитом при лечении COVID-19", — сказал Шпехт.

Предпочтение — противовирусным препаратам

Врач отдает предпочтение противовирусным препаратам, среди них препарату Remdesivir (Ремдезивир).

Это вещество, разработанное во время эпидемии лихорадки Эбола и утвержденное ВОЗ, начиная с 2014 года.

Ремдезивир, пояснил Шпехт, действует следующим образом,

  1. Он вставляет замаскированный генный блок в последовательность генов вируса.
  2. Затем вирус использует этот чужой строительный блок при копировании своей последовательности генов.
  3. Это приводит к тому, что размножение вируса в клетке прекращается.

Клинические испытания проводятся на международном уровне, в том числе в крупных центрах в Дюссельдорфе, Гамбурге и Мюнхене, сказал немецкий врач.

По его словам, надо, конечно, посмотреть, какие результаты принесут следующие несколько недель. Кроме того, этот препарат еще не одобрен национальными надзорными органами, но его испытания будут ускорены, исходя из срочной необходимость, резюмировал Шпехт.

Читайте по теме: В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Власти США хотят закрыть сайт, который продает "вакцины" от COVID-19

Китайские врачи рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Темы covid-19 коронавирус
Новости Все >
Два туриста сбежали в Екатеринбург из карантина в Сочи
CAS принял иски World Athletics к олимпийским чемпионам из России
Нефть марки Brent подорожала на 5%
Главврач калужской больницы объяснился за поездку в Таиланд
Названа реальная причина отказа от остановки метро в Москве
В Москве женщина нарушила карантин походом к маникюрше
Сборка автомобилей Volkswagen в России приостановлена
Опубликованы советы по безопасному походу в магазин в условиях пандемии
В Петрозаводске при ремонте дорог похитили почти 6 млн рублей
Власти Крыма введут мораторий на повышение цен на лекарства
Последние материалы
Нефть марки Brent подорожала на 5%
Главврач калужской больницы объяснился за поездку в Таиланд
Названа реальная причина отказа от остановки метро в Москве
В Москве женщина нарушила карантин походом к маникюрше
Сборка автомобилей Volkswagen в России приостановлена
Немецкий врач дал характеристику двум препаратам от нового коронавируса
Опубликованы советы по безопасному походу в магазин в условиях пандемии
Путин не пойдет на "мировую" с саудитами
В Петрозаводске при ремонте дорог похитили почти 6 млн рублей
Власти Крыма введут мораторий на повышение цен на лекарства
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Шоу-бизнес
Новая супруга Евгения Петросяна родила ему ребенка
Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Кокорин признан лучшим футболистом марта в России
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Герман Греф вернулся на работу после самоизоляции
Лигурия поблагодарила Россию за помощь в битве против коронавируса
На Ямале наблюдается острая нехватка переписчиков населения
Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв
СМИ: дома у епископа Череповецкого нашли нарколабораторию
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Британские врачи: если подводит нюх, срочно самоизолироваться!
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
727 га леса горят в двух Дальневосточных регионах
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Главные СМИ России - против президента?
Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ