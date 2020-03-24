Немецкий врач дал характеристику двум препаратам от нового коронавируса

В мире лихорадочно ищут лекарство, которое способно победить COVID-19. Немецкий врач дает характеристику двум из них: хлорохину и ремдезивиру.

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Франция и США одобряют хлорохин

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что средство от малярии хлорохин, по неподтвержденным пока данным, эффективно против COVID-19, в стране его используют в экспериментальном порядке только для лечения тяжелобольных.

"Высокий совет общественного здравоохранения высказался за то, чтобы не использовать хлорохин без рекомендаций, за исключением госпитализированных в тяжелой форме и по коллегиальному решению врачей под строгим медицинским наблюдением", — приводит сайт телеканала BFMTV слова Верана.

Министр подчеркнул, что совет "исключил любое назначение хлорохина для нетяжелых форм заболевания ввиду отсутствия убедительных доказательств" эффективности.

В свою очередь, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование хлорохина для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время в американских больницах начнется его применение для лечения коронавируса и это "изменит правила игры.

В Германии критически относятся к хлорохину

Немецкий телеканал ntv. de на своем сайте опубликовал интервью с доктором Кристофом Шпехтом (Christoph Specht), который подтвердил, что в мире тестируют лекарства против коронавируса SARS-Cov19, которые уже проверены на безопасность.

Но он критично относится к хлорохину. О его противовирусном действии стало известно только в последнее время, отмечает Шпехт, но "было изучено только много или мало осталось вирусов после лечения, а не то, что действительно помогло пациенту, и как он себя чувствовал после этого".

"Это, конечно, решающий вопрос. Я не думаю, что хлорохин станет большим хитом при лечении COVID-19", — сказал Шпехт.

Предпочтение — противовирусным препаратам

Врач отдает предпочтение противовирусным препаратам, среди них препарату Remdesivir (Ремдезивир).

Это вещество, разработанное во время эпидемии лихорадки Эбола и утвержденное ВОЗ, начиная с 2014 года.

Ремдезивир, пояснил Шпехт, действует следующим образом,

Он вставляет замаскированный генный блок в последовательность генов вируса. Затем вирус использует этот чужой строительный блок при копировании своей последовательности генов. Это приводит к тому, что размножение вируса в клетке прекращается.

Клинические испытания проводятся на международном уровне, в том числе в крупных центрах в Дюссельдорфе, Гамбурге и Мюнхене, сказал немецкий врач.

По его словам, надо, конечно, посмотреть, какие результаты принесут следующие несколько недель. Кроме того, этот препарат еще не одобрен национальными надзорными органами, но его испытания будут ускорены, исходя из срочной необходимость, резюмировал Шпехт.

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