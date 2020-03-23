Власти США хотят закрыть сайт, который продает "вакцины" от COVID-19

Министерство юстиции США направило иск по делу о мошенничестве в отношении сайта, который предлагает посетителям приобрести вакцину от коронавируса. Стоимость "лекарства" составляет 4,95 доллара.