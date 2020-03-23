Министерство юстиции США направило иск по делу о мошенничестве в отношении сайта, который предлагает посетителям приобрести вакцину от коронавируса. Стоимость "лекарства" составляет 4,95 доллара.
"Владельцы сайта с помощью мошеннической схемы пытаются нажиться на страхах распространения COVID-19. Посетителям предлагают приобрести вакцину Всемирной организации здравоохранения за 4,95$ с помощью кредитной карты. Официальных вакцин не разработано, равно как и ВОЗ не занимается их распространением", - сказано в сообщении американского Минюста.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.