Ученые из Китая считают, для лечения коронавируса эффективен препарат "Фавилавир".
"У пациентов, которые принимали это лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после выявления коронавируса. У людей, которые его не принимали, — через 11 дней", — сообщил директор Национального центра развития биотехнологий Чжана Синьмина.
Ученый отметил, что у 91% пациентов, которые принимали "Фавилавир", улучшалось состояние легких.
В Японии пациентам тоже давали "Фавилавир", но оно не помогало, когда вирус уже размножился.
"Фавилавир" (или "Авиган") — противовирусный препарат, разработанный в 2014 году.
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