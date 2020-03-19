Китайские врачи рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Ученые из Китая считают, для лечения коронавируса эффективен препарат "Фавилавир".

"У пациентов, которые принимали это лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после выявления коронавируса. У людей, которые его не принимали, — через 11 дней", — сообщил директор Национального центра развития биотехнологий Чжана Синьмина.

Ученый отметил, что у 91% пациентов, которые принимали "Фавилавир", улучшалось состояние легких.

В Японии пациентам тоже давали "Фавилавир", но оно не помогало, когда вирус уже размножился.

"Фавилавир" (или "Авиган") — противовирусный препарат, разработанный в 2014 году.

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