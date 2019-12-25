Как не заболеть зимой: полезные советы

Зимой болеют все. И привитые, и непривитые, и закаленные, и не очень. Даже врачи-терапевты, которые первые прививаются от гриппа и ходят в медицинских масках, болеют с той же регулярностью, что и обычное население.

Но тем не менее есть меры предосторожности, которые помогут перенести хворь гораздо легче и с менее тяжелыми последствиями. А иногда и вовсе миновать зиму без сезонных простудных и вирусных заболеваний.

Существуют самые простые и проверенные советы, например, закаливание организма, режим и здоровый сон. Сюда же следует добавить и правила личной гигиены. Это касается чистого белья и мытых рук.

Особое внимание стоит уделить правильному питанию.

И еще один совет: воздерживаться от пребывания в местах скопления людей. В частности, меньше проводить времени в общественном транспорте.

Транспорт — идеальная среда обитания вирусов

Общественный транспорт, особенно метро в часы пик — идеальная среда обитания вирусов. Помимо этого, в общественном транспорте вирусы распространяются максимально быстро. А так как наши сограждане любят переносить вирусные инфекции "на ногах", героически продолжая ходить на работу, заражение распространяется в геометрической прогрессии.

Здесь отчасти спасти могут маски и специальные мази. И еще — правильная одежда.

Правильная одежда

Верхнюю одежду лучше носить из "дышащего" материала. Помимо этого, не стоит забывать и о многослойности. Сквозняков надо избегать. В метро легко можно быстро вспотеть, затем попасть под стремительные потоки холодного воздуха и заболеть.

Питание

Зимой врачи рекомендуют есть больше. Дело в том, что очень много калорий расходуется на обогрев организма. Обязательно надо есть больше масла, цитрусовых, лука и чеснока. И, конечно, не забывать о фруктах и овощах. На ночь хорошо попить отвар шиповника.

Прививки

По поводу прививок до сих пор идут споры. Но статистика показывает, что у сделавших прививку, например, от гриппа шансов заболеть гораздо меньше.

Как правило, эпидемия гриппа начинается в ноябре, с первыми заморозками. В зоне риска получения гриппа с осложнениями находятся пожилые люди, а также беременные женщины и дети в возрасте до шести лет.

Прививки делаются для выработки иммунитета к вирусам. На это организму требуется от двух до четырёх недель.

Профилактика

Для профилактики сезонных заболеваний лучше использовать проверенные средства. Например, прогревание ультрафиолетовой лампой, банки, промывание соляным раствором носоглотки. При первых симптомах простуды или гриппа хорошо на ночь выпить чай с медом или малиновым, брусничным, клюквенным вареньем. А если поднялась температура, идти к врачу и выписывать больничный. Героический поход на работу ни к чему хорошему не приведет. Последствия могут быть весьма плачевными. До тяжёлых осложнений лучше не доводить.

Фото: politeka.net

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как не заболеть зимой? Пять советов от Доктора Комаровского

Специалисты

4.9 269 отзывов Чекулаева

Наталья Петровна Инфекционист Стаж 37 лет

Приём от 2900 руб. Чудо Доктор на Школьной 46

Школьная, д. 46

4.7 10 отзывов Мазур

Елена Владимировна Инфекционист Стаж 18 лет

Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Белорусской

Грузинский пер., д. 3А

4.4 4 отзыва Минаева

Татьяна Юрьевна Инфекционист Стаж 35 лет

Врач высшей категории Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне

Красная Пресня, д. 16



Клиники