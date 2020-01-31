Ваш кот не представляет угрозы для вашего психического здоровья

Владельцы кошек и котов могут расслабиться: кошачьи лотки не угрожают психическому здоровью вашей семьи. О таком необычном результате сообщил коллектив Университетского колледжа Лондонской психиатрии. Но что настолько криминального могло содержаться в кошачьем лотке, что это стали исследовать ведущие мировые специалисты? Расскажет автор работы, доктор Франческа Солми.



Токсоплазмоз. А виновата ли кошка?

Как проходило исследование

Британские специалисты во главе с Солми сообщили: исследование касалось вопроса содержания различных вредных бактерий и паразитов в кошачьем помете. Оказалось, что они могут быть связаны с различными психическими проблемами, среди которых даже шизофрения, ОКР и прочие. Также кошки являются носителями паразита Toxoplasma gondii, который передается через их экскременты людям.

Ученые решили проверить: несет ли контакт с кошками в детстве риск психических проблем в будущем. Для этого они проверили данные 5000 человек, которые родились в начале 1990-х и у которых в домах были коты или кошки во время беременности матерей и позже.

По итогам проверки связей между котами, кошками и психологическими проблемами не найдено.

"Да, существуют схожие исследования, которые отмечают явную взаимосвязь. Но скорее всего, в них просто не были учтены другие факторы, спровоцировавшие проблемы", — отмечает Солми.

Результат: беременным стоит быть осторожнее

В целом кошки и коты безопасны, но тот факт, что их экскременты содержат Toxoplasma gondii, заставляет ученых выступать с предупреждением:

беременным женщинам стоит как можно меньше контактировать с кошачьими лотками, в том числе при замене наполнителя.

"Есть убедительные факты, подкрепленные исследованиями: Toxoplasma gondii может привести к дефектам у новорожденных детей. Мы рекомендуем: беременным стоит вообще не контактировать с лотком кошки или кота, если в экскрементах выявлены эти паразиты", — сообщает коллектив.

Также специалисты отмечают важность аккуратного обращения с кошкой: даже через царапины, которые кажутся несерьезными, можно серьезно заразиться.

Как минимум, можно получить бартонеллез, причем сами кошки им не болеют, соответственно выявить, что они заражены, сложно. А вот для человека это чревато как усталостью или головной болью, так и проблемами посерьезнее: лихорадкой и воспалением лимфоузлов.

Однако врачи также добавляют, что большая часть владельцев кошек регулярно показывает их врачу и прививает, так что в целом говорить о том, что кошки опасны, не приходится.

"Мнение о том, что кошки как-то влияют на психику, абсурдно. Если ребенок в раннем возрасте начинает общаться с кошкой, это только помогает его развитию, в том числе — психической устойчивости", — комментирует ветеринар Маргарита Теплова.

Фото:arischaresmi.com