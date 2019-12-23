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Автор Владан Джурич

Почему секутся волосы и что с этим делать

Здоровье » Красота

Плохое состояние волос чаще всего связано с образом жизни человека и количеством употребляемых питательных веществ. Врачи рассказали о причинах секущихся волос.

Известно, что волосы содержат кератиновые чешуйки, содержащиеся на корке волосяного стержня. Они выполняют защитную функцию. Благодаря повышенному количества жира на чешуйках волосы становятся эластичными и упругими. При нехватке жира корки становятся уязвимыми, и чешуйки расслаиваются. В итоге волосы становятся ломкими.

Состояние волос в первую очередь зависит от качества ухода за ними. Врачи рекомендуют всегда беречь волосы от значительного воздействия ультрафиолетового излучения — солнечных лучей. Также не следует постоянно наращивать волосы, поскольку чешуйки не будут успевать за ростом волос.

Врачи отмечают, что слишком сложные и тугие прически также влияют на состояние. Для длинных волос рекомендуется использовать специальные маски и увлажняющие средства. Также не рекомендуется часто пользоваться плойками и сушкой волос под горячим воздухом.

На состояние волос влияет также общее состояние организма. При неправильно выстроенном рационе питания в организм не поступают минералы, отвечающие за кожу и волосяной стержень. Для улучшения здоровья волос рекомендуется пить много воды.

Постоянно плохое состояние волос может говорить о наличии кожных заболеваний, нарушение обменных процессов или сбое в синтезе гормонов.

Сечение волос возможно даже при беременности, поскольку плод забирает достаточное количество питательных веществ у матери.

Секущиеся волосы восстановить, к сожалению, нельзя. Хороший вариант — отрезать больные волосы и начать отращивать их заново.

Для улучшения состояния и избегания секущихся волос врачи рекомендуют наладить рацион питания. Важно пить много воды, включить в рацион бобовые, ореховые и молочные продукты.

В зависимости от сезона врачи рекомендуют в любом случае защищать волосы. Зимой следует обязательно ходить в шапке, а летом можно использовать защитные спреи.

Для сохранения здоровья волос рекомендуется использовать мягкую расческу, которая не повредит волосы и кожный покров. Расчесывание начинается от кончиков до корней плавными и спокойными движениями.

Врачи также советуют использовать специальные бальзамы и маски для улучшения состояния волос. Не рекомендуется пренебрегать полезными веществами для волосяного покрова. Оптимально применять маски не чаще, чем 2 раза в неделю.

Секущиеся кончики рекомендуется отстригать сразу же при появлении. При этом не рекомендуется делать стрижку горячими ножницами, поскольку это может увеличить количество секущихся волос.

Фото:nuevamujer.com

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Почему секутся волосы и что с этим делать
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