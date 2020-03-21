Какие осложнения может вызвать грипп

Вирусные эпидемии встречаются ежегодно и считаются нормальным явлением. Вирусы легко адаптируются под иммунитет и запускают процесс мутации, в результате которого человек заболевает гриппом. Большую же опасность представляют последствия во время болезни и после ее лечения.

Секреты живучести гриппа

Немного о вирусной инфекции

Вирус гриппа представляет собой микроорганизм, способный к быстрому развитию. Попадая в организм, вирус стремительно развивается. Для человека во время гриппа характерны:

слабость,

тошнота,

повышенная температура

и усталость.

Возможны головные боли.

Вирус, как правило, попадает в организм воздушно-капельным путем. Клинические исследования доказывают, что вирус гриппа способен попадать в организм и другими способами.

На первых этапах происходит поражение слизистой, что замедляет защитную функцию организма. Попадая в организм, вирус развивается, а иммунитет слабеет. За счет этого начинают свою активность другие бактерии и опасные для человека патологии.

Осложнения в ходе взаимодействия вируса с организмом возникают при высокой активности человека. Лечить вирус в подвижном состоянии достаточно трудно. Также не рекомендуется применять только народные методы лечения, поскольку они повышают вероятность возникновения осложнений во время гриппа.

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Наиболее частые осложнения гриппа

Грипп способен вызвать пневмонию в первую же неделю после выздоровления. Примечательно, что пневмонию можно получить даже находясь дома, поскольку иммунная система работает неэффективно. Основные симптомы:

отдышка,

повышенная температура

и затрудненность дыхания.

При таких симптомах необходимо немедленно обращаться к врачам. Вылечить пневмонию самостоятельно невозможно. Без правильной терапии пневмония может привести к летальному исходу.

Еще одно осложнение, вызываемое гриппом — бронхит. Инфекция попадает в бронхи, а затем проникает в кровь, вызывая заболевание. Наступает бронхит на 10 день после выздоровления. Симптомы:

кашель,

боль в грудной клетке,

сухой кашель

и слабость.

В связи с развитием вируса могут пострадать также и лор-органы. Даже после выздоровления иммунная система имеет пониженный защитный эффект, в результате чего становится тяжело дышать или возникает боль в ушах.

Возможны такие осложнения, как гайморит и отит. Проявляется во время первой недели заболевания.

В период болезни образуется большое количество фибрина — высокомолекулярного белка, отвечающего за работу сердца и свертываемость крови. Длительное увеличение фибринов приводит к образованию тромб.

Стоит также отметить, что во время прогрессирования гриппа увеличивается количество сокращений сердца.

Вирус может проникать в области миокарда — сердечных тканей, что вызовет дополнительную опасность для людей, страдающих от кардиологических осложнений. Симптомы:

одышка,

болевые ощущения в области груди,

слабость.

В ходе гриппа может быть вызвана сердечная недостаточность и миокардит.

Вирус также способен проникать в нервную систему, вызывая судороги, ухудшение зрения и боли в суставной системе.

Помимо этого, возможно влияние гриппа на мочевыделительную систему, которая может вызвать почечную недостаточность, а также на суставные органы. Осложнения наблюдаются во время болезни и в течение двух недель после выздоровления.

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Фото:hm.oblast.online