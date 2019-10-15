Рецепт сиропа из меда, лимона и имбиря для профилактики простуды

Каждый человек по-своему старается уберечься от простудных заболеваний. Можно укрепить иммунитет при помощи домашнего сиропа, в состав которого входят мед, имбирь и лимон. Его используют для профилактики вирусов и простуд, а также с целью облегчения состояния в момент их течения.

Почему такой сироп полезен

Имбирь, входящий в состав сиропа, является природным антибиотиком. Он борется с вирусами, бактериями и воспалениями. Благодаря ему организм согревается. Витамины и минералы, присутствующие в составе имбиря, способствуют быстрому похудению.

Мед, также входящий в состав сиропа, является естественной защитой для горла и облегчает кашель, способствуя отхождению мокроты. Он также борется с бактериями и воспалениями. В меде содержится много полезных веществ, укрепляющих иммунную систему.

В лимоне есть витамин С, способствующий быстрому снижению температуры и насыщению организма полезным компонентами. Лимон, мед и имбирь вместе составляют мощное средство против простуд и вирусов.

Что понадобится для приготовления сиропа

Сироп получается довольно вкусный и не такой сладкий из-за лимона. Для его приготовления подготовьте:

корень имбиря - маленький кусочек;

лимон - 2 штуки;

натуральный мед - половина литра.

Если семья большая, можно ингредиенты удвоить. В любом случае дополнительное количество сиропа не будет лишним.

Как приготовить домашний сироп

Первым делом с корня имбиря нужно снять кожуру, а зачем очищенный продукт измельчить на терке. Далее нужно один лимон ополоснуть кипятком и, не очищая, нарезать тонкими кружками, устранив все зерна.

Затем следует подготовить чистую стеклянную емкость объемом один литр. В нее следует налить три чайные ложки меда, положить четыре кружка лимона и две чайные ложки измельченного имбирного корня. Таким образом, по очереди нужно выкладывать ингредиенты до наполнения банки. После этого ее нужно поместить в холодильник и дать постоять сутки.

Как употреблять сироп

Нужно ежедневно пить одну столовую ложку полученного сиропа. Разбавляя в стакане теплой воды, его нужно пить по утрам на голодный желудок. Однако сироп не следует разбавлять горячей водой, так из него уйдут все полезные свойства. В чай добавлять сироп тоже не рекомендуется.

При простудах и вирусах нужно пить три столовых ложки сиропа в день. Детям рекомендуется давать лекарство, убедившись, что оно не вызывает аллергических реакций: высыпаний, покраснений и т. д.

Несмотря на то, что это натуральное средство, оно все же имеет ряд противопоказаний. Так, его не следует употреблять при проблемах с ЖКТ, потому что можно спровоцировать обострение. При температуре и кровотечениях сироп тоже не подойдет, ведь он хорошо согревает. Да и вообще, перед его употреблением лучше посоветоваться с врачом.

Фото:mirimbir.ru

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