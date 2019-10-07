Вирусы подступают: как бороться с ОРВИ и гриппом

Сложно найти того, кто не болел бы ОРВИ или гриппом. Вирусы подступают, но человечество в последние десятилетия научилось давать им отпор. Несмотря на это случаи смертельного исхода все же бывают, и все по причине того, что люди невнимательно относятся к своему здоровью, переносят болезнь на ногах или не предпринимают нужных мер. О том, как справляться с сезоном простуды, рассказал Pravda. ru заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов.

Сейчас встречается все больше сообщений о том, что появился новый штамм гриппа. Так ли это? И сейчас начинается сезон ОРВИ и гриппа, как защитить себя в это время года?

Все вирусы, особенно РНК содержащие, постоянно меняются и делают это достаточно стремительно, потому что это для них единственный способ выжить в условиях формирования у потенциальных хозяев коллективного иммунитета. Каждый год вирус меняется, и задача Всемирной организации здравоохранения — угадать штаммы текущего года. А это большая работа по всему миру, в том числе и российские ученые принимают в ней активное участие, более того, они были одними из организаторов этой системы в середине ХХ века.

Последние лет двадцать в связи с развитием молекулярных технологий мы практически не ошибаемся. В этом году в некоторых регионах Российской Федерации, в частности, на Дальнем Востоке, инкрементируется новый вариант вакцины четырехвалентной. То есть если раньше у нас в состав вакцины входило: штамм H3N2, штамм H1N1 пандемический (вирус гриппа А, свирепствовавший в 2009 году) и один штамм вируса гриппа В, то теперь входят два варианта гриппа В, потому что вирус гриппа В тоже подразделяется на две генетические линии. Сейчас, когда начинается эпидсезон, нужно вакцинироваться. Напомню, что в 1918 году от гриппа умерло порядка 100 миллионов человек, вакцина свое дело делает настолько эффективно, что не только летальность, но и вообще заметная заболеваемость населения тяжелыми формами снижается.

Иногда люди говорят, что вакцина неэффективна, потому что многие вакцинировались и заболели. На это хочу сразу ответить: вакцина не защищает от заражения, она защищает от летальных случаев, а также от осложнений. Об этом надо помнить, главное — не забывать вакцинировать детей, потому что маленькие дети, наряду с пожилыми людьми, у которых в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, — в группе риска.

Каким продуктам отдавать предпочтение осенью, чтобы укрепить иммунитет и быть менее подверженным ОРВИ.

Иммунитет — это такая вещь, которую в магазине не купишь. Над ним надо работать с малых лет. Здоровый образ жизни, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Надо понимать, что алкоголь — это иммунодепрессант. Я молчу уже про курение. Если мы говорим про острые респираторные заболевания, тут совершенно понятно, если куришь, то, как пел Высоцкий, "сразу в гроб". Тканевые макрофаги легких у курильщиков со стажем практически отсутствуют, а это открывает путь не только вирусам, но и различным бактериальным инфекциям.

Меня очень часто спрашивают про народные средства. Сразу хочу сказать, что к ним надо относиться очень критично. Многие думают, что растительные отвары абсолютно безопасны, но тут надо помнить, что вся средневековая алхимия начиналась с отвара, все яды готовились на основе растительного сырья. С осторожностью надо относиться к бане. Если у вас риновирусная инфекция и легкий насморк, то баня вас, скорее всего, вылечит, а если у вас началась пневмония, баня может усугубить ваше состояние.

Если уже болезни не избежать, то что посоветуете предпринять, чтобы быстрее поправиться.

Если уже заболели, я крайне не рекомендую переносить грипп на ногах. Стенки сосудов заменяются бляшками соединительной ткани, рано или поздно это приведет к тому, что сосуды потеряют свою эластичность, что грозит инсультом. Лучше остаться дома и выслушать советы врача, который должен поставить диагноз и назначить лечение. Например, вирусные инфекции антибиотиками лечить бесполезно, поэтому очень важно знать диагноз.

Необходимо также до конца долечиваться. Обычно происходит так: "О, все, я уже практически выздоровел. Ну эти таблетки к черту, зачем я буду печень сажать". А это к чему приводит? К тому, что начинают формироваться устойчивые к медикаментам варианты патогенов. Вспомните такое прекрасное лекарство Ремантадин в 70-е, он работал великолепно, а сейчас уже большая часть штаммов устойчива к нему. А что касается так называемого "свиного" гриппа H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, так он с самого начала своего формирования уже был устойчив к Ремантадину. Мы должны постоянно проводить этот поиск, скрининг новых антивирусных препаратов, но мы можем этот процесс ускорить либо растянуть во времени. Так вот четкое выполнение рекомендации врачей — это как раз залог того, что с эпидемиологической точки зрения у нас формирование резистентных штаммов все-таки будет отложено на некоторое время.

Если говорить о вирусах, то какая тенденция сейчас наблюдается? Например, в начале 20 века от испанки умерло очень много людей, возможно ли повторение сценария в наше время?

Нам пандемия угрожает постоянно. Основной резервуар вируса гриппа — это птицы, в первую очередь благородные речные утки, чайки и крачки. В их популяции циркулирует огромное количество субтипов вируса гриппа, которые еще не проникли в популяцию млекопитающих, в частности, в популяцию человека. Но это вполне возможно. Именно поэтому проводим мониторинг. У западных границ Российской Федерации существует государство Украина, где вакцинные мероприятия либо не проводятся, либо проводятся из рук вон плохо, и все инфекционные заболевания там имеют возможность цвести пышным цветом. Миграция населения через границу все-таки присутствует. И этого надо бояться не только России, но и всем европейским странам. Люди, которые выступают против вакцинации, даже не пособники, это прямые биотеррористы — они ослабляют наш коллективный иммунитет.