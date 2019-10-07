Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здравоохранение Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Редакция health.pravda.ru

Вирусы подступают: как бороться с ОРВИ и гриппом

Здоровье print

Сложно найти того, кто не болел бы ОРВИ или гриппом. Вирусы подступают, но человечество в последние десятилетия научилось давать им отпор. Несмотря на это случаи смертельного исхода все же бывают, и все по причине того, что люди невнимательно относятся к своему здоровью, переносят болезнь на ногах или не предпринимают нужных мер. О том, как справляться с сезоном простуды, рассказал Pravda. ru заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов.

Сейчас встречается все больше сообщений о том, что появился новый штамм гриппа. Так ли это? И сейчас начинается сезон ОРВИ и гриппа, как защитить себя в это время года?

Все вирусы, особенно РНК содержащие, постоянно меняются и делают это достаточно стремительно, потому что это для них единственный способ выжить в условиях формирования у потенциальных хозяев коллективного иммунитета. Каждый год вирус меняется, и задача Всемирной организации здравоохранения — угадать штаммы текущего года. А это большая работа по всему миру, в том числе и российские ученые принимают в ней активное участие, более того, они были одними из организаторов этой системы в середине ХХ века.

Последние лет двадцать в связи с развитием молекулярных технологий мы практически не ошибаемся. В этом году в некоторых регионах Российской Федерации, в частности, на Дальнем Востоке, инкрементируется новый вариант вакцины четырехвалентной. То есть если раньше у нас в состав вакцины входило: штамм H3N2, штамм H1N1 пандемический (вирус гриппа А, свирепствовавший в 2009 году) и один штамм вируса гриппа В, то теперь входят два варианта гриппа В, потому что вирус гриппа В тоже подразделяется на две генетические линии. Сейчас, когда начинается эпидсезон, нужно вакцинироваться. Напомню, что в 1918 году от гриппа умерло порядка 100 миллионов человек, вакцина свое дело делает настолько эффективно, что не только летальность, но и вообще заметная заболеваемость населения тяжелыми формами снижается.

Иногда люди говорят, что вакцина неэффективна, потому что многие вакцинировались и заболели. На это хочу сразу ответить: вакцина не защищает от заражения, она защищает от летальных случаев, а также от осложнений. Об этом надо помнить, главное — не забывать вакцинировать детей, потому что маленькие дети, наряду с пожилыми людьми, у которых в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, — в группе риска.

Каким продуктам отдавать предпочтение осенью, чтобы укрепить иммунитет и быть менее подверженным ОРВИ.

Иммунитет — это такая вещь, которую в магазине не купишь. Над ним надо работать с малых лет. Здоровый образ жизни, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Надо понимать, что алкоголь — это иммунодепрессант. Я молчу уже про курение. Если мы говорим про острые респираторные заболевания, тут совершенно понятно, если куришь, то, как пел Высоцкий, "сразу в гроб". Тканевые макрофаги легких у курильщиков со стажем практически отсутствуют, а это открывает путь не только вирусам, но и различным бактериальным инфекциям.

Меня очень часто спрашивают про народные средства. Сразу хочу сказать, что к ним надо относиться очень критично. Многие думают, что растительные отвары абсолютно безопасны, но тут надо помнить, что вся средневековая алхимия начиналась с отвара, все яды готовились на основе растительного сырья. С осторожностью надо относиться к бане. Если у вас риновирусная инфекция и легкий насморк, то баня вас, скорее всего, вылечит, а если у вас началась пневмония, баня может усугубить ваше состояние.

Если уже болезни не избежать, то что посоветуете предпринять, чтобы быстрее поправиться.

Если уже заболели, я крайне не рекомендую переносить грипп на ногах. Стенки сосудов заменяются бляшками соединительной ткани, рано или поздно это приведет к тому, что сосуды потеряют свою эластичность, что грозит инсультом. Лучше остаться дома и выслушать советы врача, который должен поставить диагноз и назначить лечение. Например, вирусные инфекции антибиотиками лечить бесполезно, поэтому очень важно знать диагноз.

Необходимо также до конца долечиваться. Обычно происходит так: "О, все, я уже практически выздоровел. Ну эти таблетки к черту, зачем я буду печень сажать". А это к чему приводит? К тому, что начинают формироваться устойчивые к медикаментам варианты патогенов. Вспомните такое прекрасное лекарство Ремантадин в 70-е, он работал великолепно, а сейчас уже большая часть штаммов устойчива к нему. А что касается так называемого "свиного" гриппа H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, так он с самого начала своего формирования уже был устойчив к Ремантадину. Мы должны постоянно проводить этот поиск, скрининг новых антивирусных препаратов, но мы можем этот процесс ускорить либо растянуть во времени. Так вот четкое выполнение рекомендации врачей — это как раз залог того, что с эпидемиологической точки зрения у нас формирование резистентных штаммов все-таки будет отложено на некоторое время.

Если говорить о вирусах, то какая тенденция сейчас наблюдается? Например, в начале 20 века от испанки умерло очень много людей, возможно ли повторение сценария в наше время?

Нам пандемия угрожает постоянно. Основной резервуар вируса гриппа — это птицы, в первую очередь благородные речные утки, чайки и крачки. В их популяции циркулирует огромное количество субтипов вируса гриппа, которые еще не проникли в популяцию млекопитающих, в частности, в популяцию человека. Но это вполне возможно. Именно поэтому проводим мониторинг. У западных границ Российской Федерации существует государство Украина, где вакцинные мероприятия либо не проводятся, либо проводятся из рук вон плохо, и все инфекционные заболевания там имеют возможность цвести пышным цветом. Миграция населения через границу все-таки присутствует. И этого надо бояться не только России, но и всем европейским странам. Люди, которые выступают против вакцинации, даже не пособники, это прямые биотеррористы — они ослабляют наш коллективный иммунитет.

 

Темы орви грипп лечение болезнь эпидемия простуда меры профилактики
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Вирусы подступают: как бороться с ОРВИ и гриппом
Недвижимость
В Великобритании количество новых покупателей растет на фоне падения рынка ипотечных кредитов
Здоровье
Цистинурией чаще страдают люди в возрасте 20 - 30 лет
Новости Все >
Семья Солнышкиных из Азербайджана назвала дочь Россией
Нурмагомедов назвал фаворита боя Емеляненко - Кокляев
"Вымпелком" назвал украденные данные "устаревшими"
В США экоактивистка сорвала речь конгрессмена и призвала есть детей
Концертный директор Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы
"Хьюстон Рокитс" лишился прибыли из Китая из-за поста в Twitter
Бизнесмены из США хотели сменить руководство "Нафтогаза"
Россия стала лучшей из европейских команд на ЧМ по легкой атлетике
Путин и Шойгу отправились на отдых в тайгу по грибы и ягоды
"Адмирал" проведет матч памяти Самвела Мнацяна
Последние материалы
"Вымпелком" назвал украденные данные "устаревшими"
Вирусы подступают: как бороться с ОРВИ и гриппом
В США экоактивистка сорвала речь конгрессмена и призвала есть детей
В Великобритании количество новых покупателей растет на фоне падения рынка ипотечных кредитов
Концертный директор Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы
"Хьюстон Рокитс" лишился прибыли из Китая из-за поста в Twitter
Бизнесмены из США хотели сменить руководство "Нафтогаза"
Россия стала лучшей из европейских команд на ЧМ по легкой атлетике
Путин и Шойгу отправились на отдых в тайгу по грибы и ягоды
"Адмирал" проведет матч памяти Самвела Мнацяна
Популярное
Новости Европы
Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"

Копенгаген задумался о замещении добываемого на территории Дании газа на газ из Российской Федерации или же Норвегии.

Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"
Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Недвижимость
Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Авто
Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег
Любовь Степушова Польская оппозиция предложила союз с Россией Любовь Степушова Руслан Веснянко Грядёт ли на Украине новый майдан Руслан Веснянко Константин Кузнецов Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе? Константин Кузнецов
Комментарии
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Нурмагомедов назвал фаворита боя Емеляненко - Кокляев
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Экс-глава Украины Порошенко предложил свой "мирный план" по Донбассу
США придумали как "сдерживать" Россию в Черном море
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Водителей обяжут страховаться от несчастных случаев
В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
Раздел имущества при разводе: варианты развития событий
Хоккейный голкипер из Дании публично признался в том, что он гей
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
ТВ-ведущий: если перестать обсуждать Украину, ее "обсудят солдаты НАТО"
История и современность
Амасия: континенты движутся непрерывно, и процесс не остановится
Амасия: континенты движутся непрерывно, и процесс не остановится
Вавилонские знания астрономии и астрологии, записанные на клинописных табличках
Вавилонские знания астрономии и астрологии, записанные на клинописных табличках
США придумали как "сдерживать" Россию в Черном море
США придумали как "сдерживать" Россию в Черном море
В США спрогнозировали сценарий ядерной войны Пакистана и Индии
В США спрогнозировали сценарий ядерной войны Пакистана и Индии
В ВКС РФ назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
В ВКС РФ назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
Китай оспорил превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях
Китай оспорил превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях
Незваный союзник: почему русские генералы были против вступления Румынии в войну
Незваный союзник: почему русские генералы были против вступления Румынии в войну
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Двойники Сталина: легенды о "дублерах" вождя
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Рост заболевания астмой среди детей ученые связали с увеличением аллергенов
Шесть проблем со здоровьем, которые можно определить по состоянию глаз
Некоторые уловки быта, позволяющие облегчить жизнь родителям
Ученые открыли новый способ борьбы с хронической болью
Школьные завтраки в разных странах мира
По каким признакам можно распознать наступление климакса
Несколько легких трюков, способных разогнать метаболизм
Защитный крем для кожи может предотвратить развитие экземы и аллергию у новорожденных
Врачи: какие фрукты и овощи защитят организм от рака и диабета
Врачи: какие фрукты и овощи защитят организм от рака и диабета
Техники, с помощью которых можно научиться контролировать происходящее во сне
Техники, с помощью которых можно научиться контролировать происходящее во сне
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
Ошибки при борьбе с целлюлитом
Ошибки при борьбе с целлюлитом
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Продукты против морщин
Продукты против морщин
Добавки и косметика с коллагеном: чего мы не знаем
Добавки и косметика с коллагеном: чего мы не знаем
Хитрости для увеличения роста
Хитрости для увеличения роста
В Москве в доме 1917 года можно поселиться за 38 тысяч в месяц
В Москве в доме 1917 года можно поселиться за 38 тысяч в месяц
Как обустроить ванную комнату
Как обустроить ванную комнату
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ