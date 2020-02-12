Роспотребнадзор обратил внимание, что в 37 регионах России среди подростков 7-14 лет в феврале началась эпидемия гриппа В и ОРВИ. Глава ведомства Анна Попова не видит необходимости вводить в учебных заведениях карантин из-за китайского коронавируса, но такие меры вполне допустимы в местах вспышки гриппа и ОРВИ.
"В этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ борьбы с болезнью", — подчеркнула на пресс-конференции Анна Попова.
При подготовке к эпидемии 50,5% населения страны прошли вакцинацию. Однако стопроцентной гарантии не дает никакая вакцина. Кроме того, вирусы гриппа склонны мутировать, тогда прежние медикаменты оказываются бессильны в борьбе с этой заразой.
Едва на страницах журнала New England Journal of Medicine появилась информация о том, что новый коронавирус 2019-nСoV - по непонятным пока причинам — поражает в основном взрослых и щадит детей, как пришло сообщение о передаче коронавируса от матери к новорожденному младенцу. Первый случай зафиксирован все в том же китайском Ухане, откуда пошла эпидемия.
Давно известно — грипп наиболее опасен как для стариков, так и для подрастающего поколения. Иммунная система тех и других, пусть по разным причинам, все же ослаблена. Группа риска постоянно состоит из пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В настоящее время для детей и пожилых людей, активных граждан, которые передвигаются исключительно по нашим городам и весям, в значительной степени более опасны такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ.
Почему риск заразиться у детей выше, чем у взрослых? Причин тут несколько:
Так как грипп имеет весьма схожие симптомы с другими заболеваниями, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Запомните: самолечение — вредно!
На сайте столичного Управления Роспотребнадзора представлен следующий перечень необходимых мер:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.