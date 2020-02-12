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Автор Игорь Буккер

Что страшнее коронавируса

Здоровье

Роспотребнадзор обратил внимание, что в 37 регионах России среди подростков 7-14 лет в феврале началась эпидемия гриппа В и ОРВИ. Глава ведомства Анна Попова не видит необходимости вводить в учебных заведениях карантин из-за китайского коронавируса, но такие меры вполне допустимы в местах вспышки гриппа и ОРВИ.

"В этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ борьбы с болезнью", — подчеркнула на пресс-конференции Анна Попова.

При подготовке к эпидемии 50,5% населения страны прошли вакцинацию. Однако стопроцентной гарантии не дает никакая вакцина. Кроме того, вирусы гриппа склонны мутировать, тогда прежние медикаменты оказываются бессильны в борьбе с этой заразой.

Кто враг №1: коронавирус или сезонные заболевания?

Едва на страницах журнала New England Journal of Medicine появилась информация о том, что новый коронавирус 2019-nСoV - по непонятным пока причинам — поражает в основном взрослых и щадит детей, как пришло сообщение о передаче коронавируса от матери к новорожденному младенцу. Первый случай зафиксирован все в том же китайском Ухане, откуда пошла эпидемия.

Давно известно — грипп наиболее опасен как для стариков, так и для подрастающего поколения. Иммунная система тех и других, пусть по разным причинам, все же ослаблена. Группа риска постоянно состоит из пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В настоящее время для детей и пожилых людей, активных граждан, которые передвигаются исключительно по нашим городам и весям, в значительной степени более опасны такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ.

Почему риск заразиться у детей выше, чем у взрослых? Причин тут несколько:

  • меньше внимания уделяют гигиене рук;
  • реже прикрывают рот при кашле или чихании;
  • чаще сбиваются в стайки и группы.

Симптомы гриппа и ОРВИ

  • головная боль;
  • температура 37,5-39 °С;
  • озноб;
  • боль в мышцах;
  • ломота в суставах;
  • кашель;
  • насморк;
  • першение в горле.

Так как грипп имеет весьма схожие симптомы с другими заболеваниями, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Запомните: самолечение — вредно!

Профилактика гриппа и ОРВИ

На сайте столичного Управления Роспотребнадзора представлен следующий перечень необходимых мер:

  • сокращение времени пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
  • использование масок в местах скопления людей;
  • ограничение контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиханием или кашлем;
  • регулярное тщательное мытье рук с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • регулярная обработка гаджетов, клавиатуры и трубок телефонов дезинфицирующими салфетками;
  • промывание полости носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • регулярное проветривание помещения, в котором находитесь;
  • регулярная влажная уборка помещений, в которых находитесь;
  • увлажнение воздуха в помещении, в котором находитесь;
  • введение в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);
  • употребление в пищу большего числа блюд с добавлением чеснока и лука;
  • использование препаратов и средств, повышающих иммунитет (по рекомендации врача);
  • более ранний прием противовирусных препаратов при контакте с больным гриппом в семье или рабочем коллективе с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);
  • здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и регулярные занятия физкультурой.
Темы орви грипп россия симптомы эпидемия коронавирус профилактика роспотребнадзор сезонные заболевания
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