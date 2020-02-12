Что страшнее коронавируса

Роспотребнадзор обратил внимание, что в 37 регионах России среди подростков 7-14 лет в феврале началась эпидемия гриппа В и ОРВИ. Глава ведомства Анна Попова не видит необходимости вводить в учебных заведениях карантин из-за китайского коронавируса, но такие меры вполне допустимы в местах вспышки гриппа и ОРВИ.

"В этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ борьбы с болезнью", — подчеркнула на пресс-конференции Анна Попова.

При подготовке к эпидемии 50,5% населения страны прошли вакцинацию. Однако стопроцентной гарантии не дает никакая вакцина. Кроме того, вирусы гриппа склонны мутировать, тогда прежние медикаменты оказываются бессильны в борьбе с этой заразой.

Кто враг №1: коронавирус или сезонные заболевания?

Едва на страницах журнала New England Journal of Medicine появилась информация о том, что новый коронавирус 2019-nСoV - по непонятным пока причинам — поражает в основном взрослых и щадит детей, как пришло сообщение о передаче коронавируса от матери к новорожденному младенцу. Первый случай зафиксирован все в том же китайском Ухане, откуда пошла эпидемия.

Давно известно — грипп наиболее опасен как для стариков, так и для подрастающего поколения. Иммунная система тех и других, пусть по разным причинам, все же ослаблена. Группа риска постоянно состоит из пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В настоящее время для детей и пожилых людей, активных граждан, которые передвигаются исключительно по нашим городам и весям, в значительной степени более опасны такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ.

Почему риск заразиться у детей выше, чем у взрослых? Причин тут несколько:

меньше внимания уделяют гигиене рук;

реже прикрывают рот при кашле или чихании;

чаще сбиваются в стайки и группы.

Симптомы гриппа и ОРВИ

головная боль;

температура 37,5-39 °С;

озноб;

боль в мышцах;

ломота в суставах;

кашель;

насморк;

першение в горле.

Так как грипп имеет весьма схожие симптомы с другими заболеваниями, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Запомните: самолечение — вредно!

Профилактика гриппа и ОРВИ

На сайте столичного Управления Роспотребнадзора представлен следующий перечень необходимых мер: