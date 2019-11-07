Этот противоречивый банан — полезный или вредный

Банан считается самым противоречивым продуктом, скрывающим как массу полезных, так и вредных свойств. Считается, что бананы очень калорийны, поэтому злоупотреблять ими тем, кто на диете, точно не стоит, к тому же они содержат много сахара, поэтому повышают аппетит. Но все же и польза бананов несомненна. Итак, что же нам стоит узнать о бананах. Разобраться помог врач-диетолог Сергей Обложко.

Можно ли есть бананы тем, кто хочет похудеть?

Конечно, фрукты и ягоды — это лучшие десерты. Но, к сожалению, среди фруктов бананы одни из самых калорийных, они требуют определенной осторожности. Если человек следит за весом, если есть проблемы с сахаром, то сильно на бананы налегать не надо. Но в любом случае любой банан лучше, чем шоколадка.

На прилавках можно найти разные бананы — желтые, зеленые, с коричневыми пятнами. Каким отдать предпочтение?

Недозрелые бананы ядовитые. Нельзя их есть ни в коем случае. В перезрелых бананах меньше воды и больше сахара. Когда фрукт вызревает, то органические кислоты превращаются в сахара. Соответственно, у перезрелого банана калорий может быть в 2 раза больше, чем у спелого. Если у последнего примерно 90 килокалорий, то у перезревшего может быть и 150, и 160.

Сколько можно съедать в день бананов без вреда для здоровья?

Без вреда для здоровья человек может съедать до 500 г фруктов или ягод в день. Желательно не в один присест, лучше разбивать это количество хотя бы на 2-3 приема. Также не стоит есть бананы на голодный желудок, потому что простые сахара, которые содержатся в изобилии, могут вызвать выброс инсулина и усилить аппетит, а это может привести к перееданию. А вот в качестве десерта банан — очень хороший выбор. В нем много калия и триптофана, который особенно полезен осенью, поскольку помогает бороться с депрессией.

Если человек переживает по поводу сахаров и калорий, можно, например, банан комбинировать с другими фруктами и ягодами в виде смузи или фруктовых салатов. Таким образом калорийность этого фруктового салата будет ниже. Он будет вообще безопасен. Бананы можно добавлять в каши, творог. Хороший способ делать вкуснее завтраки или десерты.

А кому вообще нельзя есть бананы?

В основном тем, у кого есть сахарный диабет. Нельзя налегать на бананы людям с повышенной кислотностью, у кого есть склонность к гастриту, язвенной болезни.