Организм непьющего мужчины сам вырабатывал алкоголь

У человека, который сказал, что никогда не пил алкоголь, но часто казался пьяным, на самом деле было редкое заболевание, называемое «синдромом автопивоварни» (синдром ферментации кишечника), при котором его кишечник начинал производить алкоголь всякий раз, когда получал углеводы, говорится в новом исследовании. Драматичная история со счастливым концом - в эксклюзивном переводе для наших читателей.

Многолетнее «пьянство»: не верила даже полиция

В версии канала "NBC News" история выглядела как настоящая драма. Мужчина, имя которого по понятным причинам не афишируется, долгое время считался всеми окружающими любителем выпить. 46-летний страдалец постоянно выглядел пьяным, но врачами полиции всегда говорил, что не пьет. При этом он демонстрировал все признаки опьянения: агрессивно себя вел, терял равновесие и как-то раз даже был пойман за вождение машины в нетрезвом состоянии.

В конце концов мужчину показали специалистам, которые и определили, что он страдает редким заболеванием, известным как «синдром автопивоварни». При данном заболевании организм из-за нарушений работы кишечника начинает превращать поступающие углеводы (например, пиццу, макароны, хлебобулочные изделия) в этанол благодаря содержащемуся в ней сахару. Это и приводит к опьянению.

Виноваты антибиотики?

Врачи отмечают, что часто причиной синдрома становится нарушение работы кишечника, в частности, из-за обильного приема лекарств, которые позволяют ферментирующим микроорганизмам активнее развиваться в ЖКТ, отмечают специалисты. В нашем случае проблемы у мужчины начались еще в 2011 году, когда он травмировал палец и получил от врача рецепт на антибиотики, сообщают корреспонденты "NBC News". В итоге после лечения пробиотиками и диеты состояние страдальца значительно улучшилось, и на 24 октября 2019 года он был в прекрасной форме.

«Когда человек, у которого наблюдаются проблемы с ЖКТ, потребляет углеводы, то при наличии определенных микроорганизмов в кишечнике они могут превращаться в алкоголь. Учитывая скорость всасывания веществ в кишечнике, это часто приводит к экстремальным уровням алкоголя в крови», - пишут специалисты Медицинского центра Ричмондского университета (Нью-Йорк) для журнала BMJ Open Gastroenterology.

Врачи сообщают: данный синдром может быть вызван не только проблемами с ЖКТ или приемом антибиотиков, но и просто слишком обильным потреблением сахара и углеводов. Норма углеводов рассчитывается исходя из веса и ряда других параметров, к примеру, при дневной потребности в 2000 килокалорий человеку нужно всего 250-300 граммов углеводов.

Фото: smilefun.ru