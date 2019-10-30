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Автор Татьяна Питерякова

Восемь продуктов и растений, помогающих очистить организм от токсинов и шлаков

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Избавить организм от токсинов и шлаков, а также укрепить иммунную, лимфатическую и пищеварительную системы можно с помощью привычных продуктов и растений. При их регулярном употреблении состояние организма нормализуется.

Петрушка

Это природный антисептик, способствующий восстановлению гормонального фона и обмена веществ. Благодаря петрушке в крови снижается уровень сахара, поэтому продукт считается хорошим средством для профилактики диабета. В состав петрушки входит много полезных веществ: селен, фолиевая кислота, пищевые волокна, сахар, кальций, натрий и т. д.

Кокосовое масло

Кокосовым маслом можно заменить другие масла. Оно считается наиболее полезным, так как препятствует проникновению в организм вирусов, грибков и воспалительных процессов. Благодаря его употреблению организм избавляется от вредных веществ.

Арбуз

Арбуз - не просто источник влаги. В нем содержатся компоненты, необходимые для борьбы с воспалениями и свободными радикалами.

Лосось

Лосось способствует нормальному метаболизму. В нем сдержатся омега-3, селен и витамин D. Благодаря этим веществам усиливается действие инсулина. Таким образом, сахар усваивается быстрее, к тому же в крови его уровень остается в пределах допустимого.

Чертополох

В чертополохе есть около 400 активных компонентов. Это целый комплекс микроэлементов и витаминов, фенолов, эфирных масел, алкалоидов и т. д. При его регулярном употреблении улучшается метаболизм, нормализуется работа желудка, восстанавливается гормональный фон. Организм очищается, активируется кровоток.

Для приготовления отвара чайная ложка высушенной травы заливается стаканом кипятка, настаивается день, процеживается. Полученную жидкость нужно выпивать в течение дня.

Мята

В мяте содержится много полезных веществ. Она способствует устранению боли, нормализации работы желудка, обладает мочегонным действием.

Ее используют при метеоризме и диарее. При ее приеме в организме не происходит гнилостных процессов. Чай на основе мяты избавляет от раздражения и усталости, поэтому его можно пить по чашке в день. Сухие листья этого растения можно просто заваривать как обычный чай.

Вода

О пользе воды известно давно. Она растворяет и вымывает из организма патогенные элементы, поэтому в день нужно выпивать воды примерно 1,5-2 литра.

Корень лопуха

В корне лопуха содержатся смолы, горечи, дубильные вещества, витамины Е, D, В, жирные кислоты, эфирные масла и множество минеральных соединений. Корень лопуха содержит инулин, благодаря которому в крови поддерживается нормальный уровень холестерина и сахара.

Для приготовления отвара чайную ложку сухого корня нужно залить стаканом кипятка, дать постоять ночь. Затем процедить и пить по трети стакана за полчаса до еды трижды в день.

При употреблении этих средств можно почувствовать себя значительно легче. Главное, не забывать, что в рационе они играют не последнюю роль.

Фото: fitburg.ru

Темы шлаки токсины растения продукты очищение организма
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