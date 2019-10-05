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Автор Александра Балан-Сенчук

Увеличение лимфоузлов, селезенки и другие основные симптомы хронического лимфолейкоза

Здоровье print

Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ), также известный как хронический лимфолейкоз, является онкологическим состоянием, развивается из-за аномалий в образовании и развитии одной из разновидностей кровяных телец - лимфоцитов. Около 95% случаев заболевания начинается с повреждения B-лимфоцитов (B-клеток). Это наиболее распространенный тип лейкоза у взрослого населения западных стран.

Наиболее распространенные признаки ХЛЛ

Наиболее распространенный признак ХЛЛ, который наблюдается почти в 90% случаев,  - увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышках или в паху, и они обычно неболезненные. В дополнение к этому, у пациента также может быть увеличенная селезенка, которая может расширяться до точки, вызывающей дискомфорт и/или боль, вблизи ее анатомического расположения в левом верхнем квадранте живота.

На момент постановки диагноза пациенты могут иметь или не иметь классические симптомы, которые обычно указывают на наличие активной злокачественной опухоли в организме. Эти симптомы, которые сигнализируют о тревоге любому врачу: необъяснимая потеря веса, непреодолимая усталость, высокая температура и ночное потоотделение.

Потеря веса, связанная со злокачественным новообразованием, как правило, составляет более 10% от массы тела пациента за последние шесть месяцев. Усталость должна быть сильной, чтобы помешать работе пациента и/или выполнять повседневную деятельность, в то время как лихорадка должна быть выше 38° C в течение не менее 14 дней при отсутствии инфекции.

В результате дисфункции иммунной системы, возникающей из-за качественных и количественных дефектов иммунных эффекторных клеток, ХЛЛ может предрасполагать пациентов к рецидивирующим инфекциям. Эти пациенты имеют аномальные гуморальные (относящиеся к жидким внутренним средам организма: крови, лимфе, тканевой жидкости) и клеточно-опосредованные иммунные реакции, которые могут проистекать из самого состояния или как следствие терапии, используемой для его лечения.

Инфекции при ХЛЛ обычно поражают дыхательные пути, но пациенты могут также заразиться другими заболеваниями, такими как простой герпес и опоясывающий лишай.

Симптомы и признаки прогрессирующего лимфолейкоза

По мере прогрессирования ХЛЛ здоровые кроветворные клетки костного мозга постоянно замещаются функционально некомпетентными лейкозными клетками. Это приводит к анемии, лейкопении и тромбоцитопении, которые являются нехваткой эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, соответственно. Эти три состояния, в свою очередь, вызывают ряд собственных признаков и симптомов.

Пациенты с анемией жалуются на усталость, головокружение, одышку и общую слабость из-за низкого количества эритроцитов. Нехватка тромбоцитов приводит к осложнению слизистых кровотечений, а также петехии (мелкие кровоизлияния). Эти пациенты, как правило, имеют частые кровотечения из носа, в дополнение к синякам на теле и кровотечениям из десен.

Фото: healthcentral.com

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Увеличение лимфоузлов, селезенки и другие основные симптомы хронического лимфолейкоза
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