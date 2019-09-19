Биохакинг как модный вид правильного питания, сна, медитации и спорта

Среди модных сегодня новых видов спорта и диет довольно популярно течение под названием "биохакинг". Это оздоровительная практика, которая заключается в регуляции жизненных показателей организма посредством правильного питания, сна, медитации и спорта. Все системы организма после прокачки по системе биохакинга будут работать максимально эффективно. Ее главная цель - улучшение человеческой жизни и ее продление.

Это не лечение в традиционном смысле, но биохакинг использует достижения и многолетний опыт медицинских практик.

Особо широко методы биохакинга применяют в Кремниевой долине. В 2017 году (переведена на русский в 2018 году) Д. Эспри написал книгу «Биохакинг мозга», которая вышла крупным тиражом и получила самые противоречивые отзывы.

Что можно достигнуть, применяя систему:

- повысить ясность сознания и мышления;

- устранить скачки настроения;

- структурировать знания;

- отвыкнуть от вредных привычек;

- усмирить гнев;

- прокачать весь организм таким образом, что будет выглядеть на 5-7 лет моложе;

- отрегулировать сон;

- улучшить состояние кожи;

- предотвратить ряд серьезных заболеваний;

- похудеть.

Как действует система биохакинга

Основа биохакинга - это разноплановая исчерпывающая диагностика всех систем, органов и физиологических показателей.

Второй этап - консультирование и назначение лечения.

Третий и последующие этапы базируются на повторной диагностике с целью проверить эффективность применяемого курса. Если установленные изначально показания не достигнуты, проводится корректировка курса.

Какие показатели корректируются

Питание: исключаются все вредные продукты, происходит детоксикация организма

Спорт: назначается комплекс упражнений, план тренировок.

Гормоны: регулируются в зависимости от пола и возраста.

Расписание: рекомендации по сну, его времени и количеству; введение расписания для избегания стрессов; упражнения для активизации мозговой деятельности и спорт.

Параллельно с вышеуказанными сферами предписывают прием БАДов и витаминов.

Минусы биохакинга

Прежде чем использовать способы системы, стоит запастись терпением и деньгами. Процесс исследования многогранный и дорогостоящий.

Длительность. Биохакинг - не разовое мероприятие, а практически образ жизни. Рекомендации врача нужно соблюдать постоянно.

Массовый прием медикаментов и БАДов однозначно оказывает влияние на состояние организма, какое - пока досконально не изучено.

Назначать лечение может только врач после полного исчерпывающего обследования всех физиологических, генетических и химических показателей.

В России данное направление развивается негласно. Специалисты превентивной и антивозрастной медицины осуществляют прием в частных медицинских центрах.

Стоимость первого этапа (обследования) варьируется в пределах 100-150 тысяч рублей. Недешевая процедура, но если рассматривать ее как инвестиции в собственное будущее и свое здоровье - достойная статья расходов.

Фото: posovetujte.ru

Читайте также:

Деликатный научный вопрос: куда исчезает секс из отношений

Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника

Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться