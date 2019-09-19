Биохакинг как модный вид правильного питания, сна, медитации и спорта

Среди модных сегодня новых видов спорта и диет довольно популярно течение под названием "биохакинг". Это оздоровительная практика, которая заключается в регуляции жизненных показателей организма посредством правильного питания, сна, медитации и спорта. Все системы организма после прокачки по системе биохакинга будут работать максимально эффективно. Ее главная цель - улучшение человеческой жизни и ее продление.
Это не лечение в традиционном смысле, но биохакинг использует достижения и многолетний опыт медицинских практик.
Особо широко методы биохакинга применяют в Кремниевой долине. В 2017 году (переведена на русский в 2018 году) Д. Эспри написал книгу «Биохакинг мозга», которая вышла крупным тиражом и получила самые противоречивые отзывы.
Что можно достигнуть, применяя систему:
- повысить ясность сознания и мышления;
- устранить скачки настроения;
- структурировать знания;
- отвыкнуть от вредных привычек;
- усмирить гнев;
- прокачать весь организм таким образом, что будет выглядеть на 5-7 лет моложе;
- отрегулировать сон;
- улучшить состояние кожи;
- предотвратить ряд серьезных заболеваний;
- похудеть.
Как действует система биохакинга
Основа биохакинга - это разноплановая исчерпывающая диагностика всех систем, органов и физиологических показателей.
Второй этап - консультирование и назначение лечения.
Третий и последующие этапы базируются на повторной диагностике с целью проверить эффективность применяемого курса. Если установленные изначально показания не достигнуты, проводится корректировка курса.
Какие показатели корректируются
Питание: исключаются все вредные продукты, происходит детоксикация организма
Спорт: назначается комплекс упражнений, план тренировок.
Гормоны: регулируются в зависимости от пола и возраста.
Расписание: рекомендации по сну, его времени и количеству; введение расписания для избегания стрессов; упражнения для активизации мозговой деятельности и спорт.
Параллельно с вышеуказанными сферами предписывают прием БАДов и витаминов.
Минусы биохакинга
Прежде чем использовать способы системы, стоит запастись терпением и деньгами. Процесс исследования многогранный и дорогостоящий.
Длительность. Биохакинг - не разовое мероприятие, а практически образ жизни. Рекомендации врача нужно соблюдать постоянно.
Массовый прием медикаментов и БАДов однозначно оказывает влияние на состояние организма, какое - пока досконально не изучено.
Назначать лечение может только врач после полного исчерпывающего обследования всех физиологических, генетических и химических показателей.
В России данное направление развивается негласно. Специалисты превентивной и антивозрастной медицины осуществляют прием в частных медицинских центрах.
Стоимость первого этапа (обследования) варьируется в пределах 100-150 тысяч рублей. Недешевая процедура, но если рассматривать ее как инвестиции в собственное будущее и свое здоровье - достойная статья расходов.
Фото: posovetujte.ru
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