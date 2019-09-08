Деликатный научный вопрос: куда исчезает секс из отношений

Любой психолог, который разбирает «трещины» в семейных отношениях, задает паре вопрос: «А как у вас с сексом?». Ученые давно утверждают, что интимная жизнь - залог крепкой семейной жизни и долгосрочных отношений.
В противном случае мужчины (чаще всего) уходят «на сторону», что затем и становится причиной разводов. Но как быть, если пара живет вместе не один десяток лет, и эта сторона их жизни уже изрядно надоела обоим партнерам?
Как сохранить секс и семью?
Этим вопросом задались ученые-психологи из Канады и провели опрос среди семейных пар с большим стажем совместной жизни. Каждый из супругов по отдельности должен был рассказать о том, что именно его не устраивает в сексе.
В результате выяснилось, что максимальное количество проблем возникает из-за несовпадения темпераментов. Не секрет, что каждому человеку присуще разное либидо, а частоту сексуальной жизни и ее разнообразие каждый регламентирует по своему, ориентируясь на свои предпочтения.Тем не менее, средние цифры, все же, известны.
О чем говорят результаты исследований
Так, эксперт по столь деликатному вопросу, ведущий колонки в специализированном американском издании Майкл Кастлмэн приводит данные собственных исследований, которые он провел среди 6785 женатых американцев.
Пары, возраст которых до 45 лет, в среднем имеют секс раз в неделю, а те, кто перешагнул этот возрастной рубеж, - не более 2-3 раз в месяц.
В его исследовании отмечается, что сексуальная активность в паре прямо пропорциональна возрасту партнеров, их состоянию здоровья и этапу отношений.
А вот более любопытный факт: обладатели высшего образования занимаются сексом гораздо реже тех, кто не закончил школу.
Что касается ученых, так те и вовсе «не заморачиваются» этой частью жизни - секса у них практически нет.
Кроме того, те люди, которые не имеют официальной регистрации брака, уделяют интимной жизни больше разнообразия нежели те, чей брак "со штампом".
Подготовка к беременности и появление младенца сильно не меняют картину: эти факторы лишь на 20% оказывают влияние в ту или иную сторону. Остальные 80% имеют субъективные причины.
Треть случаев, ставших известными исследователю, основываются на обращении пары к сексопатологу из-за различия в либидо.
Женщины чаще жалуются на отсутствие секса
При этом утверждение, что мужчинам секс нужен в гораздо большей степени, чем женщинам, в данном конкретном случае был жестоко попран. По словам Кастлмэна, женщинам чаще не достает интимного интереса со стороны партнера.
Ученые считают, что таких «раскладах» существует всего три выхода: расстаться, не обращать внимание на проблему, жить как раньше (но при этом высока вероятность измены со стороны более жаждущего партнера) или же прийти к компромиссу.
"Разумеется, идиллии таким "средним арифметическим" достигнуть не получится, но уровень претензий, все же, друг к другу вполне снизит. А спустя пару месяцев вновь можно поднять эту тему и прийти к общему решению" - считает Кастлмэн.
Фото: santopapo.com.br
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