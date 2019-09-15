Cиндром циклической рвоты - редкое заболевание без видимой причины

Синдром циклической рвоты, характеризующийся тяжелыми эпизодами периодических приступов рвоты и тошноты, является редким заболеванием без видимой причины. Есть несколько синонимов, которые используются для обозначения условия.
Тошнота и рвота могут сопровождаться такими симптомами, как боль в животе и головная боль. Эпизод состояния может иметь короткую продолжительность в диапазоне, который длится несколько часов, или длительный период, который занимает нескольких дней. Каждый эпизод сопровождается периодом освобождения от тошноты и/или рвоты, прежде чем произойдет следующий.
Клиническая картина и диагностика
Рвота, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, намного тяжелее, чем при других состояниях, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс, и дети, как правило, имеют более высокую частоту рвоты в час по сравнению со взрослыми пациентами.
До трети пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать диарею или лихорадку, бледность и летаргию. Сообщаемые сопутствующие симптомы включают фонофобию (чрезвычайную чувствительность к звуку), светобоязнь (чрезвычайную чувствительность к свету) и головокружение (головокружение).
Диагностические критерии, которые должны быть выполнены у детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
Минимум 5 эпизодов интенсивной и неумолимой рвоты, сопровождающейся тошнотой, которая длится от нескольких часов до нескольких дней, или минимум 3 эпизода в течение 6 месяцев.
Атаки, которые длятся от 1 часа до 10 дней и с интервалом не менее недели
Пациент должен иметь симптомы и паттерны, которые являются стереотипными для сердечно-сосудистых заболеваний.
Возвращение к нормальному здоровью во время или после эпизодов.
Другие нарушения, которые могут вызывать подобные симптомы, должны быть исключены.
Диагностические критерии, которые должны быть соблюдены для взрослых:
Минимум 3 эпизода в год.
Стереотипная рвота, которая длится менее недели.
Периоды без болезней.
Все другие расстройства должны быть исключены в качестве потенциальных причин появления симптомов.
Лечение и прогноз
Все доступные методы лечения, которые используются сегодня, являются эмпирическими. Основной целью этих методов лечения является профилактика, вмешательство и лечение симптомов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Эти методы лечения используют такие стратегии, как обеспечение средств, позволяющих избежать инициирующих событий, профилактические средства и поддерживающее лечение во время приступов.
Триггеры сердечно-сосудистых заболеваний могут возникать из-за диетического потребления, а также из-за психологического стресса, лишения сна и лекарств.
Фармакотерапия, используемая для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, варьируется от противорвотных средств до средств против мигрени и болеутоляющих средств. Дополнительная поддерживающая терапия во время приступов включает внутривенное введение жидкости и седативных препаратов.
Фото: awcr.ru
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