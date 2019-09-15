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Автор Александра Балан-Сенчук

Cиндром циклической рвоты - редкое заболевание без видимой причины

Здоровье print

Синдром циклической рвоты, характеризующийся тяжелыми эпизодами периодических приступов рвоты и тошноты, является редким заболеванием без видимой причины. Есть несколько синонимов, которые используются для обозначения условия.

Тошнота и рвота могут сопровождаться такими симптомами, как боль в животе и головная боль. Эпизод состояния может иметь короткую продолжительность в диапазоне, который длится несколько часов, или длительный период, который занимает нескольких дней. Каждый эпизод сопровождается периодом освобождения от тошноты и/или рвоты, прежде чем произойдет следующий.

Клиническая картина и диагностика

Рвота, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, намного тяжелее, чем при других состояниях, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс, и дети, как правило, имеют более высокую частоту рвоты в час по сравнению со взрослыми пациентами.

До трети пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать диарею или лихорадку, бледность и летаргию. Сообщаемые сопутствующие симптомы включают фонофобию (чрезвычайную чувствительность к звуку), светобоязнь (чрезвычайную чувствительность к свету) и головокружение (головокружение).

Диагностические критерии, которые должны быть выполнены у детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

  • Минимум 5 эпизодов интенсивной и неумолимой рвоты, сопровождающейся тошнотой, которая длится от нескольких часов до нескольких дней, или минимум 3 эпизода в течение 6 месяцев.

  • Атаки, которые длятся от 1 часа до 10 дней и с интервалом не менее недели

  • Пациент должен иметь симптомы и паттерны, которые являются стереотипными для сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Возвращение к нормальному здоровью во время  или после эпизодов.

  • Другие нарушения, которые могут вызывать подобные симптомы, должны быть исключены.

Диагностические критерии, которые должны быть соблюдены для взрослых:

  • Минимум 3 эпизода в год.

  • Стереотипная рвота, которая длится менее недели.

  • Периоды без болезней.

  • Все другие расстройства должны быть исключены в качестве потенциальных причин появления симптомов.

Лечение и прогноз

Все доступные методы лечения, которые используются сегодня, являются эмпирическими. Основной целью этих методов лечения является профилактика, вмешательство и лечение симптомов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти методы лечения используют такие стратегии, как обеспечение средств, позволяющих избежать инициирующих событий, профилактические средства и поддерживающее лечение во время приступов.

Триггеры сердечно-сосудистых заболеваний могут возникать из-за диетического потребления, а также из-за психологического стресса, лишения сна и лекарств.

Фармакотерапия, используемая для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, варьируется от противорвотных средств до средств против мигрени и болеутоляющих средств. Дополнительная поддерживающая терапия во время приступов включает внутривенное введение жидкости и седативных препаратов.

Фото: awcr.ru

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