Лейкоцитокластический васкулит как воспаление мелких кровеносных сосудов

Лейкоцитокластический васкулит является результатом воспаления мелких кровеносных сосудов. Это воспаление происходит из-за осаждения ядерных частиц из лейкоцитов, в частности нейтрофилов, которые проникают в кровеносные сосуды.
Клиническая картина
Ключевой клинической картиной является пурпурная пятнистая сыпь на коже, вызванная кровотечением из нижележащих мелких кровеносных сосудов. Сыпь преимущественно обнаруживается на нижних конечностях у большинства пациентов, но также может возникать на туловище и верхних конечностях.
Хотя это состояние опосредовано отложением иммунных комплексов, этиология не может быть выявлена в трети или почти в половине случаев. Факторы, которые были вовлечены в его причину, включают патологии, такие как воспалительное заболевание кишечника, бактериальный эндокардит, злокачественные новообразования и узелковый полиартериит, аутоиммунное заболевание, которое специфически нацелено на органы и ткани.
Лейкоцитокластический васкулит может проявляться как острое или хроническое заболевание, при котором последнее встречается примерно у 10% пациентов и может либо иметь постоянные поражения, либо периодически повторяться. Видимые поражения возвышаются над уровнем кожи (пальпируемые пурпуры) имеют диаметр 1-3 мм.
Патофизиология гиперчувствительности
По мере того как иммунные комплексы откладываются в мелких кровеносных сосудах, они становятся протекающими и начинают появляться небольшие участки кровоизлияний, поскольку они повреждены протеолитическими ферментами и свободными радикалами кислорода.
Если иммунные комплексы IgA являются доминирующими иммуноглобулинами, существует большая вероятность системного поражения как у детей, так и у взрослых. В таких случаях эта форма лейкоцитокластического васкулита называется "Пурпура Хеноха-Шенлейна" и чаще встречается у детей, особенно после инфекций дыхательных путей. Признаки системного вовлечения включают лихорадку, миалгию (боль в мышцах), артралгию (боль в суставах), гематурию (кровь в моче), мелену (кровь в стуле), боль в животе, слабость и онемение.
Управленческие и прогностические факторы
В целом у пациентов с гиперчувствительным васкулитом прогноз хороший. Однако если имеется системное поражение таких органов, как сердце, легкие и почки или центральной нервной системы, возникает повышенная заболеваемость с потенциалом смертности. Кожные поражения чаще всего себя не проявляют, но если симптомы возникают, они сопровождаются зудом и/или болью.
Лечение
Лечение обычно варьируется и нацелено на устранение симптомов. В хронических случаях этот подход намного сложнее и может потребовать использования системных кортикостероидов и иммунодепрессантов, особенно при наличии системных патологий.
Фото: domadoktor.ru
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