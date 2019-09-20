Болезнь Брайта как недуг утонченного гурманства и длительного пресыщения

Болезнь Брайта относится к группе заболеваний почек. В современной медицине такое состояние называется острым или хроническим нефритом. Эту болезнь связывают с утонченным гурманством и длительным пресыщением. Чрезмерное употребление лекарств, наркотиков и прочих веществ провоцирует воспаление почек, и те люди, кто злоупотребляет ими, расплачиваются за свое безрассудство глубокими дегенеративными изменениями в почках, что значительно сокращает им жизнь.

Историческая значимость

Болезнь была названа в честь врача-англичанина Ричарда Брайта, который первым описал симптомы в 1827 году. Он рассмотрел 25 случаев, связанных с водянкой, или отеком, и связал их с заболеванием почек в своих «Отчетах о медицинских случаях».

Исследование, проведенное Брайтом и другими врачами, выявило связь с гипертрофией сердца, что привело к предположению, что была задействована стимуляция сердца.

Одним из примечательных случаев болезни Брайта была ситуация с Арнольдом Эретом. Его состояние диагностировали 24 известных врача в Европе как неизлечимое. Тем не менее пациент вылечил себя от этой болезни, разработав систему исцеления "слизью без слизи".

В современной медицине термин «болезнь Брайта» стал устаревшей классификацией нефрита. Это связано с тем, что недуг связан с широким спектром заболеваний почек, для которых нет более описательных терминов, которые можно использовать.

Признаки и симптомы болезни Брайта

Характерными признаками заболевания были отек и белок в моче, которые также являются жизненно важной частью многих почечных состояний в современной медицине.

Широкий спектр симптомов, которые часто отмечались у пациентов с болезнью Брайта, включал в себя:

Водянку.

Альбумин в моче.

Повышенное кровяное давление.

Воспаление серозных оболочек.

Кровотечения.

Апоплексию.

Судороги.

Слепоту.

Кому.

Кроме того, значительные признаки заболевания были отмечены в почках при вскрытии трупов.

Естественно, методы диагностики также отличались из-за ограничений, связанных с технологией и медицинским оборудованием. Например, уровень альбумина в моче определялся методом коагуляции при жаре и свечах.

Лечение болезни Брайта

В традиционной медицине пациентов с этим заболеванием лечили с помощью следующих методов:

Теплых ванн.

Диетических изменений (например, отказа от алкоголя, сыра и красного мяса).

Трав с мочегонными свойствами.

Кровопускания.

Морского лука.

Дигиталиса.

Опиума.

Слабительных.

Эффективность этих методов лечения значительно варьировала между каждым случаем и вовлеченными факторами. Этого следует ожидать, так как термин «болезнь Брайта» использовался для описания набора условий, основанных на характерных признаках.

Сегодня эти условия различаются при постановке диагноза, что позволяет врачам точно определить причину симптомов и разработать соответствующий план лечения для конкретного случая.

Фото: telead.ru

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