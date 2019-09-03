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Автор Александра Балан-Сенчук

Cиндром Гиппеля-Линдау, или Рост опухолей в нервной системе

Здоровье print

Синдром фон Хиппеля-Линдау - это генетическое заболевание, которое характеризуется ростом доброкачественных и злокачественных опухолей в центральной нервной системе (ЦНС) и внутренних органах. Состояние может включать много различных типов опухолей, таких как гемангиобластомы, почечно-клеточный рак, почечные кисты и феохромоцитома.

Причины

Синдром Хиппеля-Линдау вызывается мутациями в некоторых генах супрессии опухолей (3p25-26), что приводит к высокососудистым опухолям.

Генетическая мутация обычно наследуется от родителя, который страдает от расстройства, по аутосомно-доминантному типу с высокой пенетрантностью. Это означает, что будет унаследована только одна копия генов. Приблизительно в 20% случаев наблюдается спонтанная генная мутация, а семейная история болезни отсутствует.

Однако характерное образование опухолей не начинается до тех пор, пока в какой-то момент жизни индивидуума не будет приобретена вторая генная мутация. Не ясно, что вызывает эту мутацию, но это происходит в конечном итоге почти у всех людей с наследственной мутацией гена.

Типы опухолей

Различные опухоли являются основным физическим признаком, который может быть очевидным, и типы распространенных опухолей включают в себя:

  • Гемангиобластомы ЦНС, которые поражают примерно две трети пациентов с этим расстройством, что делает их наиболее распространенным типом опухолей. Хотя они доброкачественные, но могут вызывать заболевание в зависимости от их расположения в ЦНС.

  • Гемангиобластомы сетчатки поражают до 60% пациентов, но обычно они протекают бессимптомно до возникновения осложнений, таких как отек, отслоение сетчатки или глаукома.

  • Феохромоцитомы обычно доброкачественные, но могут вызывать такие симптомы, как головные боли, сердцебиение и эпизоды шокоподобных признаков.

  • РКС и кисты поражают до 60% пациентов и обычно протекают бессимптомно. РКС требует хирургического удаления, хотя кисты обычно не нуждаются в лечении.

  • Опухоли поджелудочной железы обычно протекают бессимптомно и выявляются с помощью диагностической визуализации. Доброкачественные опухоли обычно не нуждаются в удалении, но с метастатическим потенциалом следует лечить хирургическим путем.

  • Опухоли эндолимфатического мешка доброкачественные, они могут разрушать кость во внутреннем ухе, приводя к шуму в ушах, головокружению или потере слуха.

  • Эпидермальные цистаденомы обычно протекают бессимптомно и обнаруживаются с помощью ультразвукового исследования без необходимости лечения.

  • Цистаденомы с широкой связкой обычно протекают бессимптомно и выявляются методами визуализации. Лечение требуется только в редких симптоматических случаях.

Диагностика

Ранняя диагностика синдрома является предпочтительной, чтобы начать своевременное лечение расстройства и уменьшить влияние на продолжительность жизни. Ранее ожидаемая продолжительность жизни составляла примерно 50 лет, но она значительно улучшилась благодаря внедрению скрининга и раннего лечения.

Классификация

Существует несколько различных типов генных мутаций, в том числе:

  • Тип 1: возможно развитие или типы опухолей, но низкий риск развития феохромоцитомы.

  • Тип 2А: феохромоцитомы с низким риском РКС.

  • Тип 2В: феохромоцитомы с высоким риском РКС.

  • Тип 2C: только феохромоцитома без признаков других опухолей.

Фото: ustinka.kz

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Темы цнс опухоли типы опухоли генетическое заболевание
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