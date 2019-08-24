Симптомы наследственной болезни Тея-Сакса

Болезнь Тея-Сакса - тяжелое наследственное заболевание, отличающееся прогрессирующими нарушениями моторики и умственной отсталостью в результате поражения мозговых оболочек ребенка.

Болезнью Тея-Сакса обычно страдают дети, у которых начинают проявляться признаки заболевания примерно в возрасте шести месяцев. Существуют две другие формы заболевания: ювенильная и поздняя болезнь Тея-Сакса, которые классифицируются в зависимости от возраста пациентов при наличии симптомов.

Инфантильная болезнь Тея-Сакса

Инфантильная болезнь Тея-Сакса является наиболее распространенным типом заболевания, и хотя повреждение нерва может начаться внутриутробно, признаки обычно проявляются позже, в возрасте около шести месяцев.

Первоначальные признаки заболевания у ребенка с этим заболеванием могут включать:

Красную точку, которая видна вблизи центра сетчатки.

Плохое зрение.

Задержку развития.

Прогрессирование заболевания происходит быстро, признаки и симптомы стремительно развиваются и становятся более серьезными. Другие симптомы могут включать в себя:

Мышечную слабость.

Дисфагию.

Мышечную спастичность.

Незаинтересованность в окружающей среде.

Болезненность.

Потерю зрения.

Приступы.

Паралич.

Младенцы с болезнью Тея-Сакса более уязвимы к инфекциям, чем другие дети, и этот риск увеличивается с прогрессированием болезни. Инфекция легких, такая как пневмония, является причиной смерти многих детей с этим заболеванием и служит основной причиной снижения продолжительности жизни, связанной с началом заболевания у детей.

Большинство детей с первыми признаками болезни Тея-Сакса в младенческом возрасте не доживают до возраста четырех лет в результате тяжести симптомов и повторных инфекций.

Ювенильная болезнь Тея-Сакса

Первоначальные признаки обычно связаны с трудностями в развитии речи и двигательных навыков. Дети обычно испытывают трудности в обучении движению и ходьбе из-за проблем с равновесием. Кроме того, у них могут быть проблемы с глотанием и обучением в результате этого состояния.

Проблемы с потерей зрения также очевидны. Большинство детей страдают от приступов, когда болезнь прогрессируют, и у них наблюдаются признаки деменции.

Со временем дети с ювенильной болезнью Тея-Сакса теряют признаки осведомленности и в конечном итоге не могут взаимодействовать с окружающей их средой. В раннем подростковом возрасте большинство детей достигают вегетативного состояния и обычно умирают от осложнений, таких как инфекция легких.

Болезнь Тея-Сакса с поздним началом

При этой форме заболевания симптомы обычно проявляются в подростковом или раннем взрослом возрасте. Общие симптомы включают в себя:

Трудности с речью.

Снижение координации и баланса.

Сильный тремор.

Мышечную слабость.

Судороги и подергивания.

Приблизительно у трети пациентов с поздним началом заболевания развивается психическое расстройство. Эти пациенты обычно испытывают галлюцинации или бред, а также могут быть диагностированы с биполярным расстройством или психозом.

Это наименее тяжелая форма болезни Тея-Сакса, которая обычно не связана с летальными осложнениями, а характеризуется симптомами, которые снижают качество жизни.

Фото: xopoojem.ru

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