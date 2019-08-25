Избавление от остеохондроза в домашних условиях

В результате многочасовой и ежедневной офисной работы и, как следствие, сидячего образа жизни, от остеохондроза страдает почти все взрослое население. Сам остеохондроз представляет собой дистрофические изменения хрящевой ткани межпозвоночных дисков.

В результате остеохондроза мягкий и эластичный межпозвонковый хрящ стирается либо костенеет, способствуя образованию протрузий и грыж. В процесс развития заболевания оказываются вовлеченными кровеносные сосуды и нервные окончания. Выделяют три формы остеохондроза: шейный, грудной и поясничный.

Лечение остеохондроза народными средствами

Остеохондроз всегда сопровождается болями и скованностью в области шеи, позвоночника, головными болями, спазмами сосудов с изменением артериального давления и онемением конечностей. Симптоматика остеохондроза порой обширна и для постановки правильного диагноза необходимо пройти комплексное обследование.

Причинами возникновения и развития остеохондроза являются:

генетическая предрасположенность;

нарушения обмена веществ;

неправильное питание;

гиподинамия;

стрессы;

повышенные физические нагрузки.

Среди народных методов лечения этого заболевания существует немало средств, направленных на профилактику развития остеохондроза, а также на устранение болевых симптомов. Главным фактором борьбы с остеохондрозом являются правильное питание, умеренные физические нагрузки и массажи.

Народные средства от остеохондроза

В отношении остеохондроза эффективно проявляют себя разогревающие компрессы, например:

чесночный - три головки свежего чеснока измельчить, залить 500 мл 9% яблочного уксуса, наставить в течение 15 суток, после чего использовать в качестве компрессов;

имбирный - порошок имбиря разводится теплой водой до консистенции пасты и наносится вдоль пояснично-крестцовой зоны пять раз в день с перерывом в сутки;

горчичный - 50 грамм горчичного порошка следует растворить в двух стаканах водки, добавить сок алоэ и перемешать до однородного состояния. Горчичный компресс желательно делать на ночь.

Для лечения шейного остеохондроза нужно взять небольшое количество нежирного творога, добавить в него немного яблочного уксуса, нанести его ровным слоем на повязку и обернуть вокруг шеи. Яблочный уксус поможет вывести лишнюю соль из организма.

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Можно приготовить мазь, рецепт которой довольно прост. В сто грамм размягченного сливочного масла нужно вмешать сырое куриное яйцо, одну столовую ложку уксуса и одну столовую ложку ржаной или гречневой муки. Дать постоять в темном прохладном месте пару дней, после чего еще раз тщательно перемешать. После чего можно по необходимости втирать в больные места. Хранится такая мазь в холодильнике, а перед применением ее можно немного подогреть для усиления эффекта.

В целях профилактики остеохондроза помогает настойка редьки и меда. Полтора стакана сока редьки смешать с одним стаканом меда и половиной стакана водки. Полученную смесь использовать для растирания нужных участков тела.

Три свежих крупных лимона провернуть в мясорубке или блендере со 150 граммами чеснока и залить двумя литрами крутого кипятка. Принимать каждое утро по половине стакана натощак.

Перед применением средств народной медицины от остеохондроза проконсультируйтесь с профильными специалистами.

Фото: lechimsustavy.ru

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