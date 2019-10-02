Cтолбняк - смертельная инфекция, но вполне предотвратимая

Хотя столбняк является серьезной и потенциально смертельной инфекцией, он полностью предотвратим и сегодня не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Это связано с эффективной доступной вакциной, которая обеспечивает защиту от бактериальной инфекции.

Профилактика столбняка особенно важна, потому что это заболевание трудно поддается лечению, когда кто-то уже заражен спорообразующими бактериями. Лечение обычно проходит в поддерживающей среде с симптоматическими лекарствами для контроля мышечных спазмов, антибиотиками для лечения бактерий и раневой терапии. Тем не менее примерно 20% зарегистрированных случаев заканчиваются смертельным исходом, что объясняет, почему профилактика имеет первостепенное значение.

Прививка против столбняка

Вакцина является высокоэффективной, и почти все случаи столбняка встречаются у людей, которые не были вакцинированы в предшествующие десять лет.

Вакцина хорошо работает в качестве профилактического средства вскоре после иммунизации (до 5 лет) и постепенно снижает эффективность после этого времени. По этой причине рекомендуется вакцинировать людей не реже одного раза в 10 лет.

Схемы иммунизации

В большинстве развитых стран мира действует система иммунизации детей, чтобы защитить их от опасных инфекционных заболеваний, в том числе и столбняка.

Маленьким детям обычно делают стандартные прививки от столбняка, а также от других инфекционных заболеваний, таких как дифтерия и коклюш в течение первых месяцев и лет жизни (2, 4, 6, 18 месяцев и от 4 до 6 лет). Вакцинация требуется в возрасте от 14 до 16 лет и каждые десять лет после этого периода в течение всей взрослой жизни, чтобы минимизировать риск столбняка.

Важно знать, что пациентам может потребоваться дополнительная помощь, даже если они были вакцинированы в течение последних 10 лет, особенно если у них глубокая или грязная рана.

Обработка ран при столбняке

Важно, чтобы раны, которые заражены бактериями Clostridium tetani, были обработаны, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Раневые места должны быть тщательно очищены, промыты чистой водой и обработаны соответствующим средством. Глубокие и грязные раны требуют большего внимания и могут потребовать повторной вакцинации для предотвращения распространения столбняка.

Лучший курс действий зависит от текущего статуса вакцинации человека:

Людям с небольшими, чистыми ранами обычно не требуется повторной прививки, если она была сделана в течение последних 10 лет.

Людям с небольшими чистыми ранами, которые не были привиты в течение 10 лет, следует сделать повторную прививку, чтобы обеспечить адекватную защиту.

Людям с глубокими или грязными ранами может потребоваться дополнительный укол, если им в последний раз делали прививку более пяти лет назад.

Людям, которые не были вакцинированы или не могут вспомнить дату своей последней вакцинации, может понадобиться столбнячный иммуноглобулин в дополнение к вакцине.

Фото: weeklywall.com

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