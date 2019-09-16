Продукты, которые не стоит есть натощак

Если мы остановимся и вспомним, какие продукты ели с утра на протяжении недели, окажется, что всю неделю мы намеренно причиняли себе вред, съедая то, что нельзя есть натощак. И попробуем исключить их из нашего утреннего рациона. Это будет хорошим делом. Во-первых, это совершенно бесплатно, а во-вторых, полезно.

Йогурт

Начнем с йогурта. Тут не идет речь о вреде, ведь смысл йогурта в том, что в его составе находятся полезные бактерии, которые помогают желудку и пищеводу переваривать пищу. Но как глупо поступают многие, когда едят йогурт на завтрак. По сути, все полезные составляющие йогурта тратятся зря. Надо помнить, что польза от этого продукта будет только тогда, когда он будет съеден после еды через какое-то время.

Кофе

Следующий претендент на "выселение" из утреннего рациона - кофе. Начнем с главного. Когда кофе попадает в желудок, первым своим делом он начинает раздражать слизистую. В свою очередь желудок начинает активно выделять желудочный сок. Соответственно, ему нужна еда, но ее нет, и сок уже сам по себе начинает разъедать слизистую стенок желудка. Конечно, за один раз ничего не случится, но регулярное употребление кофе натощак, может реально привести к гастриту. Помимо этого, кофе на голодный желудок негативно влияет на желчный пузырь. Кстати, добавление в кофе молока не снижает его вредное воздействие. На самом деле в чае и кофе содержатся особые вяжущие вещества. При соединении с белком молока эти напитки создают соединения, которые почти не перевариваются желудком и пищеводом. И в конечном итоге оседают в организме человека в виде камней в почках.

Дрожжи

Понятно, что речь идет не о самих дрожжах. Вряд ли человек в здравом уме решит позавтракать дрожжами. Речь пойдет о дрожжевой выпечке. Конечно, дрожжевая выпечка сама по себе имеет сомнительную пользу, но у нее есть еще один побочный эффект. Попав в пустой желудок, такая выпечка способствует выделению желудочных газов. Это ведет к вздутию и другим негативным последствиям. Другими словами, обильное выделение газов с утра рабочего дня не привнесет продуктивности в работе.

Употреблять эти продукты с утра или нет - личное дело каждого. Но есть масса способов сделать свой день радостным и полным энергии. Всего только надо исключить несколько продуктов, и начало дня может стать более светлым и приятным.

Фото: boleznikrovi.com

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