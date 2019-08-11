Сидячий образ жизни убивает людей чаще, чем неправильный рацион и вредные привычки. К такому мнению пришли ученые из Великобритании.
По словам сотрудницы университета Белфаста Леонтии Эрон, многие жители Британии все свое свободное время предпочитают проводить в положении сидя или лежа. А если к этому добавить и то, что большинство из них весь день находится в офисе, ситуация становится критической и только усугубляется.
По ее словам,
«борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны».
Ранее ученые выяснили, что люди, которые предпочитают активному отдыху малоподвижный, чаще становятся жертвами
сокращающих человеческую жизнь.
И наоборот, те, кто хотя бы пару часов проводят на ногах (ходьба или стояние),
Эти данные, как говорит Эрон, и заставили университет начать проводить исследования, чтобы выяснить как сильно влияет гиподинамия на экономику Британии и других государств, где проблема является наиболее распространенной.
Медики настаивают, что необходимо как можно чаще проводить время «на ногах», стоять, а не сидеть в общественном транспорте, активнее двигаться, делать перерывы в случае сидячей работы.
Ученые также взяли за основу данные ВОЗ и Национальной службы здравоохранения Британии, чтобы подсчитать количество людей, которые ведут сидячий образ жизни, и с их помощью вычислили тот процент населения, который ежегодно преждевременно умирает от
связанных с гиподинамией.
Что касается Британии, ученые признают, что для страны это эпидемия: каждый третий британец страдает от нее, проводя не менее шести часов перед экраном монитора или лежа на диване.
В итоге такого образа жизни в Соединенном Королевстве умирает каждый год порядка 70 тысяч человек, по сути, каждый десятый.
При этом основным убийцей эксперты называют диабет второго типа, атакующий любителей пассивного отдыха.
К тому же каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.
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Ученые заявили, что активная борьба с гиподинамией не только спасет громадное количество человек, но и позволит вырасти экономике любой страны.
Так, например, медицина Британии ежегодно на борьбу с последствиями сидячего образа жизни тратит 700 (!) миллионов фунтов стерлингов.
«Практически возможно устранить такие гигантские расходы, если увеличить средний уровень физической активности хотя бы на 50%», - отметила Эрон.
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