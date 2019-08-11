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Автор Анна Смирнова

Каждый 10-й умирает от сидячего образа жизни

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сидячий образ жизни убивает людей чаще, чем неправильный рацион и вредные привычки. К такому мнению пришли ученые из Великобритании.

Каждый 10-й умирает от сидячего образа жизни

По словам сотрудницы университета Белфаста Леонтии Эрон, многие жители Британии все свое свободное время предпочитают проводить в положении сидя или лежа. А если к этому добавить и то, что большинство из них весь день находится в офисе, ситуация становится критической и  только усугубляется.

По ее словам,

«борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны».

Ранее ученые выяснили, что люди, которые предпочитают активному отдыху малоподвижный, чаще становятся жертвами

  • диабета,
  • сердечно-сосудистых заболеваний и прочих «прелестей»,

сокращающих человеческую жизнь.

И наоборот, те, кто хотя бы пару часов проводят на ногах (ходьба или стояние),

  • демонстрируют более низкий уровень холестерина
  • и редко имеют проблемы с лишним весом.

Эти данные, как говорит Эрон, и заставили университет начать проводить исследования, чтобы выяснить как сильно влияет гиподинамия на экономику Британии и других государств, где проблема является наиболее распространенной.

Медики настаивают, что необходимо как можно чаще проводить время «на ногах», стоять, а не сидеть в общественном транспорте, активнее двигаться, делать перерывы в случае сидячей работы.

Ученые также взяли за основу данные ВОЗ и Национальной службы здравоохранения Британии, чтобы подсчитать количество людей, которые ведут сидячий образ жизни, и с их помощью вычислили тот процент населения, который ежегодно преждевременно умирает от

  • диабета,
  • онкопатологий легких и прямой кишки,
  • инфарктов и прочих опасных болезней,

связанных с гиподинамией.

Что касается Британии, ученые признают, что для страны это эпидемия: каждый третий британец страдает от нее, проводя не менее шести часов перед экраном монитора или лежа на диване.

В итоге такого образа жизни в Соединенном Королевстве умирает каждый год порядка 70 тысяч человек, по сути, каждый десятый.

При этом основным убийцей эксперты называют диабет второго типа, атакующий любителей пассивного отдыха.

К тому же каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.

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Ученые заявили, что активная борьба с гиподинамией не только спасет громадное количество человек, но и позволит вырасти экономике любой страны.

Так, например, медицина Британии ежегодно на борьбу с последствиями сидячего образа жизни тратит 700 (!) миллионов фунтов стерлингов.

«Практически возможно устранить такие гигантские расходы, если увеличить средний уровень физической активности хотя бы на 50%», - отметила Эрон.  

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Чем вреден сидячий образ жизни
Куратор: Елена Андреева
Темы диабет ученые смерть холестерин сидячий образ жизни сердечно-сосудистые заболевания
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